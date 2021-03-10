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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
10 марта 2021 08:43
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3725
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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42  комментария
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719
Умница-красавица 2 часа назад
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Это еще что! Во время прошлого отключения они вообще оказались в ловушке на эскалаторе, провели там несколько часов
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1k
вася васильев Минуту назад
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Fatal error
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47
Владимир Потапов 4 минуты назад
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А еще:
Откуда берется пыль
И сyка, куда деваются деньги
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47
Владимир Потапов 6 минут назад
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Ага езжай, заодно и увидишь мир после апокалипсиса
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789
Лучший Друг Полчаса назад
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Будете у нас в Воркуте...
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12k
Сергей Полчаса назад
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Приблизьте, счёт не вижу...
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789
Лучший Друг 38 минут назад
Комментарий к фото
Баффи?
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2k
Алексей 40 минут назад
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Хочу поработать в более гетеросексуальном коллективе!
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1k
HoDя4iй_Syrжik 41 минуту назад
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Тут, судя по всему, кот уже выходит из питона
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6k
Elena Ki 41 минуту назад
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Она спросила его, изменял ли он ей, а сама быстренько прильнула послушать изменение сердцебиения. О женщины! Вам имя - вероломство. (С)
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789
Лучший Друг 43 минуты назад
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Скорее просто в говно
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6k
Elena Ki 44 минуты назад
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Никогда физ-ра не бывает последним уроком. С нее все сбегали бы. Обычно с утра, редко в середине. У нас с 9-10 классе вообще не было спортзала, его залило наводнением. Все уроки проходили на улице, в любую погоду.
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20k
SerGProS 52 минуты назад
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Бедолага, ему даже побриться некогда..
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20k
SerGProS Час назад
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А чё такая грустная?Ножичек какой понравился очень?
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20k
SerGProS Час назад
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Про храп забыли..Причем обоих
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4k
fin4all Час назад
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Вообще никак не читают
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3k
Тамара Час назад
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МОЕШЬ носок?
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11k
Юрий Николаевич Тамара 7 минут назад
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Может он еще и посуду стирает?
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3k
Enigma Kuutar Час назад
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Волочкова?
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9k
Василий Сургайло Час назад
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Про носки... Так выполаскивать легче и лучше... А вообще, вручную носки стирал в последний раз лет 20-25 назад наверное
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2k
OLDer Василий Сургайло 39 минут назад
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Я один у мамы сын
Нет у мамы дочки!
Почему бы не помочь
Постирать носочки!

Мыло пенится в корыте
Я стираю посмотрите ))))
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416
Ольга Став. Василий Сургайло Полчаса назад
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Рассказывали, что давным давно носки запихивали в полторашку, туда водички, порошочка и в багажник..Пока до дачи доедешь- постирались.Потом разрезал бутылку, достал, сполоснул и все.
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9k
Василий Сургайло Час назад
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Электро-поджиг не сработал, значит не работает)))
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12k
Сергей Василий Сургайло Полчаса назад
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Там разве не пьезоэлемент?
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1k
fraxinus Сергей 20 минут назад
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У нас от сети работает.
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12k
Сергей fraxinus 15 минут назад
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А, ну может быть. Я видел с пьезо.
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9k
Василий Сургайло Час назад
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Потрачено
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