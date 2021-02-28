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40 самых важных научно-популярных книг на русском языке

40 самых важных научно-популярных книг на русском языке (1 фото)

Автор:
28 февраля 2021 19:10
Сообщество : Наука
Метки: наука   научно-популярные книги   популяризация науки   
478
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В открытом доступе опубликованы 40 самых важных научно-популярных книг на русском языке, которые можно скачать совершенно бесплатно (fb2, epub, mobi, pdf)
В их числе «Теория всего» Стивена Хокинга, «Будущее разума» Митио Каку, «Эгоистичный ген» Ричарда Докинза и многие другие.
Книги опубликованы в рамках проекта «Дигитека».
Акция не имеет аналогов в российской практике.

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Метки: наука   научно-популярные книги   популяризация науки   
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9  комментариев
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5k
Olga Raudis 3 часа назад
Какой придурок поставил минус?! Плоскоземелец? Истово верующий? Низкий поклон всем, кто посвятил этому благому делу свои средства, время и способности!
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30k
Минчанин 2 часа назад
Схоронил. Хоть часть из представленных книг читал или слушал, но до части из них ещё не добрался.
Теперь точно доберусь.
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19k
ПаганецЪ 2 часа назад
Писания сии зело вредны для ума, понеже от скреп истинной веры отвращают.
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24k
MatveiVainrub ПаганецЪ Полчаса назад
Мысьи ваши не токмо вредны и опасны для вольно думающих , оне такожде пагубны и для света и надежды будущих поколений ибо , как глаголил один великий муж аще хотяше истину донести : - " ... человек в беспечном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая кроме смраду и презренных гадин ничего не производит " . Ибо сказанно вам стремитесь познать истину .
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28k
bgv 3 часа назад
Рванул качать и вот:
"Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение

На сайте vsenauka.ru используется неподдерживаемый протокол.
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то ли меня туда не пускают ,то ли сайт рухнул от любителей науки, то ли правообладатели не согласны с политикой РАН
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15k
Н.Е. Верная bgv 2 часа назад
У меня все качается.
Создателям сайта
некоторые еще не читала
Качайте скорее, а то чувствую прикроют из-за нарушения авторских прав
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28k
bgv Н.Е. Верная 2 часа назад
так я бы рад
но увы
ни один из трех браузеров сайт не открыл

пойдем в обход.
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91
Twik 3 часа назад
Надо в этот список еще добавить "Вселенная из ничего" Краусса
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86k
Петр 3 часа назад
Уже 41 книга.
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