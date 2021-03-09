Каталог табачных изделий. 1957 год

25.

Для изготовления водного раствора соуса использовался в зависимости от марки трубочного табака (в кг на 1 т табака): мёд натуральный от 100 до 150, чернослив или сухофрукты (для изготовления отвара) от 50 до 70 и поваренная соль (как консервирующее средство) 10.

Для изготовления спиртового раствора отдушки (в кг на 1 т табака): кумарин от 0,1 до 1,2, ванилин 0,1, гераниевое масло от 0,02 до 0,1, мускатно-шалфейное масло от 0,1 до 0,5, бергамотовое масло от 0,03 до 0,17, гвоздичное масло от 0,02 до 0,125, вытяжка мускатного ореха 1; кроме того, в качестве закрепителя аромата — перуанский бальзам 0,06; в качестве регулятора влажности — глицерин 1. В некоторых марках курительного табака вместо ванилина и кумарина использовали 2,9 кг ромовой эссенции.