Из жизни в СССР

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В СССР было принято навещать больных одноклассников. Если по болезни ученик отставал - над ним брали шефство, помогали с освоением учебного материала. Тогда в школе не только учили, но и воспитывали, приучали детей к сплоченности, поддержке, дружбе и взаимовыручке.
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рядом со школой был парк, следили там за чистотой, каждый класс имел расписание, раз в месяц убирать его, даже заядлые двоечники не прогуливали эти уроки
Да и в детских книжках писали про это...
"Витя Малеев"
Но так как я всем говорил в школе, что Шишкин болен, то все наше звено решило навестить больного товарища. Я испугался и сейчас же после уроков помчался к Шишкину, чтоб предупредить его...