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Прикольные картинки и другой юмор для понедельника!

Прикольные картинки и другой юмор для понедельника! (19 фото)

Автор:
01 марта 2021 14:15
Метки: Юмор   весна   понедельник   
3175
19
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Этот понедельник начинается необычно, ведь сегодня - первый день весны! Хорошее настроение, позитив и пение птиц поддерживают и прикольные картинки и другие шутки из этой подборки.
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Метки: Юмор   весна   понедельник   
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36  комментариев
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12k
Dmitry Obuhov 4 часа назад
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1k
lekha-fil 37 минут назад
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Не прикидывайся.
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826
Лучший Друг Час назад
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Панорама выдаёт законопроекты быстрее, чем дума их принимает
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921
Тамара Коршунова Час назад
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Какой кошмар.
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Тамара Коршунова Час назад
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Это точно. у меня вся аптека разбирала рецепт от ковидврача...
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45
Олег 2 часа назад
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Я так делаю, сын так делает и внука научу
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562
zeros68 2 часа назад
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О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
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1k
lekha-fil zeros68 36 минут назад
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А это гений или парадокс?
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2k
Nigilist 2 часа назад
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Три стакана водки по 40 градусов ...
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3k
Весельчак У 2 часа назад
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Главное-размешивать сахар уже в комнате
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5k
Majul 2 часа назад
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Надо дополнить: когда тратишь грамотно, а не на всякую херь типа яблофонов за 100к, когда ЗП 35к, когда нормальную еду готовишь, а не покупаешь каждый день хрючево в макдаке и запиваешь пивасиком.
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838
Денис Ануфриев 3 часа назад
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да?а так хотелось...ну штош
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584
Умница-красавица 3 часа назад
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Мы стали забывать деятелей Парижской коммуны! Куда катится этот мир?
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23k
Max Shtirlic Умница-красавица 3 часа назад
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Не, этих то я как раз помню :) А вот со столицей Туркмен-баши жо па
Я их всё время путаю - кто из них Ашхабад, Ташкент или ваще Бишкек

Ну и про самолет не знаю
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124
j 3 часа назад
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Это скорее жанатые могут позволить. Жена один хрен вытрет....
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584
Умница-красавица 3 часа назад
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Проводит дезинфекцию яичек той самой мордой, в которую ты его целуешь
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1k
Максим 4 часа назад
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Холостяк, но подобного за собой не замечаю. Может потому что не в хлеву родился. Кто ж разберет теперь.
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826
Лучший Друг Максим Час назад
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Попробуйте. ВтЯнитесь
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22k
Vazari 4 часа назад
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Это, как раз жизнь женатая. Холстяцкая-разлил и прошел мимо.
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80k
Taras Kozalupko 4 часа назад
Хороший и грамотный лайфхак. Там поймут и применят.
Только виноваты опять будут русские и их тиран

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80k
Taras Kozalupko 4 часа назад
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А ласты ему нахрена? Нырять, засор чистить?
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826
Лучший Друг Taras Kozalupko Час назад
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Там ещё трезубец посейдона есть
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12k
Dmitry Obuhov 4 часа назад
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Да уж, настолько бескультурным я еще ни разу не был!
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921
Тамара Коршунова Dmitry Obuhov Час назад
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И не ты один....Это утешает. Несколько...
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12k
Dmitry Obuhov 4 часа назад
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а это остальные дни в году!
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Dmitry Obuhov 4 часа назад
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