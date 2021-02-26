Интересные факто о Второй мировой войне

В день нападения Японии на Перл-Харбор секретная служба поняла, что у них нет пуленепробиваемой машины, чтобы безопасно доставить президента Рузвельта в Конгресс, где он должен был произнести речь. Сообразительный агент спецслужбы охраны президента вспомнил, что Казначейство США захватило пуленепробиваемый лимузин Аль Капоне в 1931 году. Было решено везти президента в конгресс на этой машине.