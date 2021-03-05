Ребекка Хьюгер была дочерью Джона М. Хьюгера из Нового Орлеана, который до гражданской войны был торговцем. Она была одной из 17 домашних рабынь, принадлежащих мистеру Хьюгеру. Harper’s Weekly писал о Ребекке: «С виду она совершенно белая. В ее цвете кожи, волосах и чертах лица нет ни малейшего следа негритянской крови». Редакторы Harper’s Weekly объяснили, что «потомки белых отцов двух или трех поколений такие же белые, такие же умные и послушные, как и большинство наших детей». «За несколько месяцев в школе она научилась хорошо читать и пишет так же аккуратно, как и большинство детей ее возраста».

На оборотной стороне некоторых из этих фотографий написано: «Выручка от продажи этих фотографий будет направлена ​​на обучение цветных людей в Департаменте залива». Речь идет о Национальной ассоциации помощи освобожденным рабам, которая продавала эти фотографии за 25 центов на зарплату учителям и покупку школьных принадлежностей.

Некоторые предполагают, что организаторы кампании по сбору средств думали, что северяне будут охотнее давать деньги при виде юных «белых» рабов. Другие же считают, что возраст и внешность Ребекки напомнили жителям Севера о девушках, которых продавали на невольничьем рынке в Новом Орлеане и делали наложницами. Фотографии как будто говорили о том, что рабство может угрожать даже белому населению.