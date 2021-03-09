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Школьница призналась, что оболгала обезглавленного учителя Самюэля Пати

Школьница призналась, что оболгала обезглавленного учителя Самюэля Пати (2 фото)

Автор:
09 марта 2021 15:46
Метки: Ложь   вранье   девки   дуры   подстава   факты   
2654
2
Ученица школы в парижском пригороде Конфлан-Сент-Оноре, где в прошлом году выходец из РФ Абдуллах Анзоров отрезал голову учителю Самюэлю Пати, призналась, что оклеветала педагога, когда рассказала, как он демонстрировал на уроке, посвященном свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.

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Метки: Ложь   вранье   девки   дуры   подстава   факты   
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23  комментария
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57k
Опиум для народа 13 часов назад
-"Тело убийцы родственники вывезли через Турцию и 6 декабря похоронили в его родовом селе Шалажи в Чечне. СМИ сообщали, что в похоронах участвовали сотни людей, а в селе для безопасности были выставлены блокпосты, но администрация Шалажи опровергла эти заявления."-
-по мне так зачистить к х"ям это змеиное гнездо.
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150k
Alf Час назад
Почему в комментариях, не видно мусульман?)
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7k
Alexander 8 часов назад
это французам за Лавуазье,

на химика руку подняли,

вот вам
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1k
Denkk 9 часов назад
Дикие Бибизяны. Как можно дикое стадо жЫвотных ассимилировать среди людей? Никак.
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21k
Тигран Саркисян 10 часов назад
вот блет мракобесие
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1k
Дмитрий Эквадор Лоха 11 часов назад
Бамбарбия киргуду... Щутка
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483
Антон Полоскун 11 часов назад
Так бывает везде где есть мусульмане. Как говорится - потребление свинины сокращает шанс самоподрыва на 99%.
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7k
Кенвуд 12 часов назад
Зверьё. Позор России
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15k
Юрий Кенвуд 10 часов назад
При чём тут Россия? Он был гражданином Франции. Он с семьей уехал из России во Францию, в возрасте 6 лет.
Тебе главное в лужу пукнуть.
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12k
Toxictofa Юрий 4 часа назад
Уехал на ПМЖ?
А че ж там тогда не похоронили, а в чечню притаранили гроб? Да еще и через Турцию?
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2k
OLDer 13 часов назад
Если это так, то он никакой ни шахид. И на нем кровь. Невинного. А это ад!
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309k
Adat OLDer 11 часов назад
Ну из поста мы узнает только что какая-то там конкретная девочка не присутствовала в тот день в школе и все. Так и написано: "что его подзащитная признала, что на самом деле в день демонстрации карикатур ее не было в классе.." и еще: "свидетелей инцидента, которые сообщали, что учитель не требовал от мусульман выйти из класса перед демонстрацией карикатур, а напротив предложил сделать это всем желающим независимо от конфессии..". Т.е нам предложили заголовок который толкает всех на мысль что высказали вы, по факту же получается карикатуры демонстрировал, просто какая то девочка которая там не присутствовала, сказала вначале что присутствовала. Я ни кого не оправдываю, просто замечаю что заголовок вводит читателей в заблуждение.
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19k
Добрый Алабай 13 часов назад
Мировая тенденция - правоохрЕнители идут на поводу у малолетних шалав и ломают жизни и судьбы нормальных людей. Родственникам убитого учителя нужно объявить кровную месть чеченам.
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6k
Ivan 13 часов назад
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46k
Albert GER 13 часов назад
Вопросы автора непонятны.
У кого у вас? И какие тренеры ЕКБ???

Головы там кому-то резали?
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45k
VikCom Автор поста Albert GER 13 часов назад
ДЛЯ ИДИОТА, который не смотрит новости и не читает их в интернете..... Ну котики там, ЖОПЫ голые.... Ну я понимаю....

https://pikabu.ru/story/chto_tam_s_trenerom_na_divane_7506967?cid=171514019https://pikabu.ru/story/chto_tam_s_trenerom_na_divane_7506967?cid=171514019
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46k
Albert GER VikCom 13 часов назад
И шо с ним?
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17k
kamanch Albert GER 10 часов назад
Вроде котиков завел и с жопой голой.
В общем, нужно смотреть.
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46k
Albert GER kamanch 10 часов назад
Ещё менее понятна логика автора.
Почему кто-то там завёл голой жопой котиков, в то время когда во Франции режут головы, а идиот есть я???
Пошлю ка я лучше автора накуй.
Он не оставляет выбора)))
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4k
TirAn 13 часов назад
Мир сошёл с ума. больше писать не хочется, а то возбудятся все неуровновешенные и психи.
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