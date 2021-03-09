Анзоров был застрелен полицией в соседней коммуне Эраньи. Тело убийцы родственники вывезли через Турцию и 6 декабря похоронили в его родовом селе Шалажи в Чечне. СМИ сообщали, что в похоронах участвовали сотни людей, а в селе для безопасности были выставлены блокпосты, но администрация Шалажи опровергла эти заявления.

По делу об убийстве Самюэля Пати проходят еще четверо его учеников. Троих из них обвиняют в соучастии в атаке на педагога — по версии следствия, за несколько сотен евро они помогли Анзорову опознать преподавателя.



Упомянутая девочка и ее отец, в свою очередь, обвиняются в ложном доносе на Пати. Их показания расходятся со словами других свидетелей инцидента, которые сообщали, что учитель не требовал от мусульман выйти из класса перед демонстрацией карикатур, а напротив — предложил сделать это всем желающим независимо от конфессии. Все обвиняемые подростки находятся под судебным надзором.



Преступление Абдуллаха Анзорова вызвало целую волну подражаний.



В конце октября в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на прихожан базилики Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. В тот же день в Авиньоне другой мужчина напал с ножом на сотрудника полиции с криком «Аллах акбар». Он был застрелен стражами правопорядка. Через несколько минут в городе Джидда в Саудовской Аравии был задержан мужчина, напавший с острым предметом на охранника консульства Франции.



Спустя несколько часов полиция французского Лиона задержала возле железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчину. 31 октября в этом же городе неизвестный дважды выстрелил из дробовика в живот священнику, когда тот закрывал храм, а затем скрылся с места происшествия.



В те же дни в России 16-летний уроженец Алтайского края Виталий Антипов, переехавший с родителями в Татарстан, пытался сжечь отдел полиции в городе Кукмор, выкрикивая исламские религиозные лозунги и грозя убить всех полицейских. При задержании Антипов оказал вооруженное сопротивление, ранив в ногу ножом одного из правоохранителей, и был убит.



PS^ У нас так бывает? НЕТ? Тренеров из ЕКБ ВСПОМНИТЕ!