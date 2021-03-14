Женщина похудела на 20 кг, играя в игры виртуальной реальности

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27-летняя жительница Германии с детства имела "нездоровые" отношения с едой и лишний вес, постоянно морила себя диетами - но толку от них было мало. В июне 2019 года ее муж купил гарнитуру виртуальной реальности и предложил поиграть. Вот тут-то фишка и поперла!
Героиня этой истории - Марисса Брух из Лейпцига, Германия. По ее словам, игры в виртуальной реальности с гарнитурой Oculus Quest покорили ее моментально - мало того, что было интересно и увлекательно, так еще и находишься в постоянном движении!
Любимые игры Мариссы - спортивная Thrill of the Fight, где нужно боксировать, и музыкальная Beat Sabre, где нужно "нарезать" ритмы цветными саблями.
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Это хобби заменяет ей скучные занятия в спортзале, и всего за 40 минут удается сжечь до 500 калорий.
Поначалу было не очень-то легко выдерживать темп, но теперь у Мариссы достаточно выносливости, чтобы играть в день два раза по 40 минут, так что в среднем она в день сжигает по тысяче калорий.
С начала такой игровой активности - за 18 месяцев - вес женщины упал с 90 кг до 70 кг. Неплохо.
Часы Apple Watch - еще одно устройство, без которого теперь никуда. Они показывают интенсивность тренировок и количество сжигаемых калорий.
"Я боролась со своим весом более 10 лет и имела нездоровое отношение к еде, - говорит Марисса. - Испробовала кучу диет, как и многие женщины, и это было утомительно, даже если мне удавалось с их помощью сбросить несколько килограммов. В подростковом возрасте я даже два дня ничего не ела, и это было слишком экстремально".
"Я совсем не геймер и никогда не интересовался играми, пока мой муж не дал мне попробовать поиграть с Oculus Quest - вот тогда я действительно увлеклась", - признается она.
"Я совсем не геймер и никогда не интересовался играми, пока мой муж не дал мне попробовать поиграть с Oculus Quest - вот тогда я действительно увлеклась", - признается она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: VR игры виртуальная реальность игры похудение физическая активность хорошая идея хорошая история
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