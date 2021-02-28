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Сколько стоили игрушки в СССР? интересный каталог с ценами

Сколько стоили игрушки в СССР? интересный каталог с ценами (18 фото)

Автор:
28 февраля 2021 09:37
Метки: СССР   игрушки   интересно   ностальгия   
1164
18

Практически машину времени прислал читатель-каталог игрушек завода "Огонек". Главное, на каждую игрушку указана цена. Очень приятно было хоть ненадолго переместиться на полвека назад. Предлагаю и Вам ненадолго погрузиться в мир игрушек СССР.

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Метки: СССР   игрушки   интересно   ностальгия   
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11  комментариев
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
Модели клеились не клеем, а дихлорэтаном. А заканчивался он быстро потому, что очень "испарючий".
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2k
Том Джоуд Полчаса назад
Интересно. При советах модели бронетехники были 1:30, а сейчас 1:35.
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30
StaroduB62 Час назад
На первом фото модель броненосца Потемкин. Перепутали. с Авророй.
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20k
BillyBonzz 2 часа назад
Моя первая масштабная модель собранная своими руками и положившая начало моему хобби на многие годы! В 5 классе мне подарили родители эту сборную модель "Авроры" на 23-е февраля. Батя от себя еще добавил инструментов, необходимых для работы с моделью (надфили, бокорезы, макетные ножи, мелкий наждак и пр.). И под его руководством я начал осваивать азы стендового моделизма. И пошло-поехало: мне это очень поперло, потом пошли самолеты, начал охотиться на ГДРовскими моделями от Plasticart, позже освоил азы покраски и даже раздобыл, (купил б\ушный аэрограф "Витебск"), простенький компрессор от старого небулайзера и вперед. Дома в моей комнате вечная вонь от цианакрилатного клея и нитрокраски, кучи собранных моделей пылятся на полках, некоторые уже ставить негде-подвешивал. Потом уехал учиться в университет и все, младший братан все разменял, распродал. До сих пор, когда приезжаю домой к родителям, дома роюсь нахожу какие то остатки напоминаний всего этого: то кисточку беличью, то баночку краски засохшей.
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7k
bum-bum BillyBonzz 18 минут назад
это не аврора. автор фотки перепутал,а ты настолько говеный моделист, что нихрена не заметил. Модели не цианоакрилатами клеили, а дихлорэтаном. У авроры в носовой части торпедный аппарат есть.
У меня аврора была с дефектом литья палубы на баке. Я в нее дроби насыпал для балласта и модель красиво плавала.
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8k
Павел 2 часа назад
И конечно же это можно было купить в любом магазине игрушек)))
Хотя....нет
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454
sedoisever 2 часа назад
Прекрасно помню, как выпросил у родителей радиоуправляемый танк аж за 10 рублей. Другу купили такой же и мы пошли играть в песочницу. Но у нас ничего не вышло. Танки слушали команды одного пульта. Частота пультов была одинаковой. Мы даже хулиганили потом. Приходили в магазин игрушек с пультом. И если продавец после демонстрации забывал выключить тумблер на танке, они норовили спрыгнуть с полки или жужжали в коробке. )
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