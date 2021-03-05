В 1863 году Армия Союза объединила усилия с несколькими организациями помощи рабам и вместе они организовали съемку детей-рабов, чтобы продать получившиеся карт-де-визит и тем самым собрать средства на школы для освобожденных из рабства детей в Луизиане. На большинстве снимков, сохранившихся до наших дней, запечатлена малышка Реббека Хьюгер из Нового Орлеана.
Для съемки отбирали детей с «белыми» чертами, а также, чтобы угодить белому среднему классу в северных штатах, их фотографировали как для типичных семейных портретов. Хотя некоторым из бывших рабов было по 6 или 7 лет, юной Ребекке Хьюгер было одиннадцать.
Ребекка Хьюгер была дочерью Джона М. Хьюгера из Нового Орлеана, который до гражданской войны был торговцем. Она была одной из 17 домашних рабынь, принадлежащих мистеру Хьюгеру. Harper’s Weekly писал о Ребекке: «С виду она совершенно белая. В ее цвете кожи, волосах и чертах лица нет ни малейшего следа негритянской крови». Редакторы Harper’s Weekly объяснили, что «потомки белых отцов двух или трех поколений такие же белые, такие же умные и послушные, как и большинство наших детей». «За несколько месяцев в школе она научилась хорошо читать и пишет так же аккуратно, как и большинство детей ее возраста».
На оборотной стороне некоторых из этих фотографий написано: «Выручка от продажи этих фотографий будет направлена на обучение цветных людей в Департаменте залива». Речь идет о Национальной ассоциации помощи освобожденным рабам, которая продавала эти фотографии за 25 центов на зарплату учителям и покупку школьных принадлежностей.
Некоторые предполагают, что организаторы кампании по сбору средств думали, что северяне будут охотнее давать деньги при виде юных «белых» рабов. Другие же считают, что возраст и внешность Ребекки напомнили жителям Севера о девушках, которых продавали на невольничьем рынке в Новом Орлеане и делали наложницами. Фотографии как будто говорили о том, что рабство может угрожать даже белому населению.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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