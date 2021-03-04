58-летняя женщина доказывает, что косплею все возрасты покорны

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Марина Бадьянова мастерски перевоплощается как в конкретных персонажей, так и в абстрактные образы. Её фотосессии пропитаны волшебством и сказкой. Смотрите сами!
1.
Пенсия — это довольно скучная штука для многих пожилых людей, ведь на ней людям зачастую приходится делать однообразные вещи. Но только не для 58-летней Марины Бадьяновой из Санкт-Петербурга, которая с помощью нескольких талантливых фотографов очень активно создаёт свои собственные косплей-образы.
2.
К настоящему времени она сделала десятки косплеев на темы стимпанка, истории, фольклора и сказок, мало того, она рассказала, что некоторые из её нарядов даже ещё не были использованы.
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3.
Всё началось с того, что ей нужно было подобрать наряд для фотосессии дочери. Женщине очень понравился процесс, после чего она стала наряжаться. Как-то стильная дама возвращалась домой в одежде в стиле бохо (это сочетание в одном образе элементов цыганского и хиппи стилей, этнических мотивов), когда к ней подошла девушка-фотограф, попросившая у неё разрешение её сфотографировать.
4.
Она была взволнована и напугана, поскольку не знала, как себя надо правильно вести перед камерой. После этого женщина, чтобы больше не оказываться в подобной неловкой ситуации, решила набраться опыта и отправилась на одну из фотосессий, где у неё всё получилось. С того момента она с головой погрузилась в своё хобби и стала практически постоянным посетителем аналогичных мероприятий.
5.
Это случилось ещё в 2015 году. За последние 6 лет она была пираткой, императрицей, герцогиней, старой ведьмой, колдуньей, крестьянкой, крутой леди в стиле стимпанк и т.д.. Бывшая студентка киношколы «Международный центр кинопрофессий» Юлии Соболевской проявляет к этому творчеству настоящий талант. Марина сама создаёт реквизит и костюмы.
6.
Она не только их шьёт, но и бесплатно учит других. Материалы для своих костюмов она приобретает на секонд-хендах и блошиных рынках. Ее любимый рынок — на Удельной, где женщина, как она сама говорит, за копейки находит настоящие сокровища.
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