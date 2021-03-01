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Парень нашёл упаковку от Макдоналдса аж 1977 года

Парень нашёл упаковку от Макдоналдса аж 1977 года (3 фото)

Автор:
01 марта 2021 09:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: Макдоналдс   в мире   еда   находка   тогда и сейчас   упаковка   фото   
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Удивительно, насколько незначительные вещи, найденные случайным образом, могут пробудить в нас чувство ностальгии и даже стать предметом споров и рассуждений.
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Метки: Макдоналдс   в мире   еда   находка   тогда и сейчас   упаковка   фото   
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