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Черт их знает, этих русских…

Черт их знает, этих русских… (1 фото)

Автор:
09 марта 2021 05:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   Юмор   авиация   
1028
1
Это одна из многих баек времен СССР, а если быть точнее, то периода Холодной войны.

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Метки: СССР   Юмор   авиация   
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10  комментариев
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19k
Добрый Алабай Час назад
Я, возможно, не всё знаю об авиации. Но сомневаюсь, что пилоты НАТО владеют разговорным русским, а наши пилоты ведут переговоры на английском.
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11k
Андрей Ватрушкин 47 минут назад
Видать, американцы на палубные самолеты сажали совсем уж даунов, да таких, что они танкер от бомбера не отличат и шланг от электронного захвата.
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−54
Ден 2 часа назад
Лётчики ответили шуткой на провокацию. Или " Это другое .Понимать надо."
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4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Жаль, что Карибский кризис не вылился в полномасштабную ядерную войну на уничтожение.
Никто из присутствующих, включая автора поста, тогда не родился бы.
Что, несомненно, пошло бы Земле на пользу.
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180k
Игорь Автор поста Fishki_surfer 3 часа назад
Я в то время уже родился!
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Fishki_surfer Игорь 2 часа назад
Ну, не надолго бы.
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180k
Игорь Автор поста insaider 2 часа назад
Видимо это недобиток-навальнянок
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4k
Fishki_surfer Игорь 2 часа назад
Не, я из старой гвардии (в полтора раза старше навального), кто одобряет раздачу писдулей за подобные шуткив армии. Иначе у мирного народонаселения всегда есть шанс испепелиться в ядерном огне и не узнать, в чем был прикол.
Так что, надеюсь, данная исторуя - это байка из разряда постучать кулачками по грудной клетке, как у горилл, для поднятия боевого духа.
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Евгений Fishki_surfer Час назад
"...полномасштабную ядерную войну на уничтожение." "...пошло бы Земле на пользу." Ню-ню.
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