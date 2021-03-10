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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для настроения
Авторский пост
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Жила в Ляйпциге, сейчас не знаю. Выступала в цирках.
Она уже скоро на пенсию выйдет.
Этим фото по 30 лет.
Хз замужем она или нет, и в который раз)))