Топ 12 советских проигрывателей винила. На чем мы слушали «Мелодию»

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Отдельно стоящие проигрыватели винила появились в СССР далеко не сразу, где-то до середины 1970-х на рынке царили электрофоны, то есть, по сути, музыкальные центры, включавшие в себя и усилители, и акустические системы. Однако в определенный момент произошел поворот в сторону компонентного аудио, и советские меломаны и любители Hi-Fi были вознаграждены за долгое ожидание.
В этой подборке одни из лучших вертушек СССР, среди которых есть клоны, но всё же...
В этой подборке одни из лучших вертушек СССР, среди которых есть клоны, но всё же...
1.
Ария-102-стерео
Модель производства 1986 года от производственного объединения «Радиотехника».
Вертушка отличалась наличием прямого привода, на легком тонарме устанавливалась ММ-головка ГЗМ-155.
Присутствовал полный автостоп, обеспечивающий подъем микролифта и выключение проигрывателя. Двигатель поддерживал две скорости вращения – 33 и 45 оборотов в минуту. Вес модели составлял 7,5 килограмм.
Вертушка отличалась наличием прямого привода, на легком тонарме устанавливалась ММ-головка ГЗМ-155.
Присутствовал полный автостоп, обеспечивающий подъем микролифта и выключение проигрывателя. Двигатель поддерживал две скорости вращения – 33 и 45 оборотов в минуту. Вес модели составлял 7,5 килограмм.
2.
Эстония-010-стерео
Советский клон японского проигрывателя Optonica-7100, сложную конструкцию оригинала воспроизвели на Таллиннском заводе «Пунане-РЭТ» в 1983 году. Полностью автоматическая прямоприводная вертушка оснащена системой программируемого воспроизведения с возможностью прямого выбора и повтора трека. Весил проигрыватель 12 килограмм.
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3.
Радиотехника ЭП-101-стерео
Классический пассиковый проигрыватель с двухскоростным двигателем, автостопом и электромагнитным микролифтом, выпускался с 1983 года Рижским радиозаводом имени А.С.Попова.
На боковой стороне опорного диска нанесены полоски стробоскопа, тонарм оснащен рычажной системой антискейтинга.
Достаточно солидный корпус из фанеры, пластика и металла опирался на четыре антивибрационные ножки. На тонарме штатно устанавливалась головка ГЗМ-105Д, весил аппарат 10 килограмм.
На боковой стороне опорного диска нанесены полоски стробоскопа, тонарм оснащен рычажной системой антискейтинга.
Достаточно солидный корпус из фанеры, пластика и металла опирался на четыре антивибрационные ножки. На тонарме штатно устанавливалась головка ГЗМ-105Д, весил аппарат 10 килограмм.
4.
Электроника ЭП-017-стерео
Вертушка с прямым приводом и полностью автоматическим управлением процессом воспроизведения.
Выпускало ее Казанское НПО «Элекон» с 1985 года.
Двигатель поддерживал две скорости вращения – 33 и 45 об/мин, весил проигрыватель 10 килограмм.
Вертушка была среднего ценового класса – в 1987 году ее цена составляла 300 рублей.
Выпускало ее Казанское НПО «Элекон» с 1985 года.
Двигатель поддерживал две скорости вращения – 33 и 45 об/мин, весил проигрыватель 10 килограмм.
Вертушка была среднего ценового класса – в 1987 году ее цена составляла 300 рублей.
5.
Электроника Б1-04
Еще один клон капиталистического аппарата – тангенциальной вертушки Bang & Olufsen Beogram 4002.
Оригинал появился в продаже в 1974 году, а в 1980 его копию под названием Электроника Б1-04 сделал Московский завод НИИ Титан.
Главная особенность, это тангенциальный тонарм с программным управлением.
Вес аппарата составлял 13 килограмм, но особенно внушала его цена – 750 рублей, что для 1980 года было очень дорого.
Оригинал появился в продаже в 1974 году, а в 1980 его копию под названием Электроника Б1-04 сделал Московский завод НИИ Титан.
Главная особенность, это тангенциальный тонарм с программным управлением.
Вес аппарата составлял 13 килограмм, но особенно внушала его цена – 750 рублей, что для 1980 года было очень дорого.
6.
Электроника Б1-01
В данном проигрывателе явно прослеживается попытка повторить успешную конструкцию Thorens TD 125. Тонарм срисован с SME 3009, двигатель поддерживает 3 скорости вращения – 33, 45 и 16 оборотов, пассик передает вращение на небольшой суб-диск, на который, в свою очередь, надевается уже основной опорный диск.
Аппарат получился солидным – 15 килограмм веса.
Аппарат получился солидным – 15 килограмм веса.
7.
Вега ЭП-110С
Плод совместного творчества польских и советских инженеров, проигрыватель производился с 1984 года на Бердском радиозаводе.
По сути, в основе его лежала модель Unitra G-602М.
В проигрывателе был полный автостоп и квазисенсорное управление.
Весила вертушка 10 килограмм.
По сути, в основе его лежала модель Unitra G-602М.
В проигрывателе был полный автостоп и квазисенсорное управление.
Весила вертушка 10 килограмм.
8.
Электроника-060-стерео
Данный проигрыватель выглядит совершенным клоном японских аппаратов среднего класса тех лет.
Выпускалась модель московским производственным объединением Торий с 1984 года. Прямой привод с кварцевой стабилизацией, электронный тормоз, автостоп и автовозврат тонарма – полный набор передовых технологий.
В комплект входила головка ГЗМ-043. Весила вертушка 10 килограмм и стоила 350 рублей.
Выпускалась модель московским производственным объединением Торий с 1984 года. Прямой привод с кварцевой стабилизацией, электронный тормоз, автостоп и автовозврат тонарма – полный набор передовых технологий.
В комплект входила головка ГЗМ-043. Весила вертушка 10 килограмм и стоила 350 рублей.
9.
Арктур-006-стерео
Еще один клон японской вертушки с прямым приводом, который с начала 1983 года выпускал Бердский радиозавод.
Помимо импозантного внешнего вида, в арсенале были подстройка частоты вращения диска по стробоскопу, автостоп, микролифт, автовозврат тонарма.
Правда, начинка также была от польской Unitra. Масса аппарата составляла 12 кг.
Помимо импозантного внешнего вида, в арсенале были подстройка частоты вращения диска по стробоскопу, автостоп, микролифт, автовозврат тонарма.
Правда, начинка также была от польской Unitra. Масса аппарата составляла 12 кг.
10.
Радиотехника-001-стерео
Классический пассиковый проигрыватель в симпатичном деревянном коробе выпускал Рижский завод имени А.С.Попова с 1980 года.
Он поддерживал две скорости вращения – 33 и 45 об/мин, в нем было сенсорное устройство управления пуском и остановкой вращения диска, совмещенное с сенсорным устройством переключения скорости.
Статически сбалансированный тонарм имел систему антискейтинга, весил аппарат 12,5 килограмм.
Он поддерживал две скорости вращения – 33 и 45 об/мин, в нем было сенсорное устройство управления пуском и остановкой вращения диска, совмещенное с сенсорным устройством переключения скорости.
Статически сбалансированный тонарм имел систему антискейтинга, весил аппарат 12,5 килограмм.
11.
Эпос-001-стерео
Сложный по конструкции проигрыватель выпускался с 1982 года Московским опытным заводом НИИ Дальней радиосвязи.
Полностью автоматизированный тонарм с системой электронного управления, штатно устанавливаемая головка Ortofon, солидный корпус, прямой привод диска, кварцевая стабилизация вращения, вес 15 килограмм.
Полностью автоматизированный тонарм с системой электронного управления, штатно устанавливаемая головка Ortofon, солидный корпус, прямой привод диска, кварцевая стабилизация вращения, вес 15 килограмм.
12.
Корвет-038-стерео
Данная вертушка с прямым приводом производилась с 1983 года Кировским заводом «Ладога», и конструктивно она была очень близка к модели Корвет-003-стерео, впервые появившейся в 1978 году.
Разработанный А.М. Лихницким тонарм с полным вязкостным демпфированием был уникальным решением для того времени.
В комплект входила головка звукоснимателя ГЗМ-018 Корвет с иглодержателем из бериллия.
Опорный диск с конусами обеспечивал минимальный контакт с поверхностью пластинки, а надежность прилегания достигалась специальным прижимом.
Весил аппарат 12 килограмм.
Разработанный А.М. Лихницким тонарм с полным вязкостным демпфированием был уникальным решением для того времени.
В комплект входила головка звукоснимателя ГЗМ-018 Корвет с иглодержателем из бериллия.
Опорный диск с конусами обеспечивал минимальный контакт с поверхностью пластинки, а надежность прилегания достигалась специальным прижимом.
Весил аппарат 12 килограмм.
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