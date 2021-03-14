Над рекою, над Исетью

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35 лет назад был образован Свердловский рок-клуб
Свердловский рок-клуб (СРК) — общественная и концертная организация, созданная в Свердловске в марте (официально – 15 марта) 1986 года и фактически прекратившая существование в 1991 году.
Первые музыкальные коллективы, которые можно отнести к жанру рок-музыки, появились в Свердловске ещё в начале 1970-х гг. Эти группы не исполняли песни популярных в то время ВИА — Поющие Гитары, Весёлые Ребята и т.п., — а копировали Beatles, Led Zeppelin, Black Sabbath.
Но уже к середине 1970-х гг. в уральской столице стали возникать и группы, пытающиеся выйти за рамки простого копирования и создавать собственные произведения. Участники этих рок-групп — Бумеранг, Полимер, Пилигрим, БИОС, Альтаир, Эврика и др., — были в основном студентами местных вузов, потому там же и базировались (Бумеранг, кстати, организованный Владимиром «Зямой» Назимовым, в 1972 году завоевал звание лауреата Всероссийского студенческого фестиваля рок-групп в Куйбышеве).
Но уже к середине 1970-х гг. в уральской столице стали возникать и группы, пытающиеся выйти за рамки простого копирования и создавать собственные произведения. Участники этих рок-групп — Бумеранг, Полимер, Пилигрим, БИОС, Альтаир, Эврика и др., — были в основном студентами местных вузов, потому там же и базировались (Бумеранг, кстати, организованный Владимиром «Зямой» Назимовым, в 1972 году завоевал звание лауреата Всероссийского студенческого фестиваля рок-групп в Куйбышеве).
Наиболее же известным и интересным из них был «студенческий ансамбль» Студия САИ (Свердловского Архитектурного Института, ныне — УрГАХУ), который в 1975 году подготовил литературно-музыкальную программу на стихи литовского советского поэта Эдуардиса Межелайтиса, которая принесла ему в 1976 году лауреатское звание на Рижском рок-фестивале. Затем студенческий клуб, под крышей которого организовывалась группа, был закрыт, и песенно-поэтическая часть Студии преобразовалась в группу Каталог, а Александр Пантыкин (клавиши), Игорь Скрипкарь (бас, вокал) и Иван Савицкий (барабаны), пригласив скрипачку Татьяну Марамыгину, организовали группу Сонанс (на базе УрГУ), ставшую пионером свердловского рока.
Группа исполняла сложные полифонические многочастные композиции, используя, наряду с электрическими, духовые и шумовые инструменты. Их выступления были насыщены сценическими и светотехническими эффектами, включая показ слайдов. Музыканты опирались на русский фольклор и достижения классической музыки XX века (С. Прокофьев, К. Пендерецкий). Так в 1977 году, с получасовой композицией «Блики» на музыку С. Прокофьева, они вновь посетили фестиваль в Риге, с меньшим, правда, успехом.
В 1978 году на фестивале «Весна УПИ» сильное впечатление на свердловских рок-музыкантов производит участвовавшая в нём московская Машина Времени, которая удачно сочетала русские тексты с характерными рОковыми интонациями. В том же году Сонанс, вместе с лидерами союзного рок-андеграунда, выступил на фестивале в подмосковной Черноголовке.
А в 1980 году начинается новый этап в развитии свердловской рок-музыки. Её лидер — Сонанс — делает поворот в творчестве, исполняя более простые и демократические песенные формы, приобрётшие более рОковую окраску. Одна из основных причин — растущая популярность МВ и её последователей.
В 1978 году на фестивале «Весна УПИ» сильное впечатление на свердловских рок-музыкантов производит участвовавшая в нём московская Машина Времени, которая удачно сочетала русские тексты с характерными рОковыми интонациями. В том же году Сонанс, вместе с лидерами союзного рок-андеграунда, выступил на фестивале в подмосковной Черноголовке.
А в 1980 году начинается новый этап в развитии свердловской рок-музыки. Её лидер — Сонанс — делает поворот в творчестве, исполняя более простые и демократические песенные формы, приобрётшие более рОковую окраску. Одна из основных причин — растущая популярность МВ и её последователей.
Через полгода после создания в 1980 году единственной студийной записи «Шагреневая кожа» (с приглашённой вокалисткой Настей Полевой (подробнее – здесь: Леди-рок) и басистом Олегом Андреевым), группа распадается на Трек (Скрипкарь, Полева, Балашов) и Урфин Джюс (Пантыкин, Савицкий).
В июне 1981 года по инициативе комитета комсомола Архитектурного института проводится I-й городской рок-фестиваль, в котором участвует около 10 групп. В числе лучших — Трек, Урфин Джюс, Р-клуб (Сергей Долгополов, Игорь «Егор» Белкин), Отражение (С. Кондаков, В. Филиппов, А. Коняхин, А. Каменецкий).
А в декабре 1982 года Свердловский горком комсомола впервые проводит выездной семинар по проблемам молодёжной музыки. В его программе были лекции и совместные выступления групп. Через полгода состоялся 2-й семинар, на котором появляются новые группы, в том числе и Наутилус Помпилиус, созданный ещё в 1978 году студентами-архитекторами Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким (и даже успевший, с помощью Пантыкина, записать студийный альбом «Переезд»). В результате образуется довольно сплочённый круг единомышленников, насчитывающий несколько десятков человек, которые постоянно общаются, совместно музицируют, обсуждают новые композиции друг друга, устанавливают личные контакты с рок-музыкантами других городов.
Затем были проведены собрания и заседания в Отделах и Управлениях культуры, на которых было подготовлено несколько вариантов устава новой организации. Сначала проект назывался ЛОММ (Любительское объединение молодежной музыки), затем появилось название “Клуб молодежной музыки”. А в конце 1985 года дело дошло до 1-го секретаря Свердловского обкома партии Бориса Ельцина. Он тогда занимал пост последние месяцы, и одно из последних его распоряжений на этом месте было решение вопроса об организации в Свердловске рок-клуба. После того, как в сентябре Ельцин переехал в Москву, бюрократические шестерёнки все-таки заскрипели и 15 марта 1986 года рок-клуб в Свердловске был открыт. (Версия причастности КГБ к созданию клуба, как, впрочем, и ленинградского, окончательно не подтверждена).
Официальными задачами клуба были музыкальное и идейное сплочение рок-музыкантов, помощь начинающим и сложившимся группам через «литовку» (разрешения на публикации записей и выступления) и концерты.
Возглавил клуб и был его бессменным президентом аспирант Уральского политехнического института (УПИ) Николай Грахов, а администратором около года проработал Александр Калужский, который затем ушёл с должности и стал директором NP. На 4 года его место занял приехавший из Ижевска для поступления в Свердловскую консерваторию Рудольф Стерхов, бывший ранее президентом рок-клуба ижевского. В консерваторию поступить не удалось, и Рудик засел в СРК.
Возглавил клуб и был его бессменным президентом аспирант Уральского политехнического института (УПИ) Николай Грахов, а администратором около года проработал Александр Калужский, который затем ушёл с должности и стал директором NP. На 4 года его место занял приехавший из Ижевска для поступления в Свердловскую консерваторию Рудольф Стерхов, бывший ранее президентом рок-клуба ижевского. В консерваторию поступить не удалось, и Рудик засел в СРК.
Разместился рок-клуб в ДК им. Я.М. Свердлова (он же клуб «Профинтерн», ныне — ДК ГУВД) по ул. Володарского, 9 (в 300 м. от берега Исети).
В рок-клубе сформировалось сразу несколько секций. Информационная занималась выпуском самиздатовских журналов. В СРК их было 2: толстое “Свердловское рок-обозрение”, своего рода альманах, и тоненький “Марока” (что расшифровывалось, как “маятник рока”). Журнал “Марока” планировали сделать ежемесячным, но в этом режиме он не выдержал и полгода. Была также оформительская секция — уникальное явление для рок-клуба: концерты, которые проходили в СРК, отличались от ленинградских и московских тем, что сцена здесь всегда была оформлена декорациями, а музыканты одеты в специально приготовленные костюмы (сказывалось наличие в городе такого образовательного учреждения, как архитектурный институт). Была и техническая секция, отвечавшая за свет и звук. Организацией концертов занималась организационная секция. Работники всех этих секций не были музыкантами, но составляли очень важную часть рок-движения. Ведь задача музыкантов — творить, а для того, чтобы оформить их творчество в цельный продукт, который затем можно показать слушателям, должна существовать команда. И такая команда в СРК была, и благодаря концепции, разработанной Граховым, работала очень хорошо.
I-й фестиваль СРК прошёл в июне 1986 года. Участвовало 20 коллективов, лидеры — NP, Чайф (Владимиры Шахрин и Бегунов, семейный дуэт Антон и Алина Нифантьевы), Трек и Сфинкс (С. Подгорбунских, В. Ведерников, И. Овчинников).
Фестиваль официально назывался “Творческой мастерской”, и никакого отбора на него не было (т.е. не было предпросмотров). Дело в том, что в Союзе существовала сложная система по недопуску непрофессиональных музыкантов к слушателям. Для того, чтобы группа могла выступить, её должны были аттестовать. Музыканты выступали перед специальной комиссией, которая оценивала исполнительский уровень и решала, достойны ли они выступать перед широкой аудиторией.
Фестиваль официально назывался “Творческой мастерской”, и никакого отбора на него не было (т.е. не было предпросмотров). Дело в том, что в Союзе существовала сложная система по недопуску непрофессиональных музыкантов к слушателям. Для того, чтобы группа могла выступить, её должны были аттестовать. Музыканты выступали перед специальной комиссией, которая оценивала исполнительский уровень и решала, достойны ли они выступать перед широкой аудиторией.
На первых порах СРК базировался на идее полного альтруизма, денег никто ни за что не брал, и те, кто хотел помочь друзьям-музыкантам (техники, архитекторы, дизайнеры), делали это абсолютно бесплатно. Профессиональной аппаратуры в Свердловске не было, и на первый фестиваль все колонки свозили из различных ресторанов, ДК и частных квартир. Техники паяли аппаратуру по ночам прямо перед концертами.
В мае 1987 года прошёл II-ой фестиваль СРК, с участием как местных (Каталог, NP, ЧайФ), так и гостей: Алиса, АукцЫон, Телевизор (все Ленинград), Калинов Мост и Путти (Новосибирск).
В мае 1987 года прошёл II-ой фестиваль СРК, с участием как местных (Каталог, NP, ЧайФ), так и гостей: Алиса, АукцЫон, Телевизор (все Ленинград), Калинов Мост и Путти (Новосибирск).
В октябре 1988 года — III-й (NP, ЧайФ, Настя, Апрельский Марш, Агата Кристи, Отражение, Солярис, Флаг, Водопады имени Вахтанга Кикабидзе (Верхотурье, Свердловская обл.), Кабинет, Ева, Экипаж, Красный Хач).
И в октябре 1989 года IV-й (и последний) фестиваль СРК — (АК, ЧайФ, Настя, Апрельский Марш, Отражение, Водопады).
И в октябре 1989 года IV-й (и последний) фестиваль СРК — (АК, ЧайФ, Настя, Апрельский Марш, Отражение, Водопады).
После I-го, фестивали в здании ДК больше не проводились (он был слишком мал). II-й проходил в ДК “Уралмаш”, а III-й и IV-й — во Дворце Молодежи. В ДК Свердлова проводили лишь творческие мастерские, на которых группы представляли свои программы, или выступали те, кто подавал заявки на вступление в клуб.
Фестивали СРК служили тогда образцами для всех рок-фестивалей Союза, потому что Свердловск всегда славился высочайшим уровнем организации мероприятий. Президенты рок-клубов из Воронежа, Новосибирска, Читы и других городов СССР, когда приезжали в Свердловск, были поражены тем, что здесь их встречали официальные автобусы с табличкой “Рок-фестиваль”, везли в гостиницы или загородные пансионаты, расселяли и бесплатно кормили. Их удивление достигало предела, когда они узнавали, что всё это проводится за счёт Свердловского обкома ВЛКСМ (со своим комсомолом они страшно враждовали).
Фестивали СРК служили тогда образцами для всех рок-фестивалей Союза, потому что Свердловск всегда славился высочайшим уровнем организации мероприятий. Президенты рок-клубов из Воронежа, Новосибирска, Читы и других городов СССР, когда приезжали в Свердловск, были поражены тем, что здесь их встречали официальные автобусы с табличкой “Рок-фестиваль”, везли в гостиницы или загородные пансионаты, расселяли и бесплатно кормили. Их удивление достигало предела, когда они узнавали, что всё это проводится за счёт Свердловского обкома ВЛКСМ (со своим комсомолом они страшно враждовали).
Свердловский рок-клуб в стране котировался настолько высоко, что в конце 1987 года именно Свердловск стал местом проведения всесоюзного семинара рок-клубов. На нём была сформирована федерация рок-клубов Советского Союза и принят её устав. Была даже попытка её зарегистрировать, и все документы, составленные на семинаре, были поданы в МинКульт, но где-то в бюрократических коридорах дело это благополучно затихло.
А в конце 1987 года в Свердловске появились первые концертные кооперативы, которые начали проводить платные концерты. Не те, за которые брали деньги со зрителей, а те, за которые начали платить музыкантам. Самые популярные группы — NP, ЧайФ, Настя, чуть позже АМ и Кабинет — стали понимать, что музыкой можно попытаться и неплохо заработать. И в рок-клубе стало проходить расслоение на группы «первого ряда» и всех остальных.
Несмотря на все попытки развития в стране рок-клубов, многие понимали, что их время, достигнув пика в 1988 году, теперь катится по наклонной вниз. Расцветшие кооперативы могли организовать концерты лучше, чем любой клуб, так как занимались этим уже профессионально.
Несмотря на все попытки развития в стране рок-клубов, многие понимали, что их время, достигнув пика в 1988 году, теперь катится по наклонной вниз. Расцветшие кооперативы могли организовать концерты лучше, чем любой клуб, так как занимались этим уже профессионально.
Так в 1991 (по другим данным — даже в 1990) году СРК перестал существовать. Обком комсомола и профсоюзы отменили все свои дотации, а проводить концерты без их поддержки стало невозможно. Волна интереса, которую вызывал советский рок в 1987-88 гг., к 1991 году уже спала, широкие народные массы предпочитали слушать Ласковый Май, а не молодых рок-музыкантов...
А ещё СРК стал первым клубом, перешедшим от самиздатовской прессы к официальной — типографским газетам. В Свердловске вышла первая в стране рок-н-ролльная газета “ПерекатиПоле” (калька с названия американского журнала Rolling Stone). Пилотный номер был отпечатан гигантским тиражом в 30 000 экз., который продавался в киосках «Союзпечати» по всей стране. Правда, за 3 года вышло всего 5 номеров, но и это было достижение, потому как тогдашние московские и ленинградские рок-газеты не перевалили и за 3 номера.
А ещё СРК стал первым клубом, перешедшим от самиздатовской прессы к официальной — типографским газетам. В Свердловске вышла первая в стране рок-н-ролльная газета “ПерекатиПоле” (калька с названия американского журнала Rolling Stone). Пилотный номер был отпечатан гигантским тиражом в 30 000 экз., который продавался в киосках «Союзпечати» по всей стране. Правда, за 3 года вышло всего 5 номеров, но и это было достижение, потому как тогдашние московские и ленинградские рок-газеты не перевалили и за 3 номера.
Неоценимый вклад в развитие рок-клуба и нескольких его групп-участниц, внёс известный свердловский поэт Илья Кормильцев (подробнее – здесь: Эта музыка будет вечной).
«Илья Кормильцев… — наряду с композитором Александром Пантыкиным и создателем Свердловского Рок-клуба Николаем Граховым — является одним из тех трёх китов, на которых и зиждилось всё здание уральского рока — факт, не нуждающийся ни в каких подтверждениях. В значительной степени, именно благодаря эрудиции, несомненному поэтическому дарованию и вкусу Ильи, чьим языком общались со своей аудиторией Урфин Джюс, Наутилус Помпилиус, Настя и некоторые другие местные музыканты, свердловский рок, едва появившись на общенациональной сцене, поразил публику безупречным стилем, своей утончённостью, давно забытым в столицах романтизмом, изысканными и насыщенными литературными аллюзиями сюжетами» (А. Бурлака «Рок-энциклопедия: Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге, 1965-2005»).
«Илья Кормильцев… — наряду с композитором Александром Пантыкиным и создателем Свердловского Рок-клуба Николаем Граховым — является одним из тех трёх китов, на которых и зиждилось всё здание уральского рока — факт, не нуждающийся ни в каких подтверждениях. В значительной степени, именно благодаря эрудиции, несомненному поэтическому дарованию и вкусу Ильи, чьим языком общались со своей аудиторией Урфин Джюс, Наутилус Помпилиус, Настя и некоторые другие местные музыканты, свердловский рок, едва появившись на общенациональной сцене, поразил публику безупречным стилем, своей утончённостью, давно забытым в столицах романтизмом, изысканными и насыщенными литературными аллюзиями сюжетами» (А. Бурлака «Рок-энциклопедия: Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге, 1965-2005»).
Частым гостем рок-клуба был и молодой тогда ассистент режиссёра Свердловской киностудии, студент Высших курсов сценаристов и режиссёров Алексей Балабанов, который зимой 1986 года снял выпуск киножурнала "Советский Урал", посвященный досугу уральской молодёжи, музыке, которую она слушает и их предпочтениям. В нём «засветились» Шахрин и группы NP и УД.
Так как Алексей дружил со многими музыкантами, неудивительно, что он привлекал их затем и к съёмкам в своих фильмах. Так в последующие годы он снял 3 фильма с участием свердловских рокеров: короткометражки «Раньше было совсем другое время» (1987) с участием NP и Насти, «У меня нет друга» (1988) о гитаристе Белкине и д/ф «Настя и Егор» (1989) о непростых отношениях между соответствующими музыкантами. Кроме того, есть эпизоды с Бутусовым и Полевой и в культовом балабановском фильме «Брат» (1997).
Основные участники фестивалей и представители СРК:
1986:
Отражение (Альтаир с 1974, Reflection с 1977, Отражение с 1978: С. Кондаков, А. Завада, год образования — 1974),
С-34 (Билет Без Выигрыша с 1979, С-34 (Студия 34) с 1982: С. и А. Пучковы, А. Густов, 1979),
Nautilus Pompilius (Али-Баба и 40 разбойников с 1982, Наутилус с 1983, Наутилус Помпилиус с 1985: Д. Умецкий, В. Бутусов, 1978),
Каталог (А. Сычёв, А. Мезюха, 1980),
Трек (И. Скрипкарь, М. Перов, Е. Димов, 1980),
Урфин Джюс (А. Пантыкин, Е. Белкин, В. Назимов, 1981),
Чайф (Чайф (Чай-Ф, ЧайФ) с 1985, Пятна с 1982: В. Шахрин, В. Бегунов, А. Нифантьев, И. Злобин, 1982),
Встречное Движение (В. Махаев, Ю. Хазин, В. Коврижных, Ю. Мишков, А. Доброславин, А. Плясунов, 1983),
Егор Белкин и друзья (Группа Егора Белкина, 1985),
Солярис (В. Кощеев, А. Старостин, 1986),
Ева (Е. Смирнова (Бусыгина), Л. «Любаня» Трифанова, Н. Тетерина, О. Надточий, О. Уфимцева, Л. Каракулова, Н. Зуев, 1986),
Кунсткамера (Ю. Богатиков, А. Пестов, С. Шестаков, А. Пьянков, А. Пахнутов, С. Краев, 1986)
Апрельский Марш (М. Симаков, И. Гришенков, Е. Кормильцев, 1986),
Коктейль (Коктейль с 1985, Коктейль-клуб с 2014: В. Резников, Р. Ахунов, Э. Мифтахов, А. Загидулин, 1985),
Флаг (В. Коровин, С. Курзанов, А. Попов, Л. Шутылев, И. Захаров, А. Тропынин, 1984),
Сфинкс (С. Подгорбунских, В. Ведерников, И. Овчинников, В. Анчукин, О. Ефимкин, 1985),
Кабинет (Кабинет с 1986, Скрипкарь и друзья с 1985: А. Пантыкин, И. Скрипкарь, А. Котов, М. Перов, М. Архипов, А. Гноевых, 1985),
Водопады им. В. Кикабидзе (С. Лукашин, В. Пахалуев, Ю. Аптекин, Ю. Дёмин, В. Колясников, 1985),
Степ (Е. Димов, В. Бутусов, Д. Умецкий, Б. Красуцкий, П. Май, С. Степанов, И. Скрипкарь, Д. Шариков, 1984),
Агата Кристи (ВИА РТФ УПИ с 1985, Агата Кристи с 1987: В. Самойлов, Г. Самойлов, А. Козлов, 1985),
Настя (А. Полева, Е. Белкин, 1986).
1987:
Красный Крест (А. Богданович, О. Серов, И. Плотников, В. Шариков, В. Келлер, А. Зубрин, 1987),
Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодёжи на стезю добродетели (А. Могилевский, Н. Петров, 1987),
Красный Хач (В. Таранта, С. Казаков, Е. Филякин, А. Жуков, 1987),
Экипаж (Экипаж с 1987, Екатеринбург с 1989: А. Калганов, К. Бахарев, В. Полищук, К. Николаев 1987),
Вафельный Стаканчик (И. Перин, С. Корнет, Е. Малышев, 1987).
1989 :
Доктор Фауст (Л. Элькин, Е. Писак, М. Агре, М. Поздин, А. Доброславин, Ю. Ковалевский, 1988),
Бит-бардак (А. Сальников, В. Бражкин, А. Дементьев, С. Рутенко, Р. Соколов, И. Скуратовский, А. Овчинников, Г. Тарасов, А. Мелкозёров, И. Антонов, 1989)
1990:
Инсаров (А. Нифантьев, А. Нифантьева, Н. Кузнецов, О. Кудрявцев, 1990),
Смысловые Галлюцинации (С. «Буба» Бобунец, В. Бурдин, С. Баранов, А. Колбасов, Д. Шитлин, 1990) стали последней группой, официально вступившей в рок-клуб.
1986:
Отражение (Альтаир с 1974, Reflection с 1977, Отражение с 1978: С. Кондаков, А. Завада, год образования — 1974),
С-34 (Билет Без Выигрыша с 1979, С-34 (Студия 34) с 1982: С. и А. Пучковы, А. Густов, 1979),
Nautilus Pompilius (Али-Баба и 40 разбойников с 1982, Наутилус с 1983, Наутилус Помпилиус с 1985: Д. Умецкий, В. Бутусов, 1978),
Каталог (А. Сычёв, А. Мезюха, 1980),
Трек (И. Скрипкарь, М. Перов, Е. Димов, 1980),
Урфин Джюс (А. Пантыкин, Е. Белкин, В. Назимов, 1981),
Чайф (Чайф (Чай-Ф, ЧайФ) с 1985, Пятна с 1982: В. Шахрин, В. Бегунов, А. Нифантьев, И. Злобин, 1982),
Встречное Движение (В. Махаев, Ю. Хазин, В. Коврижных, Ю. Мишков, А. Доброславин, А. Плясунов, 1983),
Егор Белкин и друзья (Группа Егора Белкина, 1985),
Солярис (В. Кощеев, А. Старостин, 1986),
Ева (Е. Смирнова (Бусыгина), Л. «Любаня» Трифанова, Н. Тетерина, О. Надточий, О. Уфимцева, Л. Каракулова, Н. Зуев, 1986),
Кунсткамера (Ю. Богатиков, А. Пестов, С. Шестаков, А. Пьянков, А. Пахнутов, С. Краев, 1986)
Апрельский Марш (М. Симаков, И. Гришенков, Е. Кормильцев, 1986),
Коктейль (Коктейль с 1985, Коктейль-клуб с 2014: В. Резников, Р. Ахунов, Э. Мифтахов, А. Загидулин, 1985),
Флаг (В. Коровин, С. Курзанов, А. Попов, Л. Шутылев, И. Захаров, А. Тропынин, 1984),
Сфинкс (С. Подгорбунских, В. Ведерников, И. Овчинников, В. Анчукин, О. Ефимкин, 1985),
Кабинет (Кабинет с 1986, Скрипкарь и друзья с 1985: А. Пантыкин, И. Скрипкарь, А. Котов, М. Перов, М. Архипов, А. Гноевых, 1985),
Водопады им. В. Кикабидзе (С. Лукашин, В. Пахалуев, Ю. Аптекин, Ю. Дёмин, В. Колясников, 1985),
Степ (Е. Димов, В. Бутусов, Д. Умецкий, Б. Красуцкий, П. Май, С. Степанов, И. Скрипкарь, Д. Шариков, 1984),
Агата Кристи (ВИА РТФ УПИ с 1985, Агата Кристи с 1987: В. Самойлов, Г. Самойлов, А. Козлов, 1985),
Настя (А. Полева, Е. Белкин, 1986).
1987:
Красный Крест (А. Богданович, О. Серов, И. Плотников, В. Шариков, В. Келлер, А. Зубрин, 1987),
Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодёжи на стезю добродетели (А. Могилевский, Н. Петров, 1987),
Красный Хач (В. Таранта, С. Казаков, Е. Филякин, А. Жуков, 1987),
Экипаж (Экипаж с 1987, Екатеринбург с 1989: А. Калганов, К. Бахарев, В. Полищук, К. Николаев 1987),
Вафельный Стаканчик (И. Перин, С. Корнет, Е. Малышев, 1987).
1989 :
Доктор Фауст (Л. Элькин, Е. Писак, М. Агре, М. Поздин, А. Доброславин, Ю. Ковалевский, 1988),
Бит-бардак (А. Сальников, В. Бражкин, А. Дементьев, С. Рутенко, Р. Соколов, И. Скуратовский, А. Овчинников, Г. Тарасов, А. Мелкозёров, И. Антонов, 1989)
1990:
Инсаров (А. Нифантьев, А. Нифантьева, Н. Кузнецов, О. Кудрявцев, 1990),
Смысловые Галлюцинации (С. «Буба» Бобунец, В. Бурдин, С. Баранов, А. Колбасов, Д. Шитлин, 1990) стали последней группой, официально вступившей в рок-клуб.
За последний период работы Свердловского рок-клуба принято считать 1989 и 1990 гг.
В 1988 году каталог рок-клуба не увеличился ни на одну единицу, а в 1989 году в СРК приняли только Доктора Фауста и Бит-бардак.
Доктор Фауст — коллектив с феноменальным скрипачом Леонидом Элькиным (ныне выступает от Свердловской филармонии и преподает в Уральском музыкальном колледже) играл джаз-рок на аутентичном уровне. Им даже не было необходимости вступать в рок-клуб, который к тому времени уже не выполнял роли промоутера. Элькин и компания с успехом выступили на последнем IV фестивале и растворились в потоке обломков разрушающейся системы вкупе с самим клубом и его последними участниками.
А вот Бит-бардак — группа, состоящая по большей части из студентов Свердловского лесотехнического института, сыграла ключевую роль в деятельности СРК последних его лет. Став полноценными членами клуба, участники Бит-бардака нашли взаимопонимание с администратором Стерховым и с головой включились в организационную работу.
В 1988 году каталог рок-клуба не увеличился ни на одну единицу, а в 1989 году в СРК приняли только Доктора Фауста и Бит-бардак.
Доктор Фауст — коллектив с феноменальным скрипачом Леонидом Элькиным (ныне выступает от Свердловской филармонии и преподает в Уральском музыкальном колледже) играл джаз-рок на аутентичном уровне. Им даже не было необходимости вступать в рок-клуб, который к тому времени уже не выполнял роли промоутера. Элькин и компания с успехом выступили на последнем IV фестивале и растворились в потоке обломков разрушающейся системы вкупе с самим клубом и его последними участниками.
А вот Бит-бардак — группа, состоящая по большей части из студентов Свердловского лесотехнического института, сыграла ключевую роль в деятельности СРК последних его лет. Став полноценными членами клуба, участники Бит-бардака нашли взаимопонимание с администратором Стерховым и с головой включились в организационную работу.
"Наш звукач Гера Тарасов практически ночевал в рок-клубе в периоды подготовки рок-мастерских, на которых пробовали свои силы претенденты на зачисление в рок-клуб. Без поддержки участников группы рок-клуб уже не мог полноценно проводить мероприятия в последнее время. Вместе с тем, приобретённый авторитет и связи, подтолкнули группу к созданию собственного творческого объединения, которое и получило название "Бит-Бардак". По своему составу это был один из первых панк-клубов страны. На репетиционной базе в "Лестехе" играли Смысловые Галлюцинации, Панки по пьянке, Дохлый Номер и др. Бит-бардак объединил все гаражные группы Свердловска и проводил собственные масштабные концертные акции на крупных концертных площадках" (Ростислав Соколов, администратор рок-объединения "Бит Бардак").
Атмосферу, царящую тогда в объединении "Бит Бардак", лучше всего демонстрирует анархо-фолк-панк коллектив Панки по Пьянке, одна из старейших действующих панк-групп в России на сегодняшний день. Творческой вершиной ББ в статусе членов СРК стало участие во всесоюзном рок-фестивале "Сырок-3" в 1990 году в Москве. В предыдущие годы свердловский рок там представляли лишь Водопады, Красный Хач и Доктор Фауст.
Атмосферу, царящую тогда в объединении "Бит Бардак", лучше всего демонстрирует анархо-фолк-панк коллектив Панки по Пьянке, одна из старейших действующих панк-групп в России на сегодняшний день. Творческой вершиной ББ в статусе членов СРК стало участие во всесоюзном рок-фестивале "Сырок-3" в 1990 году в Москве. В предыдущие годы свердловский рок там представляли лишь Водопады, Красный Хач и Доктор Фауст.
Инсаров — проект басиста ЧайФа Нифантьева — был автоматически принят в СРК, просто по факту звёздного статуса основателя. Сам Антон взялся за соло-гитару, а его жена запела, и они стали исполнять прифанкованный гитарный бит. По характеру группа была близка скорее к питерскому звучанию, но никак не к свердловскому. Отсутствие у Инсарова музыкальной убедительности и ярко-выраженных хитов не вызвало интереса к творчеству группы ни у зрителей, ни у критиков. Отметившись несколькими фестивальными и клубными выступлениями, группа, после нескольких распадов и воссоединений, к 1998 году перестала подавать признаки жизни.
Так уж случилось, что Глюки успели заскочить в уходящий в тупик поезд, и стать в 1990 году последней официальной группой СРК. Ранний их период по большому счёту, связан с участником «золотого состава» — поэтом Владимиром Бурдиным. Именно он написал один из первых хитов группы "В Сибирь", а также принял участие в написании текста "Над рекой, над Исетью" и отчасти повлиял на текст песни "Вечно молодой", про которую Сергей Шнуров выразился, что в ней больше рока, чем во всём, что делалось в русском роке ранее.
Так уж случилось, что Глюки успели заскочить в уходящий в тупик поезд, и стать в 1990 году последней официальной группой СРК. Ранний их период по большому счёту, связан с участником «золотого состава» — поэтом Владимиром Бурдиным. Именно он написал один из первых хитов группы "В Сибирь", а также принял участие в написании текста "Над рекой, над Исетью" и отчасти повлиял на текст песни "Вечно молодой", про которую Сергей Шнуров выразился, что в ней больше рока, чем во всём, что делалось в русском роке ранее.
Вот так, тихо под "Над рекою, над Исетью" закончилась жизнь Свердловского рок-клуба. И началось свободное плавание групп и музыкантов в коммерческом русле, в котором смогли найти себя очень немногие…
Но в 1998 году попытка возрождения клуба всё же была предпринята, причём — по инициативе именно руководства ДК. Были уже глубоко коммерческие времена, и все учреждения культуры старались как-то выживать. Стерхову предложили возродить рок-клуб и дали в его распоряжение Малый зал для проведения коммерческих концертов. Был даже разработан эскиз отдельного входа в него в виде металлической лестницы снаружи, чтобы народ проходил на 2-ой этаж минуя фойе и другие помещения. Создали и бизнес-план. Рудольф уже был готов даже взять под него кредит, и до сих пор крестится, что не успел, потому как в августе 1998 года случился дефолт…
Периодически музыканты клуба собираются чтобы отметить сборным концертом очередную годовщину. Так в 2011 и 2016 гг. состоялись масштабные юбилейные мероприятия, участие в которых принимали, по большей части люди, имевшие мало-какое (а некоторые – и вообще никакого) отношение к «классическому» СРК.
Периодически же переиздаются архивные альбомы участников. Так в 1996-97 гг. на студии TUTTI Records вышло 11 дисков из серии «Антология уральского рока» с записями фестивальных и не только рок-клубовских выступлений.
В 1989 году на студии Black Bulldog вышел д/ф «Сон в красном тереме» (реж.: Андрейс Аболс и К. Котельников, сценарий: А. Калужский и А. Застырец), рассказывающий об истории СРК.
Формально, из всех, кто был принят в рок-клуб третьей столицы, остались в строю только «динозавры» ЧайФ и усечённая АК с её вечными «братскими» разборками, да Буба, выпустивший в ноябре 2020 года альбом «Одиночество навсегда» (не считать же представителем «уральской сцены» давно уже ставшего питерцем Бутусова?).
Источники:
https://zen.yandex.ru/media/rockanews/poslednie-iz-sverdlovskogo-rokkluba-5d583a531ee34f00ad7a0f9f;
https://tatlin.ru/articles/rok-n-roll_na_volodarskogo_prodolzhenie_istorii;
https://zen.yandex.ru/media/gruppasssr/uralskii-rok-v-kinohronike-5fb125608d19932be1ac1807;
А. Алексеев, А. Бурлака, А. Сидоров «Кто есть кто в советском роке (Иллюстрированная энциклопедия отечественной рок-музыки)» (М.: Издательство МП «Останкино», 1991);
А. Бурлака «Рок-энциклопедия: Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге 1965-2005» (СПб.: «Амфора», 2007);
Д. Карасюк «Рок-н-ролл на Володарского».
https://zen.yandex.ru/media/rockanews/poslednie-iz-sverdlovskogo-rokkluba-5d583a531ee34f00ad7a0f9f;
https://tatlin.ru/articles/rok-n-roll_na_volodarskogo_prodolzhenie_istorii;
https://zen.yandex.ru/media/gruppasssr/uralskii-rok-v-kinohronike-5fb125608d19932be1ac1807;
А. Алексеев, А. Бурлака, А. Сидоров «Кто есть кто в советском роке (Иллюстрированная энциклопедия отечественной рок-музыки)» (М.: Издательство МП «Останкино», 1991);
А. Бурлака «Рок-энциклопедия: Популярная музыка в Ленинграде-Петербурге 1965-2005» (СПб.: «Амфора», 2007);
Д. Карасюк «Рок-н-ролл на Володарского».
Авторский пост
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