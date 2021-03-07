Последние рыцари Советского Союза

13 января «Народный фронт» собрал митинг в поддержку новоиспеченных органов власти и в знак протеста против литовских просоюзных акций. К вечеру стратегические рижские объекты стали обрастать баррикадами. Заградсооружения возводились при помощи тяжелой техники, бетонных блоков и металлоконструкций, предоставленных по разнарядке руководителями крупных предприятий. Организованно заступали на охрану баррикад и защитники нового режима. Их питание обеспечивали оперативно развернутые полевые кухни.

Местный ОМОН решил действовать. На следующий день бойцы подразделения разоружили горотдел милиции, устроив там свою базу. Объектом внимания омоновцев стал мост на Милгравском канале, соединявший базу спецотряда с центром города. В ходе разблокирования здешних заграждений от шальной пули погиб проезжавший мимо водитель. Этот эпизод подтолкнул министра МВД к серьезному решению – разрешить милиционерам открывать огонь на поражение по омоновцам, угрожающим стратегически важным объектам.

В последующие дни от рук неизвестных пострадала супруга взводного командира ОМОНа, был обстрелян их пост и конвой. Уходя от угрозы, омоновцы нашли укрытие в здании МВД, что преподносилось как преступный штурм. В ходе возникшей перестрелки на улице были убиты 5 человек, около десятка оказались ранеными. Однако, по рассказам очевидцев, огонь велся из тыла ОМОНа, а телеоператоры, направлявшие свои объективы в сторону занятого ОМОНом здания, были застрелены в спину.

В более позднем интервью представитель советской генпрокуратуры Костырев утверждал, что ОМОН попросту попал в западню. Другие сторонники версии о провокации тоже вспоминали, что детали происходящего указывали вовсе не на сумбурность действий на волне захвата зданий МВД, а на заранее спланированную операцию. С пульта УВД поступило сообщение дежурного, удивившегося оперативному разворачиванию прямого телеэфира с места перестрелки, а попавшие в ловушку омоновцы несколько раз передавали из здания милиции сообщения о пребывавших вокруг вооруженных лицах без опознавательных знаков.

После переговоров с силовиками ОМОН был вынужден отступить на базу, не имея достаточных сил для удержания объекта, отражения атак и лишившись поддержки союзных властей. Примечательно, что после этого эпизода около полутысячи рижских милиционеров выступили в поддержку омоновцев и потребовали отставки министра.

Последняя надежда на путч