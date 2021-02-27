Автор:
27 февраля 2021 22:30
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
2.
Пограничник перед увольнением в запас прощается с служебной собакой, 1980-е
3.
Останкинский пруд, Москва, 1975 год
4.
Жак Ив Кусто с находками
5.
Заграничные Шурик и Нина, Ален Делон и Клаудия Кардинале на Сицилии, 1962 год
6.
"Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". Момент съёмок. На фото Мкртчян, Демьяненко и Гайдай
7.
Москва. Час пик. 1980 год
8.
Студенты физического факультета МГУ, 1955 год
9.
Кони с Аничкова моста в Ленинграде пережили войну под землёй; достали их в 1945-м
10.
Две звезды на съёмках. 1981 год
11.
Сергей и Светлана Бодровы
12.
Грозный страж. Там цепь наверное тяжелее
13.
Юрий Шевчук с детьми, Таджикистан 1996 год
14.
Одесса. Пляж в 1981 году
15.
Люди обменивают билеты МММ
16.
Стирка белья в реке Волга на фоне современного на тот момент теплохода, Углич, 1958 год
17.
Сотрудники роддома показывают счастливому отцу его новорожденных тройняшек, Нью-Йорк, США,1946 год
18.
София Ротару и группа "Машина времени" на съемках кинофильма "Душа", 1981 год
19.
Москвички с первым номером журнала ,,Burda Moden" на русском языке. 1987 год
20.
Если бы лет 40 назад нам сказали, что мы будем фотографировать телефоном, мы подумали бы, что этот человек сошел с ума...
21.
Встрeча советских и американских войск на Эльбе, 1945 год
22.
Хозяева турецких рюмочных нанимали носильщиков для доставки домой слишком пьяных постоянных клиентов, 1960-е, Стамбул
23.
Продажа сигарет в больницах, 50-е гг.
24.
Робин Уильямс предлагает рулон туалетной бумаги "Мыслителю", 1990-е
25.
Рабочий спичечной фабрики "Сибирь" пьет чай за прослушиванием радио. Томск, 1928 год
26.
Радикальный любитель котов Егор Летов
27.
Сотрудник метеостанции кормит осиротевших медвежат, Новая Земля, 1970 год
28.
Женская комната в американском общежитии, 1968 год
29.
Мальчишки за просмотром эротических фотокарточек в автоматах, 1938 год
30.
Закладка фундамента Останкинской телебашни, 1961 год
31.
Виктор Сологуб («Странные игры»), Борис Гребенщиков, Виктор Цой и Константин Кинчев
32.
Мальчуган подсматривает за показом фильма в видеосалоне, который находится в автобусе. Магадан, 1994 год
33.
Митинг против строительства метро, которое сравнивается на плакатах с могилой и СПИДом. Рига, 1988 год
34.
Вагонные споры последнее дело когда больше нечего пить
35.
Найденный археологами мамонтенок Дима, 1977 год, Магаданская область. Дима слева
36.
Эхо войны. Белоруссия. 1976 год
37.
Продавец от компании Herbalife (женщина слева на фотографии) предлагает прохожему средства для похудения, Москва, 1996 год
38.
Евгения Моргунова воспитывала мама. Отец ушел из семьи, когда маленькому Жене едва исполнилось 2 года. Он его и не помнит, тогда как мать при жизни боготворил
39.
Мои прелести из семидесятых
40.
Моника и два каких-то мужика
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