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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
10 марта 2021 17:03
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1785
30
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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21  комментарий
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15k
Егор 2 часа назад
Комментарий к фото
ДНК хозяина еще надо брать... а то валят все на собак, понимаешь.
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7k
kaboza 2 часа назад
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Internet Relay Chat ( IRC )
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7k
kaboza 2 часа назад
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епт...у меня ща котэ в состояние полного звиздеца..3 года утырку
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kaboza 2 часа назад
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гад...у меня теперь эта мелодия в башке играет....
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53k
Андрей kaboza 7 минут назад
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У меня эта мелодия на звонки от заказчиков стоит.
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12k
Serg2001 2 часа назад
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Он же в глаза сразу бросается... ))
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7k
kaboza 2 часа назад
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родителям по 20 годиков походу
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7k
kaboza 2 часа назад
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колхоз не расколхозить
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7k
kaboza 2 часа назад
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Чаку РЕСПЕКТ...когда у него Брюс Ли оторвал шерсть с груди я осознал что это ЧАК
Здоровья Мужику)
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34k
jonnyD 2 часа назад
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9k
Михалыч 2 часа назад
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Сволочи, тут был кот. Убрали и издеваются.
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1k
friday2009 2 часа назад
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Слился Чаки. Оправдывался, как лох, когда при штурме конгресса двойника нашли
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4k
Mixalych 2 часа назад
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В Европе все проще, едет шкет один и без билета, забирают в полицейский участок. Там и родителей подождут и штраф по всей форме выпишут. Мой старшенький однажды так доездился. А то " ой, кошелек дома забыл..."
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4k
Иван Mixalych Час назад
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Ты щас удивишься, но в России ментам пох*й.
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27k
Acu900 2 часа назад
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Ну на это способна только учительница...
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3k
au3 2 часа назад
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И что не мигает совсем незаметно
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7k
kaboza 2 часа назад
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а если муж не тракторист....
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46k
Albert GER kaboza 48 минут назад
Комментарий к фото
Это Юлия Гюнтель. Женщина змея/Злата.
Жила в Ляйпциге, сейчас не знаю. Выступала в цирках.
Она уже скоро на пенсию выйдет.
Этим фото по 30 лет.
Хз замужем она или нет, и в который раз)))
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