FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Робот-пылесос Roidmi EVE plus скоро появится в продаже Робот-пылесос Roidmi EVE plus скоро появится в продаже В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа В сети выбрали самую красивую актрису российского кинематографа Тайна древнего компьютера разгадана? Тайна древнего компьютера разгадана? Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах Филиал ада на земле, или наглядно о родительских чатах Одиночное велопутешествие по Алтаю. Часть 8 - “Река” Одиночное велопутешествие по Алтаю. Часть 8 - “Река” Приезжайте на Таймыр! Приезжайте на Таймыр! Чем мы занимаемся, когда нас никто не видит Чем мы занимаемся, когда нас никто не видит Воскресенье коубы Воскресенье коубы СССР 1952-1954 глазами Мартина Манхоффа СССР 1952-1954 глазами Мартина Манхоффа Гифки Гифки Pin-up — художник Джил Элвгрен (Gil Elvgren) Pin-up — художник Джил Элвгрен (Gil Elvgren) Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Фотоприколы Фотоприколы Вы просто совсем не знаете русских Вы просто совсем не знаете русских 15 фотографий, доказывающих, что ревность и зависть бывают разных форм и размеров 15 фотографий, доказывающих, что ревность и зависть бывают разных... Ретро фотографии Ретро фотографии Опасность сочетания огурцов и помидоров в салате оказалась преувеличенной Опасность сочетания огурцов и помидоров в салате оказалась... Юмор из соцсетей Юмор из соцсетей Посетителя зоопарка оскорбила поза спящего кенгуру Посетителя зоопарка оскорбила поза спящего кенгуру
Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (30 фото)

Автор:
15 марта 2021 08:42
Метки: Юмор   картинки   приколы   
2373
30
Свернуть все комментарии под фото
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения

Авторский пост

Ссылки по теме:
Метки: Юмор   картинки   приколы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
67
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
63  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
204
Rakkaus 3 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Василий Сургайло 2 минуты назад
Комментарий к фото
Для полноты картины на втором фото она должна быть в одних шортах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
ian 15 минут назад
Комментарий к фото
"катонический"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
U55R 36 минут назад
Комментарий к фото
Справа как будто голый мужик. Только накрашенный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
BillyBonzz 39 минут назад
Комментарий к фото
да там все за что только они не берутся, у них только кумыс выходит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
333
Вилиян 41 минуту назад
Комментарий к фото
Болгария :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
703
narim 45 минут назад
Комментарий к фото
оригинал или поддельное(шмурдяк) пьют масло?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Юрий Час назад
Комментарий к фото

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Ты не кот, ты бублик.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Самка Хорька Час назад
Комментарий к фото
Особенно если он спит чутко и с пистолетом в руках.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Диагноз Час назад
Комментарий к фото
Какой самосвал котлет? Сколько по Вашему стоит котлета в обычной столовой? Предполагаю, что, к примеру от 50 до 100 рублей. Итог на 8000 рублей можно приобрести от 80 до 160 котлет. Сомневаюсь, что для транспортировки такой "крупной" партии котлет необходим самосвал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Самка Хорька Час назад
Комментарий к фото
Какой деятельный малый. Ок. Только давайте обяжем его лично из его кармана спонсировать тех, кому для обзаведения детьми требуется эко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Самка Хорька 2 часа назад
Комментарий к фото
Лучше пусть сломает карандаш, чем нажмёт кнопку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Самка Хорька 2 часа назад
Комментарий к фото
Страшнее только вопрос в разгаре процесса, когда ты уже употел: "ты уже вошёл?.."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Юрий Самка Хорька Час назад
Комментарий к фото

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
742
Лучший Друг 2 часа назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
742
Лучший Друг 2 часа назад
Комментарий к фото
Ветер в попу дул, нагонял волну...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Василий 2 часа назад
Комментарий к фото
Многие возможно не поймут. Но если частное предприятие продаёт товар, услуги, то в стоимость заложены и риски и зарплата и налоги. Но если частное предприятие продаёт очередную х.у.й.н.ю, которую предлагают в соседних лавочках конкуренты, то частное предприятие находит самый "умный" способ привлечь клиента. Снижает стоимость товара, а потом выяснятся, что денег то на зарплату, на налоги нет, как и ума создать нормальную конкуренцию. Ну и конечно же виновата налоговая, да работники у которых только одна потребность - забрать всё "заработанное" у частного предприятия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Majul Василий 2 часа назад
Комментарий к фото
Все верно, воровать не дают, изверги. Как "мутили бизнес" в 90-х так думают и сейчас прокатит.