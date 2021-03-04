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58-летняя женщина доказывает, что косплею все возрасты покорны

58-летняя женщина доказывает, что косплею все возрасты покорны (30 фото)

Автор:
04 марта 2021 09:14
Сообщество : ФотоМир
Метки: Марина Бадьянова   косплей   костюмы   красоты   креатив   таланты   удивительно   фото   
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Марина Бадьянова мастерски перевоплощается как в конкретных персонажей, так и в абстрактные образы. Её фотосессии пропитаны волшебством и сказкой. Смотрите сами!
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Метки: Марина Бадьянова   косплей   костюмы   красоты   креатив   таланты   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Roman Ivanov Полчаса назад
Вот есть же классные типажи! Очень пластичная мадам, как по мне. Так какого хрена в нашем кинематографе одни и те же надоевшие люди?
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