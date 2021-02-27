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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
27 февраля 2021 22:30
Метки: история   ретро   фото   
775
40
Подборка интересных исторических ретро фотографий из прошлого.
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Метки: история   ретро   фото   
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43k
zloykoyot 3 часа назад
"...Дима слева" А рот прикрыла баба Димина?
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10k
Bill Полчаса назад
Русские оккупанты оставляли после себя заводы, библиотеки, театры, метро.
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
никогда не говори "никогда"

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2k
Андрей Ego sum qui sum 59 минут назад
Враждуют же не американцы и русские или кто бы там еще был, враждуют Америка и Россия. Ну по сути шайки правящих кругов, ради защиты своих интересов и семейств. Обычные люди довольствуются агитацией.
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8k
Караганда 2 часа назад
были времена и каталоги были -только заказать не было возможности-смотрели от нечего делать и не бесплатно.а сейчас али даж салфетки с антисептиком и ароманизированные жопу вытереть вышлет-и говорят жить стало хуже.
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3k
RALEXXX 2 часа назад
"Моника и два каких-то мужика"
Ну один-то мужик понятно кто - Депардье.
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alex RALEXXX Час назад
второй кристиан клавье. фильм с ним офигенный красный отель
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