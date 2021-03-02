Мужчина показал, как избавиться от заломов на кожаной обуви

Блогер Мигель Солорио ведёт свою страничку в TikTok, где рассказывает о разных хитростях. Солорио занимается скупкой обуви и реставрацией. В новом видео Мигель показал, как легко в домашних условиях избавиться от заломов на носке кожаных кроссовок.

Для начала блогер поместил в носок полотенце, чтобы сохранить форму. Затем Мигель положил на носок мокрое полотенце и прогладил горячим утюгом.