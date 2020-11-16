Уничтожим фейки силой пламенного сердца воинов света

Вы уже знаете, что мы разоблачаем самые откровенные фейки из сети, которые мешают жить, обманывая народ, создавая глупые новости, рассылая невероятные факты, которых нет, не было и, с вашей помощью, не будет.
Это снимок американского фотографа Ховарда Сочурека, на котором изображен активист сидячего протеста
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Дерево существует и находится в Himabhan Garden, Таиланде. Вот только оно создано людьми – плоды в виде женщины сделаны из стеклопластика
Нет, Симпсоны этого не предсказывали. Это 13 эпизод, 13 сезона под названием «The Old Man and the Key» (5:54). и там один старик ругается с облаками
Во заливают! Мурлыкать способны почти все представители кошачьих, в том числе тигры, львы, леопарды, ягуары, снежные барсы, гепарды и пумы.
Древние сказки, но вдруг кто не знал
«Слоновая кость – это очень крепкий материал, который пропитается краской только сверху, в глубь бивня чернила пройти не могут. Его потом отполируют и продадут в итоге. Зооактивисты не прокрасят же его насквозь. Никакая «денежная краска» не может впитаться так глубоко. Снаружи она его покрасит, может, даже на миллиметр эта краска впитается, но бивень слона как зубы у человека – снаружи окрасится, но они же не пористые, это же не губка.»
Питер Гузли автор знаменитой подделки.
На фото изображен другой самолёт другой авиакомпании, а смотровая площадка в момент теракта была еще закрыта для посетителей.
Это «pigpen шифр» или, как его называют, масонский шифр. Он использовался еще розенкрейцерами в 17 веке. И школьники США тут не причем
Собак никто не забирал, к сожалению. Приют опустел из-за того, что животных перевезли в другое место – подальше от бушующего урагана.
Авторский пост
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