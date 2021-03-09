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Это одна из многих баек времен СССР, а если быть точнее, то периода Холодной войны.
Это одна из многих баек времен СССР, а если быть точнее, то периода Холодной войны.
Это произошло, когда между великими странами возник "Карибский кризис". Тогда отношение между двумя сверхдержавами было далеки до идеала и в воздухе витал запах ядерной войны.
Помимо запаха летали самолеты, которые периодический устраивали провокации между друг другом.
Идут учения в далеком море. В небе летят два советских танкера Ту-163Щ и вдруг внезапно к ним приближаются два истребителя стран НАТО. Повисают на хвосте и начинают наглеть. Скорее всего приняли наши танкеры за бомбардировщики, а может просто решили потрепать нашим пилотам нервы.
Пилот одного из нашего Ту-163 включает радиосвязь в открытом режиме и начинает передавать второму советскому самолёту:
- Кальмар-4, внимание, выпускай ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАХВАТ.
Минутная растерянность, потом до ведомого ДОХОДИТ и из нашего танкера начинает выползать длинный топливный шланг с конусом на конце.
Истребители НАТО, естественно, слышат все по радио и недоумевают.
- Я Кальмар-4, выпуск электронного захвата завершен. К выполнению задачи готов!
- Кальмар-4, внимание… ХВАТАЙ ПРАВОГО!!!
И тут оба истребителя мгновенно проваливаются вниз на полтора километра и уходят подальше от наших самолётов.
Черт их знает, этих русских…
Это произошло, когда между великими странами возник "Карибский кризис". Тогда отношение между двумя сверхдержавами было далеки до идеала и в воздухе витал запах ядерной войны.
Помимо запаха летали самолеты, которые периодический устраивали провокации между друг другом.
Идут учения в далеком море. В небе летят два советских танкера Ту-163Щ и вдруг внезапно к ним приближаются два истребителя стран НАТО. Повисают на хвосте и начинают наглеть. Скорее всего приняли наши танкеры за бомбардировщики, а может просто решили потрепать нашим пилотам нервы.
Пилот одного из нашего Ту-163 включает радиосвязь в открытом режиме и начинает передавать второму советскому самолёту:
- Кальмар-4, внимание, выпускай ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАХВАТ.
Минутная растерянность, потом до ведомого ДОХОДИТ и из нашего танкера начинает выползать длинный топливный шланг с конусом на конце.
Истребители НАТО, естественно, слышат все по радио и недоумевают.
- Я Кальмар-4, выпуск электронного захвата завершен. К выполнению задачи готов!
- Кальмар-4, внимание… ХВАТАЙ ПРАВОГО!!!
И тут оба истребителя мгновенно проваливаются вниз на полтора километра и уходят подальше от наших самолётов.
Черт их знает, этих русских…
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Никто из присутствующих, включая автора поста, тогда не родился бы.
Что, несомненно, пошло бы Земле на пользу.
Так что, надеюсь, данная исторуя - это байка из разряда постучать кулачками по грудной клетке, как у горилл, для поднятия боевого духа.