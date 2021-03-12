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Бездомный без проблем пробрался в президентский аэропорт, чтобы посмотреть на самолёт

Бездомный без проблем пробрался в президентский аэропорт, чтобы посмотреть на самолёт (1 фото)

Автор:
12 марта 2021 11:52
Сообщество : Юмор
Метки: байден   бездомный   бомж   интересное   истории   прикол   фото   
1050
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В США бездомный спокойно проник на базу с самолетом Байдена и провел там пять часов. Мужчина успел пройтись по фуд-корту, посидеть в VIP-терминале и посетить борт C-40 Clipper. Когда его схватили он сказал, что хотел просто увидеть самолёты.

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Метки: байден   бездомный   бомж   интересное   истории   прикол   фото   
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13  комментариев
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3k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Подслушивающие устройства, установленные майором Бездомным работают штатно. Присвоить товарищу Бездомному очередное звание подполковник.
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265
Maximka 10 минут назад
" Неизвестно, будут ли ему предъявлены обвинения." - и в чем его можно обвинить?
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7k
Otium7 50 минут назад
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1k
ALEX Otium7 7 секунд назад
Эти бы точно провалили задание.
А так, анент "Бомж" всё сделал отлично.
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509
Оксид Бетона 51 минуту назад
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29k
Головасыр коричнештанник Час назад
у них там так принято

Ссылка youtu.be
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−14
Алексей Час назад
Бомж был одет в костюм, хорошо пах и сам оплатил еду ничем не отличаясь от граждан живущих в домах. Похоже автор нашёл рай для бомжей.
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129
анатолий горленко 2 часа назад
Ну так это был трансгендерный афроамериканец гей,
с ограниченными возможностями.
Таких пускают везде без проверки документов, а то мало ли...
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38k
Нанук Паналык 2 часа назад
Чет слабая фантазия...
Ну добавили бы ещё чуток подробностей.Ну там насрал в кабине пилотов.
Или керосин мочей разбавил.А так - минус.
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Очень интересная новость
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77
Hunde Beißer2 Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
И главное правдивая!
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10k
wilddewill Hunde Beißer2 Час назад
А что вас смущает? В сша, году в 2017 были проведены проверки в центрах стратегического ядерного вооружения. Итоги плачевны. Большая часть персонала вообще не готовы к тому чем они там занимаются. Было уволено много народа.... гугл в помощь если что, новость, на тот момент, довольно известная. А тут какой то самолёт))) давно не секрет, что в штатах распиндяйство в ведомствах на высшем уровне.
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77
Hunde Beißer2 wilddewill Час назад
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