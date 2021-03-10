FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 11847 постов • 2590 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Русская весна: появляются первые городские подснежники

Русская весна: появляются первые городские подснежники (19 фото)

Автор:
10 марта 2021 11:13
Сообщество : Юмор
Метки: Русская весна   авто   городские подснежники   подснежник   подснежники   прикол   фото   
1336
19
Вы когда-нибудь видели подснежники, скромно выглядывающие из-под сугробов? Сейчас мы покажем, как выглядят самые настоящие городские подснежники. Владельцам понадобится лопата!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Русская весна   авто   городские подснежники   подснежник   подснежники   прикол   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
46k
Albert GER 2 часа назад
Это прекрасно когда молодёжь под подснежниками машины подразумевает.
В начале 90ых у нас так называли весенние трупы вдоль дорог и в парке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим 4 минуты назад
Вышел с утра на улицу в чудесный весенний день и температурой -23 градуса. Первым делом подумал о подснежниках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora Полчаса назад
Сцука,Россия мля..... Нет,может и в других странах такое есть?
Ну, вот в нашем дворе 3-4 подобных подснежника, год уже и не меньше стоят.
Нет, не разбомбенные,закрытые двери, целые стекла.Но,стоят недвижимостью.
И что? А по закону с ними нихуа нельзя сделать, частная собственность и хозяин.
Т.е,как я понимаю.
1. Эвакуировать машину могут только если она конченный автохлам,разворованная и т.д.
Т.е, мне предлагают сжечь эти авто с тем чтобы их без проблем убрали?
2. В любом другом случаем, мне предлагают побегать по инстанциям, писать заявление, идти в управу, а в управе(через хрен знает сколько) примут решение, найдут хозяина, а там фиг его знает.... Может авто так же и будет дальше стоять.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Mellivora 5 минут назад
А Вам чем мешает? Просто любопытно от чего такая агрессия?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Aqueronte 46 минут назад
Я всегда очищаю машину от снега, выглядит ухоженно, видно что есть хозяин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Aqueronte 4 минуты назад
Зимой не используете автомобиль?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Elmaestro Час назад
клуб любителей вмятых крыш ))
вот неужели люди не понимают, что будет с машиной, если оставить ее на всю зиму.
я даже когда долго не ездил (не было надобности) всё равно выходил, чтобы смести снег, да по периметру почистить лопатой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока Убойные объявления, придуманные на просторах России Убойные объявления, придуманные на просторах России "Подарил убогий букет на 8 марта": откровения девушек на форумах "Подарил убогий букет на 8 марта": откровения девушек на форумах Обманщицы-инстаграмщицы, спалившиеся на фотошопе Обманщицы-инстаграмщицы, спалившиеся на фотошопе Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение Смарт-квартиры, которые поражают даже бывалых риелторов: кухня и туалет в одной комнате Смарт-квартиры, которые поражают даже бывалых риелторов: кухня и туалет в одной комнате
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

487851



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Неравнодушные прохожие спасли женщину от похищения
3
26
Неравнодушные прохожие спасли женщину от похищения
Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана
6
192
Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана
﻿
Набирающие популярность в сообществах
"Партия мёртвых" поздравила женщин с 8 марта прямо на кладбище
0
7
"Партия мёртвых" поздравила женщин с 8 марта прямо на кладбище
Тигр, жираф и бегемот своей шеи не найдет
0
19
Тигр, жираф и бегемот своей шеи не найдет
«Купавшаяся в пособиях» многодетная мать покаялась на «Пусть говорят» (5 фото)
«Купавшаяся в пособиях» многодетная мать покаялась на «Пусть говорят» (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совпадение? Не думаю
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#животные#природа#кино#подборка#автомир#Разное#8 марта#настроение
#фото#Россия#люди#история#приколы#автомобили#дтп#Украина#знаменитости#позитив
#прикол#факты#интересно#дети#СССР#картинки#истории#красота#комментарии#сша

На что жалуетесь?

Вернуться