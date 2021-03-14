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Женщина похудела на 20 кг, играя в игры виртуальной реальности

Женщина похудела на 20 кг, играя в игры виртуальной реальности (9 фото)

Автор:
14 марта 2021 15:49
Сообщество : Истории из жизни
Метки: VR игры   виртуальная реальность   игры   похудение   физическая активность   хорошая идея   хорошая история   
596
9
27-летняя жительница Германии с детства имела "нездоровые" отношения с едой и лишний вес, постоянно морила себя диетами - но толку от них было мало. В июне 2019 года ее муж купил гарнитуру виртуальной реальности и предложил поиграть. Вот тут-то фишка и поперла!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: VR игры   виртуальная реальность   игры   похудение   физическая активность   хорошая идея   хорошая история   
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6  комментариев
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974
XXX 42 минуты назад
А можно было бы просто гулять по паре часов в день, слушая аудиокниги...
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−9
vova old 4 минуты назад
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4k
Шлагбаумэн 13 минут назад
Обуенно пропиарил! Сколько тебе за этот высер заплатили?
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29k
Головасыр коричнештанник 38 минут назад
жрать меньше надо
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718
Serg Dex Час назад
С головой у неё "нездоровые" отношения, крайности во всем, в жратве в играх, так себе диета.
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Ева Тушенкина
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