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Из жизни в СССР

Из жизни в СССР (3 фото)

Автор:
28 февраля 2021 15:06
Метки: СССР   история   факты   
376
3
В СССР было принято навещать больных одноклассников. Если по болезни ученик отставал - над ним брали шефство, помогали с освоением учебного материала. Тогда в школе не только учили, но и воспитывали, приучали детей к сплоченности, поддержке, дружбе и взаимовыручке.

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Метки: СССР   история   факты   
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17  комментариев
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9k
Schandmaul 3 часа назад
я в 82 году пошёл в школу и не помню, чтобы мы посещали больных..может это было раньше или в больших городах или в дружных классах. Если болели 1-2 недели, быстро догоняли материал, а если были тяжелобольные, по пол года по больницам, то они оставались в этом классе ещё на год
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1k
Елизавета 44 минуты назад
Было дело, ходили. Будучи пионерами мы много чего делали хорошего. Ветеранам помогали, занимались озеленением и так далее.
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37k
Сергей 49 минут назад
Было , ходили, потому как пионер, всем ребятам - пример.
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2k
Юрий Злой 52 минуты назад
с 7 го класса помню мы часто на уроках труда ходили навещать в городе ветеранов войны и прочих заслуженных пенсионеров в городе, которые были уже реально очень старые или одинокие больные, красили заборы, ремонтировали беседки, скамейки, или сарай подлатать, помогали в огороде или саду если был
рядом со школой был парк, следили там за чистотой, каждый класс имел расписание, раз в месяц убирать его, даже заядлые двоечники не прогуливали эти уроки
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15k
Юрий 2 часа назад
Было дело. Ходили... И домашнее задание относили, и чисто по дружески.
Да и в детских книжках писали про это...
"Витя Малеев"
Но так как я всем говорил в школе, что Шишкин болен, то все наше звено решило навестить больного товарища. Я испугался и сейчас же после уроков помчался к Шишкину, чтоб предупредить его...
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7k
Вася 2 часа назад
пошёл в 83м в первый класс, в начальной школе ходили пару раз к заболевшим одноклассникам, но они отстающими считались, а так нет. Была девочка инвалид в коляске с дцп в параллельном классе, на свободном обучении, вот к ней звёздочка регулярно ходила, прикрепили
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666
Serg Dex 3 часа назад
Представляю что будут писать о СССР через 50 лет, если уже такую чушь пишут.
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165k
Николай Николаенко Автор поста Serg Dex 10 минут назад
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