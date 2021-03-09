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От России на Евровидение едет Манижа

От России на Евровидение едет Манижа (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 07:47
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Манижа   Россия   евровидение   
9943
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Итак, выбор сделан - и это плохой выбор. Манижа - артистка даже не среднего уровня. Это странно, но именно ее выбрали представлять нашу страну. Но почему так получилось? Давайте разбираться.

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Метки: Манижа   Россия   евровидение   
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4k
просто Дмитрий 2 минуты назад
ничего... будет с латышами за лидерство между собой соревноваться
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10k
Artem 9 минут назад
От России на Евровидение едет Манижа Посмотреть
От России на Евровидение едет Манижа
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1k
IL1987 12 минут назад
Манижа, кстати очень не плоха, как исполнитель. Только на евровидении ей не победить, там фрики нужны.
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3k
Александр 23 минуты назад
Каков конкурс такие и исполнители.
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36k
Нейтралитет Полчаса назад
Пошто на Бедросовича гоните!! )))
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2k
Ivan Полчаса назад
Если бы не фишки, не узнал бы даже о том, кто там едет. По-моему, это-фрик шоу. Фрик переводится как "урод". А самый конченный у нас на сегодняшний день моренштейн, или как там его, с росписью на рыле. Его и надо отправлять, если победить хотите. Литл Биг-что то среднее. У этой, с невыговариваемым очередным прозвищем шансов нет.
А про позориться-это шоу уродов. Там позорит одно лишь участие. Выступаешь? Значит уже пздц.
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173
tavad Полчаса назад
Я про эту пэвицу первый раз слышу. Литлбиги очень нравятся, но последний клип значительно слабее "Уно".
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36k
Андрей 40 минут назад
А почему столько удивления по поводу национальности конкурсантки? Это же Евровидение. Там выступают всякие меньшинства. Вот когда в РФ русские быдыт в меньшинстве, тогда и поедет кто-то из русских. Не удивлюсь, что скоро от РФ поедет бородатая баба или банда полу покеров.
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3k
bumtester 41 минуту назад
Очевидно конкурс евровидения мы продуем с треском, заняв одно из последних мест. И дело тут не в песне, а в политике.
И в пропаганде которая идет с обоих сторон.
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44
SHAMAN UKA 44 минуты назад
Это п ц!!!!!
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3k
Enigma Kuutar 50 минут назад
Кто-то ещё смотрит евровидение? О_о
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10k
ЕвгенийДончак 50 минут назад
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3k
Димыч 51 минуту назад
Не смотрю Евровидение уже лет...надцать. Потому, что оно превратилось в шоу йух - пойми чего и политическую площадку. Только не в конкурс талантов.
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2k
vbifyz 52 минуты назад
Ну хоть не Киркоров и то хорошо!
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−12
Шалун 52 минуты назад
нужно сделать уточнение
Она представляет первый канал, а не Россию!
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1k
Алексей 58 минут назад
Евровидение давно уже стало таким днищем, что участников туда надо посылать по принципу "чем хуже, тем лучше". Конечно Литл Биг это было бы стопроцентное попадание в формат этого евросборища фриков. Но может и эта трэшовая таджичка европейцам тоже зайдет. Бурановские бабки же зашли в своё время.
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−6
Дмитрий Занков 59 минут назад
Там всё прекрасно в девушке. Борчиха за права мигрантов в России. Ну то есть точно ненавидит русских. Ещё и за права геев активно борется. Ну и песня оскорбительная по содержанию, конечно. Русские женщины типа все сами без отца росли, потом так же без супруга рожают. Очередная русофобская гнусь. Ради этого даже слово русский разрешили вместо россиянин.
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10k
net Час назад
Это шлак. Я не о голосе, не о самой девушке. Возможно она хорошая певица, просто никогда о ней не слышал. Шлак произведенный продукт. Всего туда напихать умудрились. Типа с уклоном в национальный фольклор. Только это не фольклор, а херня из под ногтей и выглядит максимально убого. Как у херового дизайнера, когда чувства меры нет и городит всё в кучу, что в башке сидело.
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1k
Лёха Час назад
Таджичка будет петь от России... Дожили...
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−12
Шалун Час назад
в сортире "занято" орать ей

с такими же выпученными глазами
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Alex
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