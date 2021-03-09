Каталог табачных изделий. 1957 год

Каталог предназначен для широкого ознакомления с табачной продукцией, выпускавшейся в СССР к середине 1950-х годов.
2.
Папиросы в 50-е годы состояли из гильзы, часть которой, не занятая мундштуком, называется куркой.
Последняя заполнялась порезанной на волокна смесью ароматичных и скелетных сортов табака.
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Эти папиросы характеризовались интенсивной ароматичностью, мягкостью вкуса и небольшим количеством никотина в дыме.
Их размеры (в мм): диаметр 8,8, длина курки 35, длина мундштука 50, 60 или 70; отдельные марки имели диаметр 8,2, длину курки 40 и длину мундштука 75. Основные марки: Богатыри, Грузия, Дюшес, Ленинградские, Московские, Палехский баян, Запорожцы, Советский Союз, Фестиваль, Армения, Фестивальные.
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10.
По аромату дыма близки к папиросам высшего сорта № 1, но несколько крепче их по вкусу и содержали несколько больше никотина. Их размеры (в мм): диаметр 8,8, длина курки 32, длина мундштука 60. Основные марки: Люкс, Дюбек, Рекорд, Северная Пальмира, Советская Прибалтика, Ява.
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Имели приятный аромат и повышенную по сравнению с другими высшими сортами крепость. Их размеры (в мм): диаметр 8,8, длина курки 32, мундштука 60 и 50. Основные марки: Алтынчеч, Аркадия, Казбек, Курортные, Любительские, Наша марка, Феодосийские.
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Аромат дыма простой или с небольшим оттенком грубости; крепость вышесредняя, содержание никотина больше, чем у папирос высших сортов. Размеры (в мм): диаметр 8,8, длина курки 32, длина мундштука 50. Основные марки: Беломорканал, Шахтерские, Неман.
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Аромат этих папирос с небольшим оттенком грубости. Размеры (в мм), диаметр 8,2, длина курки 32, длина мундштука 40. Основные марки: Дружба, Север.
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Аромат этих папирос — с небольшой грубостью.
Благодаря утолщенному формату папиросы 2-го сорта А меньше раздражали горло, чем папиросы 2-го сорта Б.
Крепость папирос вышесредняя и крепкая. Их размеры (в мм): длина курки 30, длина мундштука 40, диаметр папирос 2-го сорта А — 8,2, папирос 2-го сорта Б — 7,2. Основные марки папирос 2-го сорта А — Красная звезда, Прибой. Основная марка папирос 2-го сорта Б — Байкал.
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Внутрь мундштука вставлялся фильтрующий патрон высотой 15 мм из чередующихся слоев крепированной бумаги и алигнина. Изготовлялся из смеси тех же сортов табака, что и папиросы 1-го сорта А без фильтрующего мундштука. Упаковывались в мягкие пачки по 25 штук.
19.
В зависимости от ботанического типа сырья сигареты, согласно правилам пятидесятых годов, делятся на три товарные группы: сигареты, из жёлтых сортов табака, сигареты махорочные (приготовляемые из махорки), сигареты сигарные (приготовляемые из сигарных сортов табака).
20.
В каждом сорте сигареты выпускались различных марок (наименований), близких по качественным признакам, но отличающихся оформлением упаковки, а в сигаретах 1-го и 2-го сортов также длиной.
Состав смеси табака по сортам, характеристика аромата и вкуса сигарет и папирос были аналогичны. При этом сигареты 1-го сорта по составу табачного сырья были приравнены к папиросам 1-го сорта А.
21.
Сигареты высших сортов не должны были быть простыми по аромату, крепкими по вкусу и раздражать горло; сигареты 2-го сорта не должны были щипать язык и не должны были быть средними по вкусовой крепости, в их дыме не допускался грубый аромат.
22.
При упаковке внутрь коробки или пачки вкладывался конверт из парафинированной бумаги.
Оценка качества ароматизированных сигарет и табачных сигарет аналогична. Специфической особенностью ароматизированных сигарет являлся интенсивный аромат дыма, с характерным ванильным тоном.
23.
Эти сигареты выпускались одной марки «Ментоловые», они имели длину 70 мм, форма овальная, диаметр (приведенный к кругу) 8,2 мм.
Упаковывались по 20 штук в пачку из пачечной бумаги с внутренней прокладкой из парафинированной бумаги.
В связи с летучестью ментола каждая пачка была заклеена в наружную оболочку из целлофана.
Качественные требования такие же, как и к табачным сигаретам.
Специфическим для них являлся вкус дыма, который должен был создавать заметное холодящее ощущение во рту; дым хорошо освежал рот курильщика, ликвидируя осадок от курения обычных сигарет. Поэтому рекомендовалось после ряда обычных сигарет выкурить одну ментоловую.
24.
Предназначался для курения в трубке. Отличался тем, что к нему добавлялся в процессе производства ряд ароматизаторов.
Процесс ароматизации мог осуществляться двумя способами: а) путем пропитки (соусирования) подготовленной смеси листьев табака до их резания; б) путем опрыскивания (отдушки) резаного табака спиртовыми растворами ароматизаторов. При изготовлении табака высшего сорта обязательно применяется как соусирование, так и отдушка; при изготовлении первых и вторых сортов — только отдушка.
25.
Для изготовления спиртового раствора отдушки (в кг на 1 т табака): кумарин от 0,1 до 1,2, ванилин 0,1, гераниевое масло от 0,02 до 0,1, мускатно-шалфейное масло от 0,1 до 0,5, бергамотовое масло от 0,03 до 0,17, гвоздичное масло от 0,02 до 0,125, вытяжка мускатного ореха 1; кроме того, в качестве закрепителя аромата — перуанский бальзам 0,06; в качестве регулятора влажности — глицерин 1. В некоторых марках курительного табака вместо ванилина и кумарина использовали 2,9 кг ромовой эссенции.
26.
Отдушка сказывалась на аромате дыма, соусировка — не только на аромате, но и на вкусе дыма, смягчая его.
Табак, в который внесены и соус и отдушка, обладали значительно большей стойкостью ароматизации при хранении изделий.
Введение в табак соусов и отдушек придавало их дыму ярко выраженный приятный ванильный оттенок, сливавшийся с ароматом самого табака.
Интенсивность ароматизации при одновременном использовании и соуса и отдушки значительно выше, чем при применении одной отдушки. В зависимости от качества подразделялся на сорта: высший, 1-й, 2-й и дунза.
31.
Запах интенсивный, приятный.
Табак марки Золотое руно имел медово-ванильный оттенок аромата дыма, марки Капитанский — ромовый оттенок, марки Трубка мира — фруктовый; крепость табака этих марок средняя.
Кроме того, табак марки Трубка мира состоял из уплотненных пучков волокон, требующих их разминания при набивке трубки.
32.
Основные марки: Флотский, Моряк. Внешний запах табака выражен слабо, в дыме наряду с ароматизацией чувствовался оттенок грубости.
Табак марки Моряк полнее по вкусу и крепче, чем марки Флотский. Фасовался по 100 грамм и упаковывался в пачки из писчей бумаги с внутренней прокладкой из парафинированной бумаги или подпергамента.
33.
Основная марка Таежный. Внешний запах табака выражен слабо, в дыме наряду с ароматизацией чувствовалась небольшая грубость, крепость вышесредняя. Фасовался и упаковывался аналогично табаку трубочному 1-го сорта.
34.
В СССР производился в Тувинской АССР и экспортировался в Монгольскую Народную Республику.
Отличался от трубочного табака тем, что при ароматизации в состав обычной отдушки вводился дополнительно на 1 тонну табака 10 литров хлопкового или арахисового масла и 20 грамм можжевелового масла; это придавало дыму дунзы своеобразный аромат. Расфасовывался по 375 или 100 грамм в пачки.
35.
В зависимости от состава табака, формата и внешнего оформления советские сигары делились на три сорта (ГОСТ 8699—58): высший, 1-й и 2-й.
Сигары высшего сорта изготовлялись из табака 1-го и 2-го товарных сортов, с содержанием в смеси не менее четырёх подтипов листьев табака, т. е. разных мест произрастания или методов выращивания. Характеризовались ароматичностью и мягкостью вкуса.
36.
Аромат явно выраженный сигарный; допускался небольшой осадок, лёгкое щипание языка и среднее раздражение горла.
Длина сигары 80—160 диаметр в самом толстом месте 12—19 мм.
Закатывались в рубашку вручную; рубашка должна была лежать ровно, без складок. Не допускались трещины и повреждения.
Выпускались следующих марок: форматные — «Погар», «Союзные», прямые — «Гавана», «Наша марка», «Столичные».
37.
Длина сигар 80—120 мм, диаметр 11—18 мм.
Допускались трещины в отдельных сигарах размером до 5 мм и пятна пестрицы и рябухи на рубашке не свыше трёх на каждой сигаре.
Выпускались следующих марок: форматные — «Москва»; прямые — «Дорожные» и «Север».
38.
Длина сигары 80—110 мм, диаметр 10—14 мм. Допускались морщинки и складки при закатке, но не свыше чем у двух сигар в упаковке, а также пятна пестрицы и рябухи на рубашке не более трёх на каждой сигаре.
Выпускались только прямые сигары следующих типов: «Ароматные», «Новинка» и «Порт». По содержанию никотина (около 3%).
39.
Сигары марки «Москва» при упаковке по 10 штук выпускались в фанерных коробках. Пачки и коробки укладывались в фанерные ящики ёмкостью 0,173 м³ и 0,125 м³ или в короба из гофрированного картона ёмкостью 0,069 м³.
42.
Весовое соотношение мягких и твёрдых частиц предопределяла крепость махорки и являлись одним из оснований для деления на производственные сорта.
В зависимости от ботанических сортов махорки, качества сырья и методов изготовления махорка делилась на пять сортов (ГОСТ 936—54): Вергун, Высшего качества, Крепкая № 1, Средняя № 2, Лёгкая № 3. Выпускались также сигареты, изготовленные из курительной махорки.
43.
Вергун вырабатывался из сырья особого ботанического сорта Вергун (Nicotiana Bustica), отличающегося жёлтым цветом листьев, поэтому и курительная махорка из этого сырья имела жёлтый цвет и специфический приятный аромат дыма, резко отличающийся от аромата дыма всех остальных ботанических сортов зелёных махорок. Высшего качества изготовлялась из сырья только 1-го и 2-го товарных сортов.
Крепкая № 1, Средняя N° 2, Легкая №3 различались между собой содержанием мягких и твёрдых частиц, содержанием никотина, а также вкусовой крепостью. В махорке № 1 количество твёрдых частей минимальное и повышается до максимума в №3.
44.
Нюхательная махорка выпускалась двух сортов: высшего качества и обыкновенная. Высшего качества содержала никотина не менее 1,8%, крупных частиц не более 1% (по весу). Обыкновенная махорка содержала никотина не менее 1,4%, крупных частиц (по весу) до 2%.
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со словами да ты колхозник
ну когда я говорил, да идите вы нахер со ссвоими сигаретками
я вон беломора покурю
он и так и так заходит ))))
а тепрь это тренд что я гворил ))))