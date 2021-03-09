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Каталог табачных изделий. 1957 год

Каталог табачных изделий. 1957 год (51 фото)

Автор:
09 марта 2021 20:43
Метки: Каталог 1957 год   СССР   Фотографии.   интересно   табак   
836
51
Представляем Вашему вниманию "Каталог табачных изделий", выпущенный Министерством промышленности продовольственных товаров РСФСР, Главтабак в Москве в 1957 году.
Каталог предназначен для широкого ознакомления с табачной продукцией, выпускавшейся в СССР к середине 1950-х годов.
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Метки: Каталог 1957 год   СССР   Фотографии.   интересно   табак   
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11k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Вся жизнь перед глазами пролетела.
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9k
ГородДомов 51 минуту назад
а я до сих пор курю , но иногда, папиросы. . недавно купил пачку папирос ЯЛТА . Хорошие , лучше чем Беломорканал
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Александр 2 часа назад
А сейчас на сигаретных пачках даже слово "табак" почти не встретить... Потому что его там попросту НЕТ! Резаная бумага, пропитанная неизвестно чем.
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9k
K7OO 3 часа назад
Помню, в школе полчаса на пачке "Севера" медведя искал, пока мне не объяснили, что он за гору ушел посрать.
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25k
Вован 3 часа назад
это 7 класс!! после них беломор как дамские!!
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7k
Вася 3 часа назад
пост интересный. первая сигарета - "Беломорканл".. спасибо, поблевал. Потом были "овавльные"типа "Полёт".. потом "Союз-Аполлон", "Магна" и "Соверен"... покурил лет десять и бросил. Тяне после пива слегка но не критично. Курить нравилось, но голова часто болела с утра
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−19
Шалун 4 часа назад
ранее на меня пшикали
со словами да ты колхозник

ну когда я говорил, да идите вы нахер со ссвоими сигаретками
я вон беломора покурю

он и так и так заходит ))))

а тепрь это тренд что я гворил ))))
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