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Делаю пост и меня бесит, что народу врут, а народ легко в это верит

Делаю пост и меня бесит, что народу врут, а народ легко в это верит (28 фото)

Автор:
03 января 2021 13:40
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   Панорама   вранье   глупость   идиократия   новости   придумали   фейк   
1059
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Новая подборка фейков из сети, которые уже вызывают тошноту своими глупыми фантазиями, совершенно бессмысленным враньем, наглостью и дешевым популизмом. И ведь многие верят, кивают головами, слушают и тащат все это дальше, размазывая по Интернету...

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Метки: Ложь   Панорама   вранье   глупость   идиократия   новости   придумали   фейк   
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khvatich 7 минут назад
В 1981 м повёлся на пломбир, при удалении гланд))). Обломали.))) Есть при ране в ротовой полости, наверно не очень хорошая идея)
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