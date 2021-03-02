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"Золото Маккенны" - полный провал в США

"Золото Маккенны" - полный провал в США (1 фото + 3 видео)

Автор:
02 марта 2021 16:04
Метки: интересно   история фильма   кино   
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"Золото Маккены". Наше поколение наверняка помнит этот нашумевший в СССР, в 70-х годах, американский вестерн. Он вышел на советский экран в 1974 году и успех у него был колоссальный. И помню битком набитые кинотеатры. Толпы восторженных зрителей...А ведь в США этот фильм получил редкостный и оглушительный провал в прокате.

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Метки: интересно   история фильма   кино   
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30k
InfoVoin 5 часов назад
Да, было время, я, когда подходил к чёрному входу в кинотеатр пацаном, то мне киномеханик подарил несколько обрывков пленки этого фильма, если бы я знал то я бы конечно сохранил. Это было в Феодосии в кинотеатре Украина.
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41k
Митрий Полчаса назад
Потому что наши до этого ничего заморского не видели. Любое иностранное говнокино проходило на ура.
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28k
LEPA Час назад
Да! Фильм шедевр! Каждый раз смотрю с удовольствием. А уж какое удовольствие от просмотра мы получали в детстве,и не передать словами!
Ссылка youtu.be
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16k
бат св 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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6k
klop 4 часа назад
Вроде как все американские фильмы которые шли в СССР у себя провалились в прокате. Фильм "Челюсти" Спилберга имел шанс изменить это правило, но она запросили высокую цену за выкуп фильма, чиновники СССР отказались.
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974
him67 klop 2 часа назад
Зато роман "Челюсти" напечатали в журнале "Иностранная литература"!
А "Туман" (проходит как "Мгла") Стивена Кинга в "Вокруг Света"!
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232
Bender Rodriguez klop Полчаса назад
Помню, что смотрел в кинотеатре "Челюсти" на закате СССР - то ли 86 год, то ли 88.
Да и не только их - еще показывали "Звездные войны: эпизод 4", "Хищник", "Кинг-Конг" и "Полёт навигатора". А вот на "Секс-миссию" (Новые амазонки) по возрасту не вышел.
И уже в 90 году (или 91) - в кинотеатре запустили первого Терминатора.
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12k
KOSTELLO 5 часов назад
Недавно пересматривал.
Фильм шикарен.
Ну а Омар Шариф, так сыграл Колорадо, что ему даже симпатизируешь
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189
Boom shakalaka 5 часов назад
Меня под этот фильм батя лупил нагайкой, после родительского собрания. Ассоциация осталась.
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