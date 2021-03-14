Одиночное велопутешествие по Алтаю. Часть 8 - “Река”

Ребята отправляются дальше



Ну а мне оставалось только сесть под знак “Тюнгур” и сказать несколько слов. И сказать я хотел (что-то и сказал) примерно следующее:

“Я добрался. Большое спасибо всем тем, кто помог мне с этим путешествием. Таких людей действительно было много, причем на каждом этапе моей подготовки, и без них я бы тут не оказался. Я проехал около 500-та километров, совершенно разных и таких насыщенных, и еще 70 километров проплыл. Я научился не бояться ночевать один в палатке и это, к моему удивлению, оказалось легко. Я потерял кучу вещей, а некоторые вещи потерял дважды. Но это на самом деле не имеет для меня большого значения. Значение имеет сам Путь и Дорога, преодоление и вызов, что бросаешь сам себе, где высшая радость - это ровное место для палатки и родник с чистой водой; значение имеет рассвет в горах, запах цветов и шум реки; значение имеет восторг, что появляется, когда за перевалом ты видишь длинный спуск, да и крепкое словцо при карабканье в этот перевал тоже имеет значение, ведь всё это - чистые эмоции, которые являются самым ценным проявлением жизни, по крайней мере моей. Какие воспоминания будоражат наш ум, когда мы оглядываемся посмотреть на прожитые дни? И что мы будем помнить в старости, когда больше будем жить прошлым, а не будущим? Пожалуй помнить мы будем только самые эмоциональные дни, минуты и секунды, что высекают след на нашем жизненном пути”.