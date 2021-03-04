785
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
2.
23.01.1960 Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе «Триест» опустились на дно Марианской впадины на глубину 10916 м
×
7.
Отдав своих женщин немцам, мило живя в оккупации, они , как только появилась возможность, стали отыгрываться на беззащитных
В поражении Франции виноваты бедные женщины, конечно
Доблестные французские мужчины конвоируют коллаборационисток. Хотя, пара-тройка коллаборационистов тоже есть
Доблестные французские мужчины конвоируют коллаборационисток. Хотя, пара-тройка коллаборационистов тоже есть
9.
Первомайский парад в Тель-Авиве, Израиль, 1947 год (раскрашенное фото)
Думаю, что они точно знали кого им благодарить за создание своего государства и кому говорить "спасибо" за победу над фашизмом
12.
Сельская свадьба, Польша, 1981 год
Автор: Бруно Барби – фотограф агентства Magnum. В начале 1980-х Бруно Барби проехал более 40 тысяч километров по разным регионам Польши, фотографируя быт и жизнь людей в основном в сельской местности
13.
Автопортрет у рождественской елки. Георгий Несытов, г. Ярославль. 1913 год
Известная, замечательная фотография, рассказывающая о праздничном рождественском меню россиянина начала 20 века.
На столе:
- окорок,
- бутылка знаменитого шустовского коньяка,
- икра черная,
- два вида колбасы,
- в графинчике — водочка.
На столе:
- окорок,
- бутылка знаменитого шустовского коньяка,
- икра черная,
- два вида колбасы,
- в графинчике — водочка.
18.
На фото: Красноярец Онипко в повозке, запряжённой волками, 1909 год
В 1909 году по Красноярску разъезжала повозка, запряженная…волками. Человек, придумавший это оригинальное средство передвижения, навсегда вошёл в историю благодаря городскому фотографу Людвигу Вонаго (1872–1935), который в начале XX века создавал визуальную летопись жизни столицы Енисейской губернии.
22.
Кенгуру атакует назойливого фотографа Джона Дрисдэйла... Аж тяжеленный Хассельблад взлетел... 1961 год
24.
"От безалкогольной свадьбы - к непорочному зачатию!" - шутка 35-летней давности..
Безалкогольная комсомольская свадьба с тортом и рюмкой чая в 1986 году (разгар горбачёвской "антиалкогольной компании")
26.
Ленинград. Фото немецкого фотожурналиста Ганса Рудольфа Утхоффа
Указан 1965 год, но есть сомнения
27.
Туристы пьют берёзовый сок на пикнике на Телецком озере — одном из красивейших мест северо-востока Алтайских гор. СССР. 1970-е. Фото- Дин Конгер
36.
Капитан юношеской сборной Узбекской ССР по баскетболу Маргарита Терехова, 1950-е
Она же Миледи из "Д’Артаньян и три мушкетера", графиня Диана де Бельфлер из "Собаки на сене", Наталья (и Мария) из "Зеркала" Тарковского
38.
Огайо в 1915-м
Интересен нам в первую очередь конструкцией мачт, как на Шаболовке, работа гениального Шухова...
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Немцы на Первой мировой: уникальные цветные фото
- Детей отчислили из школы за непристойные фотографии матери
- Мать во время пожара спасла своих 4-х детей
- Мужчина потратил 30 лет, чтобы превратить свой сад в невероятные джунгли
- Кто и зачем придумал татуировки
37
Понравилось37
Новости партнёров
Загрузка...
Классику знать надо. Там в башенках гиперболоиды стоят. Кто не верит - перечитайте книгу. Конструкция на корабле подробно описана.