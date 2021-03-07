«Положение во гроб» Караваджо, или жутковатый реализм в 17 веке

В творчестве он был так же суров – по легенде, однажды для максимального реализма Караваджо выкопал труп и заставил натурщиков держать разлагающееся тело. Угрожая им кинжалом, конечно же.



Так вот, все эти критиканы и церковники пели дифирамбы «Положению во гроб». И были правы.

Караваджо в этот раз обошелся без фанатизма (хочется верить) и удачно соединил все свои приемы.