В США бездомный спокойно проник на базу с самолетом Байдена и провел там пять часов. Мужчина успел пройтись по фуд-корту, посидеть в VIP-терминале и посетить борт C-40 Clipper. Когда его схватили он сказал, что хотел просто увидеть самолёты.
В США бездомный мужчина проник на вашингтонскую авиабазу Эндрюс, где стоит президентский борт Air Force One. Мужчина в ярко-розовой кепке с помпонами спокойно прошёл мимо охранников, которые не проверили его документы. Непрошенный гость пообедал на фуд-корте, посидел в VIP-терминале, а следом отправился на взлетно-посадочную полосу. Там он прошел мимо автоматических ворот, снова не насторожив персонал, сообщает Business Insider.
К счастью, бомж прошёл мимо самолёта Байдена и «Боинга», зарезервированного для госсекретаря США. Он зашёл на борт C-40 Clipper и только тогда насторожил персонал.
Мужчина сообщил, что пришел, «потому что хотел увидеть самолеты». При проверке выяснилось, что он живёт в машине и не представляет угрозы. Неизвестно, будут ли ему предъявлены обвинения.
Источник:
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А так, анент "Бомж" всё сделал отлично.
с ограниченными возможностями.
Таких пускают везде без проверки документов, а то мало ли...
Ну добавили бы ещё чуток подробностей.Ну там насрал в кабине пилотов.
Или керосин мочей разбавил.А так - минус.