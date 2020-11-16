Уничтожим фейки силой пламенного сердца воинов света

«Слоновая кость – это очень крепкий материал, который пропитается краской только сверху, в глубь бивня чернила пройти не могут. Его потом отполируют и продадут в итоге. Зооактивисты не прокрасят же его насквозь. Никакая «денежная краска» не может впитаться так глубоко. Снаружи она его покрасит, может, даже на миллиметр эта краска впитается, но бивень слона как зубы у человека – снаружи окрасится, но они же не пористые, это же не губка.»