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В открытом доступе опубликованы 40 самых важных научно-популярных книг на русском языке, которые можно скачать совершенно бесплатно (fb2, epub, mobi, pdf)
В их числе «Теория всего» Стивена Хокинга, «Будущее разума» Митио Каку, «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза и многие другие.
Книги опубликованы в рамках проекта «Дигитека».
Акция не имеет аналогов в российской практике.
В их числе «Теория всего» Стивена Хокинга, «Будущее разума» Митио Каку, «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза и многие другие.
Книги опубликованы в рамках проекта «Дигитека».
Акция не имеет аналогов в российской практике.
Бесплатными стали книги, отобранные экспертами «Всенауки» и Комиссией РАН по популяризации науки.
В их числе «Теория всего» Стивена Хокинга, «Будущее разума» Митио Каку, «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза и другие, а также книги российских авторов: Сергея Попова, Александра Маркова, Светланы Бурлак, Александра Панчина, Александра Соколова, Александра Аузана, Сергея Ястребова, Владимира Сурдина, Максима Франк-Каменецкого, Михаила Никитина и Елены Клещенко.
Все они уже доступны на сайте «Всенауки» — всего более 40 книг.
В их числе «Теория всего» Стивена Хокинга, «Будущее разума» Митио Каку, «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза и другие, а также книги российских авторов: Сергея Попова, Александра Маркова, Светланы Бурлак, Александра Панчина, Александра Соколова, Александра Аузана, Сергея Ястребова, Владимира Сурдина, Максима Франк-Каменецкого, Михаила Никитина и Елены Клещенко.
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Все они уже доступны на сайте «Всенауки» — всего более 40 книг.
Книги на законных основаниях предоставлены ведущими российскими издательствами научно-популярной литературы: «Альпина Нон-фикшн», АСТ, Corpus, Neoclassic, МИФ, «Питер», «Бином. Лаборатория знаний», «Альпина паблишер», МЦНМО.
Средства на выкуп цифровых прав собирались «всем миром».
За два месяца 1400 человек на краудфандинговой платформе Планета.ру собрали 1,72 млн российских рублей.
Сбор средств продолжается, ещё 1400 книг ждут своей очереди к публикации.
В 2019 году «Всенаука» опросила более 500 экспертов и выделила 33 ключевые темы, определяющие современную научную картину мира: «Мышление и сознание», «Вселенная», «Культура» и т.д.
Именно по этим темам отбирались книги.
Каждая оценивалась по нескольким критериям: научная корректность, доступность изложения, актуальность информации, увлекательность и т. д.
Так и был составлен список самых важных книг.
Проект поддерживают Российская академия наук, Российская государственная библиотека и Русская Википедия, а также обширное экспертное сообщество из более чем 1000 учёных, преподавателей и популяризаторов науки.
Адрес сайта, он же указан в источнике:
https://vsenauka.ru/knigi/besplatnyie-knigi.html
Средства на выкуп цифровых прав собирались «всем миром».
За два месяца 1400 человек на краудфандинговой платформе Планета.ру собрали 1,72 млн российских рублей.
Сбор средств продолжается, ещё 1400 книг ждут своей очереди к публикации.
В 2019 году «Всенаука» опросила более 500 экспертов и выделила 33 ключевые темы, определяющие современную научную картину мира: «Мышление и сознание», «Вселенная», «Культура» и т.д.
Именно по этим темам отбирались книги.
Каждая оценивалась по нескольким критериям: научная корректность, доступность изложения, актуальность информации, увлекательность и т. д.
Так и был составлен список самых важных книг.
Проект поддерживают Российская академия наук, Российская государственная библиотека и Русская Википедия, а также обширное экспертное сообщество из более чем 1000 учёных, преподавателей и популяризаторов науки.
Адрес сайта, он же указан в источнике:
https://vsenauka.ru/knigi/besplatnyie-knigi.html
Источник:
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то ли меня туда не пускают ,то ли сайт рухнул от любителей науки, то ли правообладатели не согласны с политикой РАН
Создателям сайта некоторые еще не читала
Качайте скорее, а то чувствую прикроют из-за нарушения авторских прав
но увы
ни один из трех браузеров сайт не открыл
пойдем в обход.