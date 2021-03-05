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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя
Авторский пост
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Нигде кроме комментариев и перепостов этот чувак не светится!
Я сам, скажем так, не образцовый трезвенник, но врать то зачем?
Почему все скриншоты размыты и нечитаемы? Где ссылки на оригиналы? Ну хоть одна?