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«Положение во гроб» Караваджо, или жутковатый реализм в 17 веке

«Положение во гроб» Караваджо, или жутковатый реализм в 17 веке (5 фото)

Автор:
07 марта 2021 13:56
Метки: Церковь   изобразительное искусство   иисус   искусство   картина   погребение   реализм   художник   
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Церковь почти всегда отвергала работы Караваджо. Его не любили критики, а про бурную жизнь художника можно снимать сериал – тут вам и многочисленные драки, тюрьмы и побеги, официальное изгнание из Рима (Папа Римский объявил его вне закона, за убийство художника даже полагалась награда), ну и посвящение в рыцари.
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Метки: Церковь   изобразительное искусство   иисус   искусство   картина   погребение   реализм   художник   
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Tatyana 57 минут назад
Спасибо. Очень интересно.
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picturebymaslo
Пишу про искусство, веду телеграм-канал Картина маслом
https://t.me/picturebymaslo Веду уютный канал в телеграме, где я пишу короткие заметки про живопись. Заходи на огонек) Ссылка: https://t.me/picturebymaslo
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