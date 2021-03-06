Топ 12 советских проигрывателей винила. На чем мы слушали «Мелодию»

Отдельно стоящие проигрыватели винила появились в СССР далеко не сразу, где-то до середины 1970-х на рынке царили электрофоны, то есть, по сути, музыкальные центры, включавшие в себя и усилители, и акустические системы. Однако в определенный момент произошел поворот в сторону компонентного аудио, и советские меломаны и любители Hi-Fi были вознаграждены за долгое ожидание.

В этой подборке одни из лучших вертушек СССР, среди которых есть клоны, но всё же...

1. Ария-102-стерео 0 Модель производства 1986 года от производственного объединения «Радиотехника».

Вертушка отличалась наличием прямого привода, на легком тонарме устанавливалась ММ-головка ГЗМ-155.

Присутствовал полный автостоп, обеспечивающий подъем микролифта и выключение проигрывателя. Двигатель поддерживал две скорости вращения – 33 и 45 оборотов в минуту. Вес модели составлял 7,5 килограмм.

2. Эстония-010-стерео 0 Советский клон японского проигрывателя Optonica-7100, сложную конструкцию оригинала воспроизвели на Таллиннском заводе «Пунане-РЭТ» в 1983 году. Полностью автоматическая прямоприводная вертушка оснащена системой программируемого воспроизведения с возможностью прямого выбора и повтора трека. Весил проигрыватель 12 килограмм.

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3. Радиотехника ЭП-101-стерео 0 Классический пассиковый проигрыватель с двухскоростным двигателем, автостопом и электромагнитным микролифтом, выпускался с 1983 года Рижским радиозаводом имени А.С.Попова.

На боковой стороне опорного диска нанесены полоски стробоскопа, тонарм оснащен рычажной системой антискейтинга.

Достаточно солидный корпус из фанеры, пластика и металла опирался на четыре антивибрационные ножки. На тонарме штатно устанавливалась головка ГЗМ-105Д, весил аппарат 10 килограмм.

4. Электроника ЭП-017-стерео 0 Вертушка с прямым приводом и полностью автоматическим управлением процессом воспроизведения.

Выпускало ее Казанское НПО «Элекон» с 1985 года.

Двигатель поддерживал две скорости вращения – 33 и 45 об/мин, весил проигрыватель 10 килограмм.

Вертушка была среднего ценового класса – в 1987 году ее цена составляла 300 рублей.

5. Электроника Б1-04 0 Еще один клон капиталистического аппарата – тангенциальной вертушки Bang & Olufsen Beogram 4002.

Оригинал появился в продаже в 1974 году, а в 1980 его копию под названием Электроника Б1-04 сделал Московский завод НИИ Титан.

Главная особенность, это тангенциальный тонарм с программным управлением.

Вес аппарата составлял 13 килограмм, но особенно внушала его цена – 750 рублей, что для 1980 года было очень дорого.

6. Электроника Б1-01 0 В данном проигрывателе явно прослеживается попытка повторить успешную конструкцию Thorens TD 125. Тонарм срисован с SME 3009, двигатель поддерживает 3 скорости вращения – 33, 45 и 16 оборотов, пассик передает вращение на небольшой суб-диск, на который, в свою очередь, надевается уже основной опорный диск.

Аппарат получился солидным – 15 килограмм веса.

7. Вега ЭП-110С 0 Плод совместного творчества польских и советских инженеров, проигрыватель производился с 1984 года на Бердском радиозаводе.

По сути, в основе его лежала модель Unitra G-602М.

В проигрывателе был полный автостоп и квазисенсорное управление.

Весила вертушка 10 килограмм.

8. Электроника-060-стерео 0 Данный проигрыватель выглядит совершенным клоном японских аппаратов среднего класса тех лет.

Выпускалась модель московским производственным объединением Торий с 1984 года. Прямой привод с кварцевой стабилизацией, электронный тормоз, автостоп и автовозврат тонарма – полный набор передовых технологий.

В комплект входила головка ГЗМ-043. Весила вертушка 10 килограмм и стоила 350 рублей.

9. Арктур-006-стерео 0 Еще один клон японской вертушки с прямым приводом, который с начала 1983 года выпускал Бердский радиозавод.

Помимо импозантного внешнего вида, в арсенале были подстройка частоты вращения диска по стробоскопу, автостоп, микролифт, автовозврат тонарма.

Правда, начинка также была от польской Unitra. Масса аппарата составляла 12 кг.

10. Радиотехника-001-стерео 0 Классический пассиковый проигрыватель в симпатичном деревянном коробе выпускал Рижский завод имени А.С.Попова с 1980 года.

Он поддерживал две скорости вращения – 33 и 45 об/мин, в нем было сенсорное устройство управления пуском и остановкой вращения диска, совмещенное с сенсорным устройством переключения скорости.

Статически сбалансированный тонарм имел систему антискейтинга, весил аппарат 12,5 килограмм.

11. Эпос-001-стерео 0 Сложный по конструкции проигрыватель выпускался с 1982 года Московским опытным заводом НИИ Дальней радиосвязи.

Полностью автоматизированный тонарм с системой электронного управления, штатно устанавливаемая головка Ortofon, солидный корпус, прямой привод диска, кварцевая стабилизация вращения, вес 15 килограмм.