«Положение во гроб» Караваджо, или жутковатый реализм в 17 веке

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Церковь почти всегда отвергала работы Караваджо. Его не любили критики, а про бурную жизнь художника можно снимать сериал – тут вам и многочисленные драки, тюрьмы и побеги, официальное изгнание из Рима (Папа Римский объявил его вне закона, за убийство художника даже полагалась награда), ну и посвящение в рыцари.
В творчестве он был так же суров – по легенде, однажды для максимального реализма Караваджо выкопал труп и заставил натурщиков держать разлагающееся тело. Угрожая им кинжалом, конечно же.
Так вот, все эти критиканы и церковники пели дифирамбы «Положению во гроб». И были правы.
Караваджо в этот раз обошелся без фанатизма (хочется верить) и удачно соединил все свои приемы.
Так вот, все эти критиканы и церковники пели дифирамбы «Положению во гроб». И были правы.
Караваджо в этот раз обошелся без фанатизма (хочется верить) и удачно соединил все свои приемы.
Караваджо – «Положение во гроб», 1603
Работа со светом поразительная. Фоном выступает полная темнота, что концентрирует наше внимание на действии. Никаких помпезных поз и великолепных одежд (это в барокко то!), аллегорий и символов. Иисуса кладут в гроб.
Все персонажи написаны очень реалистично. Святая Мария не омоложена (часто ее изображали оплакивающей Христа примерно в его же возрасте, идеализировали ее образ), это страдающая женщина за полтинник. Сзади Мария Магдалина оплакивает Христа, а Мария Клеопова воздела руки и ее лицо единственное хорошо освещено на полотне.
Все персонажи написаны очень реалистично. Святая Мария не омоложена (часто ее изображали оплакивающей Христа примерно в его же возрасте, идеализировали ее образ), это страдающая женщина за полтинник. Сзади Мария Магдалина оплакивает Христа, а Мария Клеопова воздела руки и ее лицо единственное хорошо освещено на полотне.
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Для изображения персонажей Караваджо собирал простых работяг и крестьянок. А для все той же Марии Клеопова позировала проститутка, что нехило поджигало филейные части у многих христиан:
Святому Никодиму (на переднем плане) явно тяжело нести эту ношу: мышцы напряжены, вены вздулись. Локоть как будто выступает за рамки полотна - художник добавил тут объема, ну и показал, кто папка реализма.
Иоанну Евангелисту тоже не просто, он неуклюже придерживает Иисуса и даже залезает рукой в его рану от копья. Мертвая рука Христа на картине практически как отдельный персонаж, на ней явно сделан отдельный акцент на полотне.
Караваджо добавил динамики через героев, да так реалистично все показал, что кажется – сейчас через полотно тело передадут нам, зрителям. Монументальная работа, мое почтение.
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Авторский пост
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