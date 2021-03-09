Это одна из многих баек времен СССР, а если быть точнее, то периода Холодной войны.

Это произошло, когда между великими странами возник "Карибский кризис". Тогда отношение между двумя сверхдержавами было далеки до идеала и в воздухе витал запах ядерной войны.

Помимо запаха летали самолеты, которые периодический устраивали провокации между друг другом.

Идут учения в далеком море. В небе летят два советских танкера Ту-163Щ и вдруг внезапно к ним приближаются два истребителя стран НАТО. Повисают на хвосте и начинают наглеть. Скорее всего приняли наши танкеры за бомбардировщики, а может просто решили потрепать нашим пилотам нервы.



Пилот одного из нашего Ту-163 включает радиосвязь в открытом режиме и начинает передавать второму советскому самолёту:

- Кальмар-4, внимание, выпускай ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАХВАТ.

Минутная растерянность, потом до ведомого ДОХОДИТ и из нашего танкера начинает выползать длинный топливный шланг с конусом на конце.

Истребители НАТО, естественно, слышат все по радио и недоумевают.

- Я Кальмар-4, выпуск электронного захвата завершен. К выполнению задачи готов!

- Кальмар-4, внимание… ХВАТАЙ ПРАВОГО!!!



И тут оба истребителя мгновенно проваливаются вниз на полтора километра и уходят подальше от наших самолётов.

Черт их знает, этих русских…