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Портреты Ребекки Хьюгер, белой девочки-рабыни из Нового Орлеана 1860-х годов

Портреты Ребекки Хьюгер, белой девочки-рабыни из Нового Орлеана 1860-х годов (23 фото)

Автор:
05 марта 2021 15:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: гражданская война в США   исторические снимки   история США   рабство в сша   старые фото   
295
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В 1863 году Армия Союза объединила усилия с несколькими организациями помощи рабам и вместе они организовали съемку детей-рабов, чтобы продать получившиеся карт-де-визит и тем самым собрать средства на школы для освобожденных из рабства детей в Луизиане. На большинстве снимков, сохранившихся до наших дней, запечатлена малышка Реббека Хьюгер из Нового Орлеана.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гражданская война в США   исторические снимки   история США   рабство в сша   старые фото   
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5  комментариев
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3k
insaider Час назад
"Старая добрая англия" сто лет продавала ирландцев в рабство,где ирландских женщин "скрещивали" с неграми,отсюда и дети с «белыми» чертами. Селикционеры [мат],что ни придумывали всё равно нацизм получался.Ничего личного,бизнес есть бизнес.
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6k
Влад 4 минуты назад
я правильно понимаю, что она была дочерью хозяина-и в то же время его рабыней? и он её не освободил?! трэшь просто(((
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33k
InfoVoin 38 минут назад
Шикарно
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2k
Седой Медведь 42 минуты назад
А вольную своей дочке дать не мог?
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53k
Андрей Седой Медведь 22 минуты назад
Так это же не в варварской России того времени! Кстати, в этой варварской России на тот момент уже вышел указ царя об отмене крепостного права (а сравнивать российское крепостное право с рабством в Америке - просто не смешно), но и до этого варвары-русские помещики часто давали по своему желанию "вольную" своим крепостным (а уж бастардам-то - и подавно), да и крепостные выкупались из кабалы самостоятельно - ну так то же русские варвары!
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