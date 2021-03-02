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Мужчина показал, как избавиться от заломов на кожаной обуви

Мужчина показал, как избавиться от заломов на кожаной обуви (1 фото)

Автор:
02 марта 2021 13:27
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: в домашних условиях   заломы   интересное   лайфхак   найк   обувь   полезное   фото   
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Любители кожаных кроссовок частенько сталкиваются с проблемой заломов на носке. Со временем кроссовки теряют приличный вид и приходится покупать новые. Парень, который занимается продаже кроссовок Nike, показал на видео, как обновить свою обувь и избавиться от заломов. Возможно, вам пригодится эта хитрость.

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Метки: в домашних условиях   заломы   интересное   лайфхак   найк   обувь   полезное   фото   
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12  комментариев
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4k
Дядя Сэм 2 часа назад
Напомнило старый анек:

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10k
Великий Кормчий 16 минут назад
А ещё можно смартфон в микроволновке зарядить. Говорят только с айфонами так можно, андроид не поддерживает СВЧ.
Но это не точно.
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853
bigkoss 41 минуту назад
Фигня, кирзовые сапоги бы погладил, вот это тема была
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KL11 bigkoss 39 минут назад
юфтевые или яловые. С кирзой не тот эффект.
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245
Nane First NameLast Час назад
Верный способ как купить новые кроссовки
Таким же способом можно избавиться от трещин на экране смартфона.
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2k
Гур 2 часа назад
Ну всё, следующий пост будет, как заштопать носки...
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5k
maclay 2 часа назад
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689
Serg Dex 2 часа назад
Ну если кожа молодого дерматина то может и прокатит.
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PbIBOK Serg Dex 2 часа назад
Блин, Серж подскажи где найти кожу молодого дерматина? Очень надо...
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Женя Женя78 Serg Dex Час назад
Ну так почти все кросы давно уже из хорошего кожзама делают. Натуральная кожа редко встречается.
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20k
Юрьевич 2 часа назад
Дарю идею: массаж и крем от морщин!
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Летучий Мыш Юрьевич 57 минут назад
Спасибо, что не наоборот: утюгом по морде
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