Так, например, в 1982 году город курорт Евпатория получил статус всесоюзной детской здравницы. Здесь были сосредоточены в основном здравницы семейного типа, детские санатории различной ведомственной принадлежности (Минздрава Украины, Крымского Облздрава, МО, МВД и др.), а также детские оздоровительные лагеря, всего около 120 учреждений отдыха.



В это же время Южный берег Крыма стал главной базой размещения клиник и санаториев по борьбе с туберкулезом, а когда болезнь была взята под контроль, на базе практически всех здравниц ЮБК сформировались базы для лечения и реабилитации больных с заболеваниями органов дыхания нетуберкулезного характера.



«В конце двадцатого века более половины здравниц имели специализированные отделения для реабилитации больных с функциональными расстройствами нервной системы, неврозами, последствиями перенесенных сосудистых катастроф, инфарктов, заболеваний опорно-двигательного аппарата. В этот же период, наряду с классическими методиками реабилитации, активно внедрялись и аппаратные методы диагностики и лечения, которые на сегодняшний день находятся на высшей ступени эффективности», — рассказал ФАН заместитель директора по медицинской части ГБУЗ РК «АНИИ им. И. М. Сеченова» в Ялте Глеб Хлопушин.