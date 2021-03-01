Парень нашёл упаковку от Макдоналдса аж 1977 года

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Удивительно, насколько незначительные вещи, найденные случайным образом, могут пробудить в нас чувство ностальгии и даже стать предметом споров и рассуждений.
Пользователь сайта Reddit под ником «nyratevoli» обнаружил в стене своего дома весьма необычную находку: упаковку от еды из Макдоналдса аж 1977 года. Реддитор поспешил поделиться своей находкой на просторах сети, где всего за сутки его пост успел собрать более 1,5 тысяч комментариев и 55 тысяч апвоутов.
Пакет с рождественской эмблемой, стаканчики и боксы для бургеров, которые реддитор нашёл в стене своего дома
Кто-то из пользователей сети грустил по старому дизайну ресторана, кто-то был рад тому, что Макдоналдс стал заботиться о планете, перейдя на более экологичную упаковку товара, но разницу заметили все!
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Комментарии пользователей сети были самыми разными и, конечно же, не заставили себя долго ждать:
Я так и слышу, как упаковка от бургеров поскрипывает в моей сумке по дороге домой.
Помню эту упаковку из пенопласта в детстве!
Упаковка 1977 года? Так вот она всё ещё плавает в Тихом океане.
Мы всем классом писали письма в местный «Макдоналдс» с просьбой отказаться от пенопласта. В том же году они перешли на картон.
А я скучаю по старой упаковке. Верните её! Маку просто нужно перейти на компостируемый пенопласт из кукурузы.
Помню эту упаковку из пенопласта в детстве!
Упаковка 1977 года? Так вот она всё ещё плавает в Тихом океане.
Мы всем классом писали письма в местный «Макдоналдс» с просьбой отказаться от пенопласта. В том же году они перешли на картон.
А я скучаю по старой упаковке. Верните её! Маку просто нужно перейти на компостируемый пенопласт из кукурузы.
А как бы не изменился дизайн упаковки Макдоналдса через очередные 40 лет, главное, чтобы еда была вкусной для покупателей, а производство — безвредным для окружающей среды.
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Метки: Макдоналдс в мире еда находка тогда и сейчас упаковка фото
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