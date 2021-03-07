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Последние рыцари Советского Союза

Последние рыцари Советского Союза (11 фото)

Автор:
07 марта 2021 20:26
Метки: история   омон   факты   
557
11

С приходом в Латвию независимости от СССР противостоять новым политическим силам решилась только кучка спецназовцев, решивших с оружием в руках отстаивать советские порядки до самого конца. В 1991 году практически вся армада Советской армии, МВД и КГБ пассивно наблюдала за распадом государства.

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Метки: история   омон   факты   
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1k
Диагноз 2 часа назад
Люди в погонах, оставшиеся верными клятве, безоговорочно достойны уважения.
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394
taxcop Минуту назад
Дай бог вам здоровья!!
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870
anton Час назад
Люди Чести...
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3k
au3 Час назад
Латыши выдали Литве из Рижского ОМОН Константина Михайлова, который в абсолютно фарсовом процессе был осужден на пожизненное в деле Медининкай. Там убили всю смену пограничников как нельзя кстати к визиту президента сша в Москве.
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65k
Вит Вит 2 часа назад
Хомячки,расскажите похожий случай про натовцев.....
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65k
Вит Вит Едондер пуп Час назад
А развалилась или развальцевалась-твоя ЖОПА!Как ты достал уже всех,МУДАК!
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17k
kamanch Вит Вит Час назад
Не увидел героизма. Увидел кучку дезертиров, плевавших на приказы командования.
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3k
Едондер пуп Вит Вит Час назад
А причем тут НАТО, речь ведь об органах правопорядка? Сами задаете глупый вопрос в оскорбительной форме, а потом нервничаете при уточнении. СпокойнЕе.
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Вит Вит kamanch 57 минут назад
Читай пост,скатина,приказы какие,от кого???
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11k
alexis Вит Вит 40 минут назад
У них тоже мужики встречаются.
Ссылка www.youtube.com
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3k
4ijik 2 часа назад
Не надо возвращаться туда, где выросло гнилое семя. Россия для русских. А все "республики" себя уже показали... Кто-то в России помои убирает, кто-то к британиях сортиры моет. Пусть их.
Лабусов уже разок продали Петру с потрохами, и еще продадут. Только к ним не должно быть отношения как при Союзе. Не равные они нам. Они слуги.
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17k
kamanch 4ijik Час назад
Ты в Прибалтике то когда последний раз был не через телевизор?
Все у них хорошо.
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au3 kamanch 7 минут назад
Литва лидер в ЕС по чесотке, туберкулезу и сифилису. Все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо, все хо ро шо.
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