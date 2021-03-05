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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
05 марта 2021 21:41
Метки: Юмор   картинки   прикол   
1313
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя

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Метки: Юмор   картинки   прикол   
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4k
Diesel 3 часа назад
А ведь истинно! Чистая правда!
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39k
Андрей Бертон 22 минуты назад
Ссылка coub.com
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30k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
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16k
MarkovAlexandr Mamin Sibiriak Час назад
Начнем с того, что это брехня!
Нигде кроме комментариев и перепостов этот чувак не светится!
Я сам, скажем так, не образцовый трезвенник, но врать то зачем?
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5k
Сергей MarkovAlexandr Час назад
Вот здесь говорят, что правда. https://yandex.ru/turbo/rrnews.ru/s/ispanskiy-vinodiel-utolal-zhazhdu-vinom/https://yandex.ru/turbo/rrnews.ru/s/ispanskiy-vinodiel-utolal-zhazhdu-vinom/
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30k
Mamin Sibiriak MarkovAlexandr Час назад
Метки "юмор, картинки, прикол" кагбэ намекают.
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16k
MarkovAlexandr Сергей 2 минуты назад
Говорят, в Москве кур доят, а я в Москве бывал, да вот курьего молока не видал!
Почему все скриншоты размыты и нечитаемы? Где ссылки на оригиналы? Ну хоть одна?
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27
Ford 2 часа назад
Не пейте друзья, чем дальше, тем труднее бросить.
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3k
lexa 2 часа назад
а сколько в нем градусов?
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7k
uutb 3 часа назад
Комментарий к фото
В сегодня лет
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30k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
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