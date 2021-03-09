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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
09 марта 2021 08:42
Метки: Юмор   картинки   приколы   
3230
25
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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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28  комментариев
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3k
ride Час назад
Комментарий к фото
А как будут выглядеть программисты? А бухгалтера? А еще миллион профессий, которые целыми сутками сидят за компами?
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6k
Артём 3 минуты назад
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Правда головой следует ложиться в противоположную сторону.
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1k
Владимир Николаевич 6 минут назад
Комментарий к фото
Купили пианино - будем майнить бетховены.
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−14
Князь Курбский 15 минут назад
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Вообще то это баба
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28k
BuG Полчаса назад
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Зато тренажёр всегда свободен.
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28k
BuG Полчаса назад
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Написано же!
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6k
Majul 39 минут назад
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Людвиг ван Биткоин, а еще есть Иоганн Себастьян Вах и Вольфганг Амадей Манагер. Или я перепутал что?
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29k
Aleksandr 43 минуты назад
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Она?
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29k
Aleksandr 45 минут назад
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Не советую. Любой профессиональный спорт убивает здоровье.
Ежедневые многочасовые тренировки и виагродопинг ИМХО за год сделают импотентом...
Вот любительский кружок-дело другое.
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28k
BuG Aleksandr Полчаса назад
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Кружок - Очумелые ручки.
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29k
Aleksandr BuG Полчаса назад
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не-не, такой хоккей нам не нужен!(с)
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1k
Parabellum 45 минут назад
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Судя по количеству гильз, психологи дешевле обойдутся
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28k
BuG Parabellum 23 минуты назад
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Вообще не факт. Тут цинк высадил и всё, а эти психологи раскрутят на 100500 сеансов.
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2k
A 57 минут назад
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Безысходность...
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1k
Parabellum Час назад
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Только собрался на следущих выходных пожарить, так опять морозы грядут
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6k
Самка Хорька Parabellum 38 минут назад
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У тебя целая неделя, чтобы затариться коньяком.
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1k
Parabellum Самка Хорька Полминуты назад
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Нее. Нам тридцатник рисуют опять. Коньяк тут бессилен, чтобы меня в такую погоду с дивана согнать
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1k
Parabellum Час назад
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А сейчас как?
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3k
Mimik Час назад
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Скоро
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28k
BuG Mimik Полчаса назад
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Уже.
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3k
Горожанин Час назад
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Так работают санкции против России.
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20k
hebpat 2 часа назад
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за курком гей - всё правильно заряжено
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14k
Alex 2 часа назад
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Не вискИ а вИски!!!!!
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3k
Горожанин Alex Час назад
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ВискИ, вИски... Вискас!!!
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80k
Taras Kozalupko 2 часа назад

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9k
3.6o6pa 2 часа назад
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– Папа, папа, давай поиграем!
– Давайте. В «Мавзолей». Я – Ленин, вы – часовые.
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17k
SolomonA 2 часа назад

Как можно намазать виски? Правильно - налейте виски - и никаких ароматических масел.
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17k
SolomonA 2 часа назад
А если его конкурентом будет Брюс Уиллис?
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