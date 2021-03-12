В США бездомный мужчина проник на вашингтонскую авиабазу Эндрюс, где стоит президентский борт Air Force One. Мужчина в ярко-розовой кепке с помпонами спокойно прошёл мимо охранников, которые не проверили его документы. Непрошенный гость пообедал на фуд-корте, посидел в VIP-терминале, а следом отправился на взлетно-посадочную полосу. Там он прошел мимо автоматических ворот, снова не насторожив персонал, сообщает Business Insider.

К счастью, бомж прошёл мимо самолёта Байдена и «Боинга», зарезервированного для госсекретаря США. Он зашёл на борт C-40 Clipper и только тогда насторожил персонал.

Мужчина сообщил, что пришел, «потому что хотел увидеть самолеты». При проверке выяснилось, что он живёт в машине и не представляет угрозы. Неизвестно, будут ли ему предъявлены обвинения.