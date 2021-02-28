40 самых важных научно-популярных книг на русском языке

Книги на законных основаниях предоставлены ведущими российскими издательствами научно-популярной литературы: «Альпина Нон-фикшн», АСТ, Corpus, Neoclassic, МИФ, «Питер», «Бином. Лаборатория знаний», «Альпина паблишер», МЦНМО.



Средства на выкуп цифровых прав собирались «всем миром».

За два месяца 1400 человек на краудфандинговой платформе Планета.ру собрали 1,72 млн российских рублей.

Сбор средств продолжается, ещё 1400 книг ждут своей очереди к публикации.



В 2019 году «Всенаука» опросила более 500 экспертов и выделила 33 ключевые темы, определяющие современную научную картину мира: «Мышление и сознание», «Вселенная», «Культура» и т.д.

Именно по этим темам отбирались книги.

Каждая оценивалась по нескольким критериям: научная корректность, доступность изложения, актуальность информации, увлекательность и т. д.



Так и был составлен список самых важных книг.

Проект поддерживают Российская академия наук, Российская государственная библиотека и Русская Википедия, а также обширное экспертное сообщество из более чем 1000 учёных, преподавателей и популяризаторов науки.



Адрес сайта, он же указан в источнике:

https://vsenauka.ru/knigi/besplatnyie-knigi.html