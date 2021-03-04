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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
04 марта 2021 23:45
Метки: история   ретро   фото   
785
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
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Метки: история   ретро   фото   
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19k
Слепой Пью 7 часов назад
Вот на Телецком озере никаких сомнений, что не березовый сок пьют...
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13k
Corvus Corax 3 часа назад
"Интересен нам в первую очередь конструкцией мачт, как на Шаболовке, работа гениального Шухова..."
Классику знать надо. Там в башенках гиперболоиды стоят. Кто не верит - перечитайте книгу. Конструкция на корабле подробно описана.
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12k
Алексей 6 часов назад
Так то историческая традиция, обслуживать дорогу зимой

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29
阿鋒 Алексей 4 часа назад
На «Окраине» тоже есть уже ставшая исторической традиция. Куй..ёй страдать. Уж больше 30 лет как. Однако, преемственность поколений борцунов, как ни крути!
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