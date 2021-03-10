Русская весна: появляются первые городские подснежники

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Вы когда-нибудь видели подснежники, скромно выглядывающие из-под сугробов? Сейчас мы покажем, как выглядят самые настоящие городские подснежники. Владельцам понадобится лопата!
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18. В Норильске
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В начале 90ых у нас так называли весенние трупы вдоль дорог и в парке.
Ну, вот в нашем дворе 3-4 подобных подснежника, год уже и не меньше стоят.
Нет, не разбомбенные,закрытые двери, целые стекла.Но,стоят недвижимостью.
И что? А по закону с ними нихуа нельзя сделать, частная собственность и хозяин.
Т.е,как я понимаю.
1. Эвакуировать машину могут только если она конченный автохлам,разворованная и т.д.
Т.е, мне предлагают сжечь эти авто с тем чтобы их без проблем убрали?
2. В любом другом случаем, мне предлагают побегать по инстанциям, писать заявление, идти в управу, а в управе(через хрен знает сколько) примут решение, найдут хозяина, а там фиг его знает.... Может авто так же и будет дальше стоять.....
вот неужели люди не понимают, что будет с машиной, если оставить ее на всю зиму.
я даже когда долго не ездил (не было надобности) всё равно выходил, чтобы смести снег, да по периметру почистить лопатой