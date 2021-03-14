Над рекою, над Исетью

Основные участники фестивалей и представители СРК:



1986:

Отражение (Альтаир с 1974, Reflection с 1977, Отражение с 1978: С. Кондаков, А. Завада, год образования — 1974),

С-34 (Билет Без Выигрыша с 1979, С-34 (Студия 34) с 1982: С. и А. Пучковы, А. Густов, 1979),

Nautilus Pompilius (Али-Баба и 40 разбойников с 1982, Наутилус с 1983, Наутилус Помпилиус с 1985: Д. Умецкий, В. Бутусов, 1978),

Каталог (А. Сычёв, А. Мезюха, 1980),

Трек (И. Скрипкарь, М. Перов, Е. Димов, 1980),

Урфин Джюс (А. Пантыкин, Е. Белкин, В. Назимов, 1981),

Чайф (Чайф (Чай-Ф, ЧайФ) с 1985, Пятна с 1982: В. Шахрин, В. Бегунов, А. Нифантьев, И. Злобин, 1982),

Встречное Движение (В. Махаев, Ю. Хазин, В. Коврижных, Ю. Мишков, А. Доброславин, А. Плясунов, 1983),

Егор Белкин и друзья (Группа Егора Белкина, 1985),

Солярис (В. Кощеев, А. Старостин, 1986),

Ева (Е. Смирнова (Бусыгина), Л. «Любаня» Трифанова, Н. Тетерина, О. Надточий, О. Уфимцева, Л. Каракулова, Н. Зуев, 1986),

Кунсткамера (Ю. Богатиков, А. Пестов, С. Шестаков, А. Пьянков, А. Пахнутов, С. Краев, 1986)

Апрельский Марш (М. Симаков, И. Гришенков, Е. Кормильцев, 1986),

Коктейль (Коктейль с 1985, Коктейль-клуб с 2014: В. Резников, Р. Ахунов, Э. Мифтахов, А. Загидулин, 1985),

Флаг (В. Коровин, С. Курзанов, А. Попов, Л. Шутылев, И. Захаров, А. Тропынин, 1984),

Сфинкс (С. Подгорбунских, В. Ведерников, И. Овчинников, В. Анчукин, О. Ефимкин, 1985),

Кабинет (Кабинет с 1986, Скрипкарь и друзья с 1985: А. Пантыкин, И. Скрипкарь, А. Котов, М. Перов, М. Архипов, А. Гноевых, 1985),

Водопады им. В. Кикабидзе (С. Лукашин, В. Пахалуев, Ю. Аптекин, Ю. Дёмин, В. Колясников, 1985),

Степ (Е. Димов, В. Бутусов, Д. Умецкий, Б. Красуцкий, П. Май, С. Степанов, И. Скрипкарь, Д. Шариков, 1984),

Агата Кристи (ВИА РТФ УПИ с 1985, Агата Кристи с 1987: В. Самойлов, Г. Самойлов, А. Козлов, 1985),

Настя (А. Полева, Е. Белкин, 1986).

1987:

Красный Крест (А. Богданович, О. Серов, И. Плотников, В. Шариков, В. Келлер, А. Зубрин, 1987),

Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодёжи на стезю добродетели (А. Могилевский, Н. Петров, 1987),

Красный Хач (В. Таранта, С. Казаков, Е. Филякин, А. Жуков, 1987),

Экипаж (Экипаж с 1987, Екатеринбург с 1989: А. Калганов, К. Бахарев, В. Полищук, К. Николаев 1987),

Вафельный Стаканчик (И. Перин, С. Корнет, Е. Малышев, 1987).

1989 :

Доктор Фауст (Л. Элькин, Е. Писак, М. Агре, М. Поздин, А. Доброславин, Ю. Ковалевский, 1988),

Бит-бардак (А. Сальников, В. Бражкин, А. Дементьев, С. Рутенко, Р. Соколов, И. Скуратовский, А. Овчинников, Г. Тарасов, А. Мелкозёров, И. Антонов, 1989)

1990:

Инсаров (А. Нифантьев, А. Нифантьева, Н. Кузнецов, О. Кудрявцев, 1990),

Смысловые Галлюцинации (С. «Буба» Бобунец, В. Бурдин, С. Баранов, А. Колбасов, Д. Шитлин, 1990) стали последней группой, официально вступившей в рок-клуб.