Женщина похудела на 20 кг, играя в игры виртуальной реальности

"Я боролась со своим весом более 10 лет и имела нездоровое отношение к еде, - говорит Марисса. - Испробовала кучу диет, как и многие женщины, и это было утомительно, даже если мне удавалось с их помощью сбросить несколько килограммов. В подростковом возрасте я даже два дня ничего не ела, и это было слишком экстремально".



"Я совсем не геймер и никогда не интересовался играми, пока мой муж не дал мне попробовать поиграть с Oculus Quest - вот тогда я действительно увлеклась", - признается она.