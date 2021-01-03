Делаю пост и меня бесит, что народу врут, а народ легко в это верит

Новая подборка фейков из сети, которые уже вызывают тошноту своими глупыми фантазиями, совершенно бессмысленным враньем, наглостью и дешевым популизмом. И ведь многие верят, кивают головами, слушают и тащат все это дальше, размазывая по Интернету...