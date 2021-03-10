В Китае сгорел 110-метровый небоскреб

Удивительно, но в пожаре никто не пострадал. Экстренные службы успели вовремя эвакуировать людей.
Во вторник, 9 марта, в китайском городе Шицзячжуан пожар практически полностью уничтожил 26-этажный небоскреб. 110-метровое здание вспыхнуло словно факел после взрыва на первом этаже.
Но несмотря на то, что возгорание началось с первого этажа, экстренным службам удалось вывести из полыхающего здания всех работников. Никто из них не пострадал.
А затем пожарные в кратчайшие сроки локализовали возгорание:
Однако судя по видеороликам очевидцев, часть внутренних помещений выгорели практически полностью.
Но вряд ли в Шицзячжуане кого-то это сильно печалит. Китайцы еще настрогают.
Источник:
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"Зимняя вишня" - ...
Реалии путинской России. :-/