Мужчина показал, как избавиться от заломов на кожаной обуви

Любители кожаных кроссовок частенько сталкиваются с проблемой заломов на носке. Со временем кроссовки теряют приличный вид и приходится покупать новые. Парень, который занимается продаже кроссовок Nike, показал на видео, как обновить свою обувь и избавиться от заломов. Возможно, вам пригодится эта хитрость.
Блогер Мигель Солорио ведёт свою страничку в TikTok, где рассказывает о разных хитростях. Солорио занимается скупкой обуви и реставрацией. В новом видео Мигель показал, как легко в домашних условиях избавиться от заломов на носке кожаных кроссовок.
Для начала блогер поместил в носок полотенце, чтобы сохранить форму. Затем Мигель положил на носок мокрое полотенце и прогладил горячим утюгом.
@theshowlorios
Reply to @glizzyfa1ry how to uncreased your shoes tutorial ##uncreasedairforces ##iron ##shoes ##sneaker ##sneakerhead ##fyp♬ Tun Tun - SuaveCito
Под воздействием горячего воздуха кожа распрямилась и заломы почти исчезли. В комментариях Солорио отметил, что также можно выпрямить сумки, туфли и кожаные ботинки.
А вот ещё один интересный способ избавления от заломов на подошве. Для этого Мигель нагрел подошву промышленным феном. Под воздействием температур все заломы и морщинки выровнялись.
@theshowlorios
Heat gun to take midsole creases ##sneakers ##love ##sneakerhead ##shoes♬ original sound - Youtube: The Showlorios
Источник:
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Но это не точно.