FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Военное 1917 постов • 739 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Изделие 280 Проект боевого винтокрыла Ми-2

Изделие 280 Проект боевого винтокрыла Ми-2 (2 фото)

Автор:
09 марта 2021 03:39
Сообщество : Военное
Метки: армия   история   техника   
451
2
Проект боевого винтокрыла Ми-28

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: армия   история   техника   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Секретное оружие к Восьмому Марта Секретное оружие к Восьмому Марта Школьницу выгнали за неподобающую одежду, но папа поднял скандал Школьницу выгнали за неподобающую одежду, но папа поднял скандал После неудачного падения с мопеда британец обзавелся девятидневной эрекцией После неудачного падения с мопеда британец обзавелся девятидневной эрекцией Почему цыгане не работают, не служат в армии и не платят налоги Почему цыгане не работают, не служат в армии и не платят налоги Друг, который сосет: эволюция и история Друг, который сосет: эволюция и история Сотрудники техподдержки делятся самыми кошмарными случаями из своей практики Сотрудники техподдержки делятся самыми кошмарными случаями из своей практики
Игорь

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

179955



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как снимали фильм «КАВКАЗСКАЯ пленница, или новые приключения шурика» 1967 года
1
72
Как снимали фильм «КАВКАЗСКАЯ пленница, или новые приключения шурика» 1967 года
Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение
5
40
Убойные СМС-переписки, которые поднимут вам настроение
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему ломаются и разваливаются печеночные блинчики?
0
11
Почему ломаются и разваливаются печеночные блинчики?
Чай или кофе? Блогер показал разницу в эффекте между напитками
0
20
Чай или кофе? Блогер показал разницу в эффекте между напитками
Секретное оружие к Восьмому Марта
Секретное оружие к Восьмому Марта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
4
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#8 марта#Россия#картинки#прикольные#сарказм.#истории#художник#природа
#Юмор#кино#приколы#голливуд#комментарии#прикол#девушки#люди#Фотографии.#актеры
#интересно#факты#СССР#искусство#наука#Украина#забавно#позитив#подборка#брак

На что жалуетесь?

Вернуться