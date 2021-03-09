Изделие 280 Проект боевого винтокрыла Ми-2

2.

В ходе проектирования «воздушной боевой машины пехоты» Ми-24 , М.Л.Миль и его соратники задумали проект специализированного высокоманевренного винтокрылого «воздушного танка», который служил бы «летающей платформой для установки всевозможного вооружения». В этом варианте перевозка десанта уже не предусматривалась.



К проработке нового вертолета "изделие 280", позднее переименованного в Ми-28, приступили вскоре после ухода из жизни М.Л. Миля в 1970 г., когда его преемником стал М.Н. Тищенко. Ведущим конструктором на ранних этапах был М.В.Ольшевец.



Командование советских ВВС сформировало к этому времени основные требования к перспективной машине. Винтокрыл должен был служить средством поддержки сухопутных сил на поле боя, уничтожения танков и другой бронированной техники, сопровождения вертолетных десантов, борьбы с вертолетами противника.



Конструкторы МВЗ им. М.Л.Миля провели аэродинамические, прочностные и весовые расчеты перспективных проектов, проработали различные варианты силовых установок, схем и компоновок будущего Ми-28.



При проектировании "изделия 280" специалисты МВЗ рассмотрели возможность использования не только классической компоновки, но и прорабатывали вариант двухвинтового вертолета поперечной схемы.



У последнего под крылом большого размаха можно было разместить практически любые виды вооружения, конечно, в пределах грузоподъемности. Кроме того, подъемная сила крыла облегчала взлет перегруженной машины с разбегом, давая определенные преимущества перед вертолетом классической компоновки. К тому же винтокрылу не нужен автомат перекоса, так по тангажу винтокрыл управляется без участия несущих винтов, а при помощи хвостового оперения и механизации крыла.



Поперечной схеме свойственно еще одно достоинство: она позволяет катапультироваться членам экипажа, не попадая в область вращения несущих винтов, на чем настаивали военные.



В 1973 г. был выполнен проект такой машины взлетной массой до 11,5 т, оснащенной двумя двигателями ТВЗ-117Ф мощностью 2800 л.с. каждый, двумя несущими винтами диаметром 10,3 м и толкающим пропеллером. Опытное производство построило соответствующий макет, в отделах ОКБ прорабатывались агрегаты и системы.



В качестве основного оружия предполагалось использовать управляемые ракеты противотанкового комплекса 9М114 «Штурм» (до 16-й ракет), НУРС на 6 крыльевых узлах и 30-мм подвижную пушку. Общая масса боевой нагрузки оценивалась в 1200 кг. Кабина экипажа, состоящего из летчика и оператора, и основные агрегаты вертолета должны были иметь защиту от поражения оружием калибра 12,7 мм, пилотажно-навигационный комплекс — обеспечивать эксплуатацию в любое время суток и в любых метеоусловиях. Максимальная скорость машины планировалась 380-420 км/ч.



В винтокрыле использовались элементы серийного Ми-24. Длина машины была приблизительно 2/3 от Ми-24. Компактность, разнесенные по крылу двигатели и высокая скорость полета, повышали выживаемость машины над полем боя. Поперечная схема гарантировала безопасное катапультирование экипажа вне дисков винтов.



Однако с появлением информации об американском АН-64 , военные опять пересмотрели свои требования и ОКБ вернулось к разработке вертолета традиционной схемы.