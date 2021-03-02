"Золото Маккенны" - полный провал в США

"Золото Маккены". Наше поколение наверняка помнит этот нашумевший в СССР, в 70-х годах, американский вестерн. Он вышел на советский экран в 1974 году и успех у него был колоссальный. И помню битком набитые кинотеатры. Толпы восторженных зрителей...А ведь в США этот фильм получил редкостный и оглушительный провал в прокате.
И в тоже время огромный успех у советских зрителей. Судить можно вот по этим цифрам: бюджет фильма составил 7 миллионов долларов (Доллар был в те времена гораздо дороже нынешнего). Кассовые сборы в американском прокате 3 миллиона долларов. В советском прокате «Золото Маккены» посмотрело 63 миллиона человек.
Продюсер фильма был в шоке. Полный финансовый крах. Никто из создателей фильма в США не ожидал, что фильм в Америке ждал такой провал. Но внезапно ковбойский фильм выстрелил там, где не ждали, а именно в СССР. Фильм начал свой триумфальный прокат в СССР.
В СССР тогда при отборе иностранного кино для советского проката руководствовались двумя факторами. Лицензия не должна быть дорогой и желательно, чтобы в фильме была критика капиталистического общества.
Так как фильм был провальным в прокате США, то сверхцену за его лицензирование в советский прокат американские продюсеры не стали просить. Критики капитализма в этом фильме конечно не было. Зато в избытке были приключения, индейцы, бандиты, каньоны Колорадо и Аризоны.
А "индейские-ковбойские" фильмы в СССР тогда были сверхпопулярны. Потому "Золото Маккены" в СССР был фактически обречен на триумфальный успех.
Этот фильм цеплял буквально с первых кадров. Это был настоящий американский вестерн в смеси с головокружительными и смертельно опасными приключениями: шериф, бандиты, индейцы, перестрелки, красивые женщины и золото. Ну и, конечно же, самым офигительным бонусом была песня «Старый гриф-стервятник» - с неслыханном по мощи исполнения и экспрессии вокалом Валерия Ободзинского.
Прекрасный актёрский состав фильма. Невозмутимый в любой ситуации Грегори Пек. Обаятельный злодей Омар Шариф – просто образчик отрицательного персонажа.Тед Кессиди – сыграл индейца Хачита.
В сцене плавания актриса Джули Ньюмар должна была быть в набедренной повязке по сценарию. Но когда пришло время съёмок актриса сняла её и прыгнула в воду. Режиссер не стал спорить с Ньюмар и к радости всех актеров, спокойно отснял эпизод.
Да, в этом фильме было все...
Поэтому наш зритель с удовольствием воспринял "Золото Маккенны". Это был настоящий, подлинный вестерн - индейцев играли индейцы, а не загримированные под них артисты из ГДР. И каньоны были настоящие, снятые в Колорадо и Аризоне.
p.s. Лично на меня фильм произвел сильное впечатление в детстве, в кино сходил несколько раз, не пропускал не одного фильма про индейцев с Гойко Митичем, но этот фильм был на порядок лучше тех фильмов из ГДР.
Источник:
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А "Туман" (проходит как "Мгла") Стивена Кинга в "Вокруг Света"!
Да и не только их - еще показывали "Звездные войны: эпизод 4", "Хищник", "Кинг-Конг" и "Полёт навигатора". А вот на "Секс-миссию" (Новые амазонки) по возрасту не вышел.
И уже в 90 году (или 91) - в кинотеатре запустили первого Терминатора.
Фильм шикарен.
Ну а Омар Шариф, так сыграл Колорадо, что ему даже симпатизируешь