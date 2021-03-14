Одиночное велопутешествие по Алтаю. Часть 8 - “Река”

630
26
Вечером, готовя себе ужин, я периодически высовывался из палатки проверить, как там поживает моя каша на горелке. Вокруг темно и я совсем не у дороги, а на тропе, что проложена между скал над рекой. Вглядываться во мрак слегка волнительно, вдруг увидишь большой бурый силуэт на четырех лапах. Но на моей стороне усталость. Она берет своё и, поужинав, я проваливаюсь в благоговейный сон.
Вечером, готовя себе ужин, я периодически высовывался из палатки проверить, как там поживает моя каша на горелке. Вокруг темно и я совсем не у дороги, а на тропе, что проложена между скал над рекой. Вглядываться во мрак слегка волнительно, вдруг увидишь большой бурый силуэт на четырех лапах. Но на моей стороне усталость. Она берет своё и, поужинав, я проваливаюсь в благоговейный сон.
Завтрак в горах
Утро. Оно чем-то напоминает вечер, ведь небо пасмурное. “Ведьмины волосы” над моей палаткой сейчас выглядят ещё более зловеще, чем накануне. За завтраком я прогуливаюсь по окрестностям и забираюсь на холм. Пока я карабкаюсь, снизу уже катит Слава, который, очевидно, встал и собрался со своей стоянки раньше меня. Я заметил его только потому, что он наехал на старую пластиковую бутылку на тропе (вообще это отличная сигнализация для спящего в палатке, если вы разместились у дороги/топы). Но я далеко и он не слышит мои приветствия.
Утро. Оно чем-то напоминает вечер, ведь небо пасмурное. “Ведьмины волосы” над моей палаткой сейчас выглядят ещё более зловеще, чем накануне. За завтраком я прогуливаюсь по окрестностям и забираюсь на холм. Пока я карабкаюсь, снизу уже катит Слава, который, очевидно, встал и собрался со своей стоянки раньше меня. Я заметил его только потому, что он наехал на старую пластиковую бутылку на тропе (вообще это отличная сигнализация для спящего в палатке, если вы разместились у дороги/топы). Но я далеко и он не слышит мои приветствия.
×
Ведьмины волосы
Карта показывает ещё шесть с половиной часов непрерывной езды до Тюнгура. Со съемками и паузами это значительно больше, так что я быстренько собираю палатку и возвращаюсь на тропу. Это чувство, что ты снова в пути, что увидишь нечто удивительное и новое, что под колёсами дорога - одно из самых ценных.
Карта показывает ещё шесть с половиной часов непрерывной езды до Тюнгура. Со съемками и паузами это значительно больше, так что я быстренько собираю палатку и возвращаюсь на тропу. Это чувство, что ты снова в пути, что увидишь нечто удивительное и новое, что под колёсами дорога - одно из самых ценных.
Однако помимо романтики есть и насущные дела. Воды почти не осталось, а первая по карте речка пересохла. Но вот я добираюсь до источника (он даже отмечен на карте), слышу необычные звуки и чувствую запах костра. Это Слава (кто же ещё?) сделал привал и уже заваривает чай, сопровождая этот процесс игрой на варгане. Я опять ловлю себя на мысли, что выгляжу чужеродно на фоне Славы, который буквально сливается с природой во всех возможных проявлениях.
Слава играет на титановом варгане
Мы трогаем дальше и едем по горному склону, высоко высоко над рекой. А точнее над двумя реками, ведь у них, буквально, есть граница. Это Аккем, более светлый и “молочный”, и бирюзовая Катунь, что текут бок о бок, но смешиваются только позже.
Мы трогаем дальше и едем по горному склону, высоко высоко над рекой. А точнее над двумя реками, ведь у них, буквально, есть граница. Это Аккем, более светлый и “молочный”, и бирюзовая Катунь, что текут бок о бок, но смешиваются только позже.
Лошади покорно уступают дорогу
Периодически останавливаемся покушать дикой клубники, а еще и нарвать чабреца (опять же заслуга Славы). Его тут целая ароматная полянка (через несколько дней, в походе, мы уже с друзьями будем пить чай с этим чабрецом).
Периодически останавливаемся покушать дикой клубники, а еще и нарвать чабреца (опять же заслуга Славы). Его тут целая ароматная полянка (через несколько дней, в походе, мы уже с друзьями будем пить чай с этим чабрецом).
На горе дует сильнейший ветер
С вязкой чабреца на багажнике я стал немного уместнее на горной Алтайской тропе и в доказательство этому разглядел в траве редкую большую бабочку. Это Аполлон, занесен в красную книгу. Пятна на крыльях и шипящий звук непрозрачно намекают держаться подальше.
С вязкой чабреца на багажнике я стал немного уместнее на горной Алтайской тропе и в доказательство этому разглядел в траве редкую большую бабочку. Это Аполлон, занесен в красную книгу. Пятна на крыльях и шипящий звук непрозрачно намекают держаться подальше.
Шипящий Аполлон
Мы едем по верху, хотя ниже, ближе к реке, тоже проложена тропа. Но вот, спустя несколько километров начинается уклон вниз. А продолжается он безумным спуском, как в экшн-роликах матерых фрирайдеров. Под колесами камни, неровности, трава и кусты, и задний тормоз удерживает 100 с лишним килограмм от неконтролируемого набора скорости. Спуск настолько длительный и крутой, что тормоз не выдерживает и вытекает (гидравлика), благо я почти спустился. Дальше должно быть более менее ровно и я продолжу только на переднем.
Мы едем по верху, хотя ниже, ближе к реке, тоже проложена тропа. Но вот, спустя несколько километров начинается уклон вниз. А продолжается он безумным спуском, как в экшн-роликах матерых фрирайдеров. Под колесами камни, неровности, трава и кусты, и задний тормоз удерживает 100 с лишним килограмм от неконтролируемого набора скорости. Спуск настолько длительный и крутой, что тормоз не выдерживает и вытекает (гидравлика), благо я почти спустился. Дальше должно быть более менее ровно и я продолжу только на переднем.
Мчусь вниз
С этим спуском закончилась и тропа. Дальше она превращается в дорогу на 2 калеи, лежащую вдоль реки, что ещё около 15-ти километров будет сопровождать меня до финальной точки.
С этим спуском закончилась и тропа. Дальше она превращается в дорогу на 2 калеи, лежащую вдоль реки, что ещё около 15-ти километров будет сопровождать меня до финальной точки.
Не самый надежный мост, но мы перебрались
Доезжаю до слияния рек Аккем, что течет с одноименного ледника и Катунь, что берет начало у Белухи. Вблизи - это еще более поразительно зрелище. Потоки воды, будто договорившись между собой, текут себе по соседству.
Доезжаю до слияния рек Аккем, что течет с одноименного ледника и Катунь, что берет начало у Белухи. Вблизи - это еще более поразительно зрелище. Потоки воды, будто договорившись между собой, текут себе по соседству.
Кофе с молоком
Слава укатил вперед, а я делаю привал через пару километров с невероятным видом на Катунь (уже одну, без Аккема). Судя по костровищу и лавочке - это популярная местная стоянка, ведь поселок Тюнгур уже рядом.
Слава укатил вперед, а я делаю привал через пару километров с невероятным видом на Катунь (уже одну, без Аккема). Судя по костровищу и лавочке - это популярная местная стоянка, ведь поселок Тюнгур уже рядом.
Погода стоит отличная и какая-то “жизнеутверждающая(?!)”. А может это просто моё настроение, что льется изнутри. Последние 2 дня на Тропе пролетели очень быстро, несмотря на сложности дороги. И мне становится как-то по-доброму грустно, что близится конец пути.
Заедаю эти чувства клубникой (тут же и Слава). Двигаемся дальше, дорога лежит через лесок у реки и немного размыта. Иногда мне не хватает привычного заднего тормоза для равновесия. Слава справляется лучше и уходит вперед.
Сквозь ветки пробиваются яркие лучи полуденного солнца и я бросаю взгляд на реку в просвете меж деревьями. И хоть она сопровождала меня последние 2 дня, вид её, в новом освещении и так близко опять меня поражает. Тороплюсь взобраться на большой камень на реке. Вот она Катунь, в паре метров подо мной. Несет растаявшие льды, а может и какие-то тайны, своим мощным течением, вызывая одновременно чувствую страха и восхищения её силой. Похоже это мой небольшой ритуал прощания с путешествием на безымянном камне над бирюзовой водой.
Невероятная Катунь
Трогаю в путь, остаются считанные километры. Моя финальная цель - знак с надписью “Тюнгур”, где я хотел записать пару финальных слов о поездке.
Трогаю в путь, остаются считанные километры. Моя финальная цель - знак с надписью “Тюнгур”, где я хотел записать пару финальных слов о поездке.
За 30 метров от знака встречаю невероятную компанию: Женя, Лиза и Булка! Ребята путешествуют автостопом и с котом на рюкзаке. Более того, кот уже успел побывать под Белухой и проехал по дорогам России несколько тысяч километров. Я по-доброму завидую этому рыжему симпотяге.
Расспрашиваю про автостоп
Проговорив взахлеб 20 минут, ребята быстро поймали очередную машину и, обменявшись контактами, мы распрощались.
Проговорив взахлеб 20 минут, ребята быстро поймали очередную машину и, обменявшись контактами, мы распрощались.
Ребята отправляются дальше
Ну а мне оставалось только сесть под знак “Тюнгур” и сказать несколько слов. И сказать я хотел (что-то и сказал) примерно следующее:
“Я добрался. Большое спасибо всем тем, кто помог мне с этим путешествием. Таких людей действительно было много, причем на каждом этапе моей подготовки, и без них я бы тут не оказался. Я проехал около 500-та километров, совершенно разных и таких насыщенных, и еще 70 километров проплыл. Я научился не бояться ночевать один в палатке и это, к моему удивлению, оказалось легко. Я потерял кучу вещей, а некоторые вещи потерял дважды. Но это на самом деле не имеет для меня большого значения. Значение имеет сам Путь и Дорога, преодоление и вызов, что бросаешь сам себе, где высшая радость - это ровное место для палатки и родник с чистой водой; значение имеет рассвет в горах, запах цветов и шум реки; значение имеет восторг, что появляется, когда за перевалом ты видишь длинный спуск, да и крепкое словцо при карабканье в этот перевал тоже имеет значение, ведь всё это - чистые эмоции, которые являются самым ценным проявлением жизни, по крайней мере моей. Какие воспоминания будоражат наш ум, когда мы оглядываемся посмотреть на прожитые дни? И что мы будем помнить в старости, когда больше будем жить прошлым, а не будущим? Пожалуй помнить мы будем только самые эмоциональные дни, минуты и секунды, что высекают след на нашем жизненном пути”.
Ну а мне оставалось только сесть под знак “Тюнгур” и сказать несколько слов. И сказать я хотел (что-то и сказал) примерно следующее:
“Я добрался. Большое спасибо всем тем, кто помог мне с этим путешествием. Таких людей действительно было много, причем на каждом этапе моей подготовки, и без них я бы тут не оказался. Я проехал около 500-та километров, совершенно разных и таких насыщенных, и еще 70 километров проплыл. Я научился не бояться ночевать один в палатке и это, к моему удивлению, оказалось легко. Я потерял кучу вещей, а некоторые вещи потерял дважды. Но это на самом деле не имеет для меня большого значения. Значение имеет сам Путь и Дорога, преодоление и вызов, что бросаешь сам себе, где высшая радость - это ровное место для палатки и родник с чистой водой; значение имеет рассвет в горах, запах цветов и шум реки; значение имеет восторг, что появляется, когда за перевалом ты видишь длинный спуск, да и крепкое словцо при карабканье в этот перевал тоже имеет значение, ведь всё это - чистые эмоции, которые являются самым ценным проявлением жизни, по крайней мере моей. Какие воспоминания будоражат наш ум, когда мы оглядываемся посмотреть на прожитые дни? И что мы будем помнить в старости, когда больше будем жить прошлым, а не будущим? Пожалуй помнить мы будем только самые эмоциональные дни, минуты и секунды, что высекают след на нашем жизненном пути”.
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Таинственные несчастные случаи в истории советского туризма
- На Урале туристы обнаружили пирамиду, которая в два раза превышает размер пирамиды Хеопса
- Неожиданная встреча: со склона заснеженной горы на туристов в Испании скатился кабан
- 8 причин поехать на Алтай
- Двое трусов и другие странные традиции Индии
55
Понравилось55
Новости партнёров
Загрузка...