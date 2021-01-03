Делаю пост и меня бесит, что народу врут, а народ легко в это верит

Новая подборка фейков из сети, которые уже вызывают тошноту своими глупыми фантазиями, совершенно бессмысленным враньем, наглостью и дешевым популизмом. И ведь многие верят, кивают головами, слушают и тащат все это дальше, размазывая по Интернету...
На фото музей истории медицины имени Паула Страдыня в Риге, а экспонат показывает лечение зубов во времена отсутствия анестезии.
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Это тематическая карта из фантастической книги-антиутопии в жанре стимпанк "Левиафан" Скотта Вестерфельда
Первый канал и сама Малышева опровергли данные слухи.
«С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью. "Жить здорово" не закрываем, не планировали, а на заборе тоже написано» — заявили в пресс-службе Первого канала
Новости от "Панорамы" как всегда разлетаются как горячие пирожки
На фото отфотошопленный Гитлер
Это слово было известно задолго до появления стиляг, просто подогнали нужную расшифровку и придумали эту сказку
Странные какие-то патриоты России, даже не в курсе, что эта скала находится не в Крыму, а в Ирландии
Сказочники. Кресло на колесиках было изобретено задолго до Дарвина, а патент на ролики для кресла принадлежит Дэвиду Фишеру (1876 год).
Из серии "Цитаты великих в интернете". Пушкин этого не писал никогда, это слова поэта Е.Д.Аграновича
Да, это сказал Дмитрий Песков, но другой Дмитрий Песков - спецпред по вопросам цифрового и технологического развития. И в 2018 году. И про идеал он не говорил
Как можно иметь фанатский паблик и не знать, что это сказал не Докинз? Это слова принадлежат испанскому кинорежиссёру Луису Бунюэлю.
Типа мужика в костюме оленя подстрелили охотники. На самом деле костюм это старая фотосессия людей в костюмах животных, а новость придумало сатирическое издание. Но народ поверил...
Скажите, вас тоже бесит подобное вранье? Сделали фотошоп, придумали текст и все - вперед к народу с этим бредом
Одна только Индия потребляет молока больше, чем весь Европейский Союз, в состав которого входит Финляндия.
Ну блин.... Просто старенькая бабушка со своей праправнучкой, а напридумывали. Черт побери, зачем вы это делаете?
Авторский пост
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