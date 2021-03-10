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В Китае сгорел 110-метровый небоскреб

В Китае сгорел 110-метровый небоскреб (1 фото + 3 видео)

Автор:
10 марта 2021 14:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   возгорание   китай   небоскреб   пожарные   
1782
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Удивительно, но в пожаре никто не пострадал. Экстренные службы успели вовремя эвакуировать людей.

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Метки: видео   возгорание   китай   небоскреб   пожарные   
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6  комментариев
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1k
Максим Час назад
Страшно на самом деле. Тяжело представить каково это быть на верхних этажах и понимать, что бежать некуда.
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3k
KL11 12 минут назад
ну и напор у пожарных машин. У меня такой был только в 20 лет )))
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−164
--- 18 минут назад
110 этажей - НИКТО не пострадал.
"Зимняя вишня" - ...

Реалии путинской России. :-/
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121
Племянник Путина 40 минут назад
не проблема. к концу недели, они на этом месте построят новый 150 метровый.
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20k
SerGProS Племянник Путина Полчаса назад
И возьмут того же электрика из-за которого произошел пожар
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181
Сеня Быгэмотиг Час назад
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