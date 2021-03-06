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Топ 12 советских проигрывателей винила. На чем мы слушали «Мелодию»

Топ 12 советских проигрывателей винила. На чем мы слушали «Мелодию» (12 фото)

Автор:
06 марта 2021 21:01
Метки: Проигрыватель винила   СССР   Фотографии.   вертушка   интересно   
564
12
Отдельно стоящие проигрыватели винила появились в СССР далеко не сразу, где-то до середины 1970-х на рынке царили электрофоны, то есть, по сути, музыкальные центры, включавшие в себя и усилители, и акустические системы. Однако в определенный момент произошел поворот в сторону компонентного аудио, и советские меломаны и любители Hi-Fi были вознаграждены за долгое ожидание.
В этой подборке одни из лучших вертушек СССР, среди которых есть клоны, но всё же...
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Метки: Проигрыватель винила   СССР   Фотографии.   вертушка   интересно   
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53k
Андрей 9 часов назад
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4k
Elmaestro 22 минуты назад
на балконе валяется ваш этот "топ"...
technics 1210 - рулес !!!
.

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7k
Вася 4 часа назад
в 90м маме на работе вместо зарплаты две "веги" выдали с колонками тоже от "вега" 15 вроде.. классно играли.. из пластинок тогда в "Мелодии" свободно были Джексон с "дэнджерус", "Мальчишник", "Технотроник" (!!) , Николаев на английском с "аквариусом"))
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10k
booz223 Вася 14 минут назад
15 АС 109, наверное. Они очень хорошо орут
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3k
AlekseiTFS 8 часов назад
На Вега 101 и Аккорд (корундовые тяжёлые головы,что пилили пластинки) может быть и мелодию слушали. А на большинстве выше перечисленных уже и забугорные крутили
После Электроника 017 уже перешёл на забугорные вертушки
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