Парень нашёл упаковку от Макдоналдса аж 1977 года

Я так и слышу, как упаковка от бургеров поскрипывает в моей сумке по дороге домой.



Помню эту упаковку из пенопласта в детстве!



Упаковка 1977 года? Так вот она всё ещё плавает в Тихом океане.



Мы всем классом писали письма в местный «Макдоналдс» с просьбой отказаться от пенопласта. В том же году они перешли на картон.



А я скучаю по старой упаковке. Верните её! Маку просто нужно перейти на компостируемый пенопласт из кукурузы.