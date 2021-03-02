"Золото Маккенны" - полный провал в США

И в тоже время огромный успех у советских зрителей. Судить можно вот по этим цифрам: бюджет фильма составил 7 миллионов долларов (Доллар был в те времена гораздо дороже нынешнего). Кассовые сборы в американском прокате 3 миллиона долларов. В советском прокате «Золото Маккены» посмотрело 63 миллиона человек.



Продюсер фильма был в шоке. Полный финансовый крах. Никто из создателей фильма в США не ожидал, что фильм в Америке ждал такой провал. Но внезапно ковбойский фильм выстрелил там, где не ждали, а именно в СССР. Фильм начал свой триумфальный прокат в СССР.



В СССР тогда при отборе иностранного кино для советского проката руководствовались двумя факторами. Лицензия не должна быть дорогой и желательно, чтобы в фильме была критика капиталистического общества.

Так как фильм был провальным в прокате США, то сверхцену за его лицензирование в советский прокат американские продюсеры не стали просить. Критики капитализма в этом фильме конечно не было. Зато в избытке были приключения, индейцы, бандиты, каньоны Колорадо и Аризоны.

А "индейские-ковбойские" фильмы в СССР тогда были сверхпопулярны. Потому "Золото Маккены" в СССР был фактически обречен на триумфальный успех.