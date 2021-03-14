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Одиночное велопутешествие по Алтаю. Часть 8 - “Река”

Одиночное велопутешествие по Алтаю. Часть 8 - “Река” (26 фото)

Автор:
14 марта 2021 18:47
Сообщество : Путешествия
Метки: Одиночный поход   алтай   велопутешествие   горы   путешествие по России   туризм   
630
26
Вечером, готовя себе ужин, я периодически высовывался из палатки проверить, как там поживает моя каша на горелке. Вокруг темно и я совсем не у дороги, а на тропе, что проложена между скал над рекой. Вглядываться во мрак слегка волнительно, вдруг увидишь большой бурый силуэт на четырех лапах. Но на моей стороне усталость. Она берет своё и, поужинав, я проваливаюсь в благоговейный сон.
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Метки: Одиночный поход   алтай   велопутешествие   горы   путешествие по России   туризм   
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952
Ловите наркомана! 3 часа назад
Не могу не плюсануть.
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19k
pssst 46 минут назад
Красиво
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15k
Александр Сучков 2 часа назад
Молодец!
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9k
gnyS i 2 часа назад
Слава прям нереально крут учитывая на чем он едет да еще и кардан за собой прет XD
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68
Сергей 2 часа назад
Если на земле есть рай, то он где то на Алтае
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38k
InfoVoin 2 часа назад
Летом на Алтае потрясно, зимой не очень, нет тех запахов леса цветов и высокогорного озонового воздуха. Однозначно ЛАЙК!
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