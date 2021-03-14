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Над рекою, над Исетью

Над рекою, над Исетью (54 фото + 10 видео)

Автор:
14 марта 2021 23:22
Метки: даты   музыка   юбилеи   
475
54
10
35 лет назад был образован Свердловский рок-клуб

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Метки: даты   музыка   юбилеи   
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5k
RIZ deadening 9 часов назад
Слава Третьей Столице Рок н Рола !!!!!
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8k
Alexander 3 часа назад
История моего города...
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11k
поручик Ржевский 7 часов назад
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