2654
2
Ученица школы в парижском пригороде Конфлан-Сент-Оноре, где в прошлом году выходец из РФ Абдуллах Анзоров отрезал голову учителю Самюэлю Пати, призналась, что оклеветала педагога, когда рассказала, как он демонстрировал на уроке, посвященном свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.
Ученица школы в парижском пригороде Конфлан-Сент-Оноре, где в прошлом году выходец из РФ Абдуллах Анзоров отрезал голову учителю Самюэлю Пати, призналась, что оклеветала педагога, когда рассказала, как он демонстрировал на уроке, посвященном свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.
8 марта Мбеко Табула, адвокат 13-летней девочки-подростка, сообщил, что его подзащитная признала, что на самом деле в день демонстрации карикатур ее не было в классе — ей нездоровилось, и она вынуждена была пропустить школу.
Она солгала, потому что оказалась в своеобразной западне — одноклассники настаивали, чтобы она высказалась по этому вопросу, — приводит слова адвоката Табулы Mail Online.
В октябре прошлого года девочка сообщила, что Самюэль Пати перед демонстрацией карикатур якобы потребовал от учащихся-мусульман покинуть класс, после чего ее отец подал на педагога жалобу в полицию о дискриминации. Через несколько дней, 16 октября, 18-летний Абдуллах Анзоров — уроженец Москвы, выросший в Европе — набросился на Пати возле школы и обезглавил его.
8 марта Мбеко Табула, адвокат 13-летней девочки-подростка, сообщил, что его подзащитная признала, что на самом деле в день демонстрации карикатур ее не было в классе — ей нездоровилось, и она вынуждена была пропустить школу.
Она солгала, потому что оказалась в своеобразной западне — одноклассники настаивали, чтобы она высказалась по этому вопросу, — приводит слова адвоката Табулы Mail Online.
В октябре прошлого года девочка сообщила, что Самюэль Пати перед демонстрацией карикатур якобы потребовал от учащихся-мусульман покинуть класс, после чего ее отец подал на педагога жалобу в полицию о дискриминации. Через несколько дней, 16 октября, 18-летний Абдуллах Анзоров — уроженец Москвы, выросший в Европе — набросился на Пати возле школы и обезглавил его.
Анзоров был застрелен полицией в соседней коммуне Эраньи. Тело убийцы родственники вывезли через Турцию и 6 декабря похоронили в его родовом селе Шалажи в Чечне. СМИ сообщали, что в похоронах участвовали сотни людей, а в селе для безопасности были выставлены блокпосты, но администрация Шалажи опровергла эти заявления.
По делу об убийстве Самюэля Пати проходят еще четверо его учеников. Троих из них обвиняют в соучастии в атаке на педагога — по версии следствия, за несколько сотен евро они помогли Анзорову опознать преподавателя.
Упомянутая девочка и ее отец, в свою очередь, обвиняются в ложном доносе на Пати. Их показания расходятся со словами других свидетелей инцидента, которые сообщали, что учитель не требовал от мусульман выйти из класса перед демонстрацией карикатур, а напротив — предложил сделать это всем желающим независимо от конфессии. Все обвиняемые подростки находятся под судебным надзором.
Преступление Абдуллаха Анзорова вызвало целую волну подражаний.
В конце октября в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на прихожан базилики Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. В тот же день в Авиньоне другой мужчина напал с ножом на сотрудника полиции с криком «Аллах акбар». Он был застрелен стражами правопорядка. Через несколько минут в городе Джидда в Саудовской Аравии был задержан мужчина, напавший с острым предметом на охранника консульства Франции.
Спустя несколько часов полиция французского Лиона задержала возле железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчину. 31 октября в этом же городе неизвестный дважды выстрелил из дробовика в живот священнику, когда тот закрывал храм, а затем скрылся с места происшествия.
В те же дни в России 16-летний уроженец Алтайского края Виталий Антипов, переехавший с родителями в Татарстан, пытался сжечь отдел полиции в городе Кукмор, выкрикивая исламские религиозные лозунги и грозя убить всех полицейских. При задержании Антипов оказал вооруженное сопротивление, ранив в ногу ножом одного из правоохранителей, и был убит.
PS^ У нас так бывает? НЕТ? Тренеров из ЕКБ ВСПОМНИТЕ!
По делу об убийстве Самюэля Пати проходят еще четверо его учеников. Троих из них обвиняют в соучастии в атаке на педагога — по версии следствия, за несколько сотен евро они помогли Анзорову опознать преподавателя.
Упомянутая девочка и ее отец, в свою очередь, обвиняются в ложном доносе на Пати. Их показания расходятся со словами других свидетелей инцидента, которые сообщали, что учитель не требовал от мусульман выйти из класса перед демонстрацией карикатур, а напротив — предложил сделать это всем желающим независимо от конфессии. Все обвиняемые подростки находятся под судебным надзором.
Преступление Абдуллаха Анзорова вызвало целую волну подражаний.
В конце октября в Ницце вооруженный ножом мужчина напал на прихожан базилики Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. В тот же день в Авиньоне другой мужчина напал с ножом на сотрудника полиции с криком «Аллах акбар». Он был застрелен стражами правопорядка. Через несколько минут в городе Джидда в Саудовской Аравии был задержан мужчина, напавший с острым предметом на охранника консульства Франции.
Спустя несколько часов полиция французского Лиона задержала возле железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчину. 31 октября в этом же городе неизвестный дважды выстрелил из дробовика в живот священнику, когда тот закрывал храм, а затем скрылся с места происшествия.
В те же дни в России 16-летний уроженец Алтайского края Виталий Антипов, переехавший с родителями в Татарстан, пытался сжечь отдел полиции в городе Кукмор, выкрикивая исламские религиозные лозунги и грозя убить всех полицейских. При задержании Антипов оказал вооруженное сопротивление, ранив в ногу ножом одного из правоохранителей, и был убит.
PS^ У нас так бывает? НЕТ? Тренеров из ЕКБ ВСПОМНИТЕ!
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Делаю пост и меня бесит, что народу врут, а народ легко в это верит
- Интересные факты о книгах
- В копилку знаний: 30 любопытных фактов обо всем на свете
- Почему при лжи съёживается нос?
- Уничтожим фейки силой пламенного сердца воинов света
42
Понравилось42
Новости партнёров
Загрузка...
-по мне так зачистить к х"ям это змеиное гнездо.
на химика руку подняли,
вот вам
Тебе главное в лужу пукнуть.
А че ж там тогда не похоронили, а в чечню притаранили гроб? Да еще и через Турцию?
У кого у вас? И какие тренеры ЕКБ???
Головы там кому-то резали?
https://pikabu.ru/story/chto_tam_s_trenerom_na_divane_7506967?cid=171514019https://pikabu.ru/story/chto_tam_s_trenerom_na_divane_7506967?cid=171514019
В общем, нужно смотреть.
Почему кто-то там завёл голой жопой котиков, в то время когда во Франции режут головы, а идиот есть я???
Пошлю ка я лучше автора накуй.
Он не оставляет выбора)))