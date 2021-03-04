58-летняя женщина доказывает, что косплею все возрасты покорны

4.

Она была взволнована и напугана, поскольку не знала, как себя надо правильно вести перед камерой. После этого женщина, чтобы больше не оказываться в подобной неловкой ситуации, решила набраться опыта и отправилась на одну из фотосессий, где у неё всё получилось. С того момента она с головой погрузилась в своё хобби и стала практически постоянным посетителем аналогичных мероприятий.