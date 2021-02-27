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Крым — всероссийская здравница: лечебный туризм на полуострове при СССР и сегодня

Крым — всероссийская здравница: лечебный туризм на полуострове при СССР и сегодня (6 фото)

Автор:
27 февраля 2021 11:42
Метки: Крым   Россия   отдых   
561
6
Во времена Советского Союза охрана здоровья граждан страны была самой важной задачей государства. Оздоровиться в санатории имел право каждый гражданин СССР после перенесенной болезни. Сейчас поездку в санаторий Крыма может позволить себе далеко не каждый из-за ее высокой стоимости и часто недоступности.

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Метки: Крым   Россия   отдых   
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308
Влад 3 часа назад
Хорошая реклама Крыма, но все равно не поеду туда. Уровень цена-качества не соответствует.
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3k
cfhfwby Полчаса назад
Привет всем, кто любит отдыхать, а не "тюленить"! Крым-шикарное место для отдыха, если ты любишь ходить по горам, лесам и долам, такой природы в России не найти больше нигде. Кстати, вполне можно найти и "дикие" места, стоит только уехать за Севастополь, там можно отдыхать нагишом и никто тебя не будет воспитывать-некому. Да, пока нет в Крыму, да и в Краснодарском крае тоже, сервиса и услуг, как в Турции или Египте (4-5 звездных отелях), но этого, наверное, у нас не будет никогда, менталитет еще не позволяет. Но здесь тебя все понимают, ты всех понимаешь, можешь шляться где хочешь и ехать-куда хочешь, в других странах ты-гость, часто не знающий языка и обычаев, выбраться трудно будет, если случится беда, да многое не так: можешь, вообще, не долететь, например, с самолета высадят за дебош, или налоговая завернет, а тут... На всякий случай, я бывал в Испании, Италии, Чехии (правда, во времена СССР), Финляндии, Турции и Египте, конечно же, был в Германии на октобер-фесте, Черногории, Болгарии и на Кубе (тоже во времена СССР). Сравнить могу. Сервис там-на высоте (не на Кубе, конечно), но побыл и сильно не тянет второй раз, а в Крым тянет.
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−117
Васек повесил трубача 2 часа назад
"Оздоровиться в санатории имел право каждый гражданин СССР"
"Объем ежегодного обслуживания составлял около двух миллионов человек."
У аффторши хреново с арифметикой. При совке ни разу не был в Крыму, после совка один раз при хохлах, и уже дважды после возвращения Крыма. В мае опять поеду.
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33k
Гёз Уленшпигель Васек повесил трубача Час назад
ПОРА НА Фишка ВВЕСТИ ПРАВИЛО. Написал "СОВОК" - СРАЗУ МИНУС!
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498
Evita 2 часа назад
Что примечательно, у России очень много хороших мест для туризма и отдыха. Дорого или недорого - это отдельная тема. Главное - возможность путешествовать по своей стране и постоянно открывать для себя что-то новое. Очень хорошо и то, что это и поддержка своих же. Своего же туристического, гостиничного и прочего бизнеса. Граждане же Латвии в значительной части и как правило пашут за границей и на чужой бизнес, а дома отдыхают (без какого-либо туризма) и собираются с силами, что бы вновь отправиться на заработки на чужбину. И так по бесконечному кругу...
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33k
Гёз Уленшпигель Evita Час назад
И?
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9k
котегRUS 2 часа назад
"Там уверены: Крым на долгие годы останется всероссийской здравницей"

автор, не "на долгие годы", а навсегда!
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