FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Фейковые новости со всего мира 57 постов • 63 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Фейковые новости со всего мира 
Уничтожим фейки силой пламенного сердца воинов света

Уничтожим фейки силой пламенного сердца воинов света (22 фото)

Автор:
16 ноября 2020 13:10
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   борьба   волна   вранье   глупость   соцсети   фейк   фейковые новости   
1362
22

Вы уже знаете, что мы разоблачаем самые откровенные фейки из сети, которые мешают жить, обманывая народ, создавая глупые новости, рассылая невероятные факты, которых нет, не было и, с вашей помощью, не будет.

×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фейковые новости со всего мира"
Метки: Ложь   борьба   волна   вранье   глупость   соцсети   фейк   фейковые новости   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
turyst 21 минуту назад
Может и не тюрьма, спорить не буду, но
Может и не тюрьма, спорить не буду, но
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото) Как персонажей Булгакова оживили при помощи новых технологий (5 фото) Лжецы и фейкометчики, которые снова попали в наши разоблачительные сети Лжецы и фейкометчики, которые снова попали в наши разоблачительные сети Все на войну с фейками до их полного истребления Все на войну с фейками до их полного истребления Товарищ, стукнем молотом правды по словам лжецов и фейкометчиков Товарищ, стукнем молотом правды по словам лжецов и фейкометчиков Боремся с фейками, как Китай с коронавирусом Боремся с фейками, как Китай с коронавирусом А вы поверили: 15 фейков из сети, которые мы спешим разоблачить А вы поверили: 15 фейков из сети, которые мы спешим разоблачить
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

551066



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Не увидишь - не поверишь: подборка про везение и случайность
7
41
Не увидишь - не поверишь: подборка про везение и случайность
19 раз, когда производители тайком обманули покупателей
4
343
19 раз, когда производители тайком обманули покупателей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Яндекс» провёл исследование и вычислил топ-10 фильмов
0
17
«Яндекс» провёл исследование и вычислил топ-10 фильмов
Юмор со смыслом - про вопросы
0
1
Юмор со смыслом - про вопросы
Извините, мужики: 5 голливудских актрис, которые женились на женщинах (12 фото)
Извините, мужики: 5 голливудских актрис, которые женились на женщинах (12 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ведущие специалисты ОТК
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#СССР#факты#жизнь#интересное#искусство#подборка#наука#соцсети
#фото#интересно#прикольные#кино#на различный вкус#шоу бизнес#картинки#позитив#природа#спорт
#прикол#животные#люди#смешные#в мире#дети#настроение#музыка#смех#сша

На что жалуетесь?

Вернуться