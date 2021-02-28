Сколько стоили игрушки в СССР? интересный каталог с ценами

Практически машину времени прислал читатель-каталог игрушек завода "Огонек". Главное, на каждую игрушку указана цена. Очень приятно было хоть ненадолго переместиться на полвека назад. Предлагаю и Вам ненадолго погрузиться в мир игрушек СССР.
Каталог начинается с цитаты С. Маршака:
"Игрушка - первое произведение искусства, которое встречает человека на самом пороге его жизни."
Модели из деталей клеили мы все. Клей имел привычку очень быстро заканчиваться)
А какое было расстройство, если деталь оказывалась ошибочно приклеена не в том месте-клей держал мертвой хваткой
Потихоньку на серванте выстраивалась шеренга склеенных моделей.
Любовь к танкам у мальчишек наверно уже в крови было.
Московский завод пластмассовых игрушек "Огонек" начал работать в 1966 году. К моменту выпуска каталога (1973 год) на заводе работало около 800 человек. Годовой план выпуска игрушек, в денежном выражении, был 7550 тыс. руб. Экспортный объем составлял 450 тысяч рублей.
Лукавить не буду, такими игрушками мы тоже не баловались-у нас были самодельные, но зато стреляли чем только попадется под руку)
Эта прожекторная установка была в продаже-это помню хорошо, но почему то успехом не пользовалась.
Жужжание моторчиков этих машинок до сих пор на слуху
Эти катера заставить плыть прямо было целой проблемой)))
Инерционные автомобили были у всех
Тяжело наверно было выполнять план на Дюймовочках по 35 коп
Для самых маленьких
Пластмассовые конструкторы для самых маленьких-чуть повзрослев уже просили металлические купить.
Эх...детства беззаботного чистые глазочки
Такая вот экскурсия ностальгическая получилась во времена смешных цен и святой наивности.
Источник:
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У меня аврора была с дефектом литья палубы на баке. Я в нее дроби насыпал для балласта и модель красиво плавала.
Хотя....нет