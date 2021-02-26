Интересные факто о Второй мировой войне

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Подборка различных интересных фактов о Второй мировой
Во время Второй мировой войны Япония сбрасывала на Китай бомбы, заполненные зараженными бубонной чумой блохами. Это энтомологическое оружие стало причиной эпидемии, в результате которой погибло от 440 тыс. до 500 тыс. китайцев.
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Красная Армия убили больше немцев во время Сталинградской битвы, чем американцы за всю Вторую мировую войну.
Бразилия была единственной независимой страной Латинской Америки, принявшей непосредственное участие в военных действиях Второй мировой войны.
Во второй мировой войне участвовало более 16 миллионов американцев. Пропавшими без вести во время Второй мировой войны все еще числятся 74 000 американских военнослужащих.
Военные действия во время Второй мировой велись на территории 40 государств. Всего в вооружённые силы было мобилизовано около 110 миллионов человек
За всю Вторую мировую войну германские вооружённые силы больше всего потерь понесли на советском фронте — 70-80 % потерь
В результате войны некоторые страны смогли добиться независимости: Эфиопия, Исландия, Сирия, Ливан, Вьетнам, Индонезия
Самым продолжительным авиационным сражением Второй мировой войны стала Битва за Британию, которая продолжалась с июля 1940 по май 1941 года
В день нападения Японии на Перл-Харбор секретная служба поняла, что у них нет пуленепробиваемой машины, чтобы безопасно доставить президента Рузвельта в Конгресс, где он должен был произнести речь. Сообразительный агент спецслужбы охраны президента вспомнил, что Казначейство США захватило пуленепробиваемый лимузин Аль Капоне в 1931 году. Было решено везти президента в конгресс на этой машине.
Россия и Япония никогда не подписывали официальный мирный договор друг с другом об окончании Второй мировой войны
В советской армии служил красноармеец-пулемётчик Семён Константинович Гитлер, еврей по национальности.
Воевавший на европейском фронте Второй Мировой войны американский пехотный полк № 442 был целиком составлен из японцев, главным образом уже родившихся в США детей японских эмигрантов. По оценке Министерства обороны США, этот полк является лидером по числу награждённых, если считать отношение общего количества наград к числу солдат подразделения, за всю историю американской армии.
Авторский пост
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Победитель не подписывает мирный договор. Он принимает капитуляцию.
Давно программер. И вот я начинаю понимать, откуда пошло определение - "индусский код"
Фото стран - тоже англосаксонское упрощение реальности.
В Антигитлеровскую коалицию еще входили:
Бельгия (05.1940)
Люксембург (1940)
Эфиопия (с 1940)
Непал
Куба (с 1941)
Мексика (с 1942)
(шутка)
https://www.google.com/amp/s/apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2015-06-26/v-rossii-ustanovili-pamyatnik-vov-s-portretom-fashista-opublikovanyi-foto/27962?amphttps://www.google.com/amp/s/apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2015-06-26/v-rossii-ustanovili-pamyatnik-vov-s-portretom-fashista-opublikovanyi-foto/27962?amp
Т.е. рисовал не ты - извини, ошибся я. Ты просто распространитель.
посмотри сам на свою ссылку-то: плоский рисунок на каком-то фоне. Пямятники они и на фоках выглядят как-то массивно. А тут явный фотожоп (разве что местные уроды-приколисты принесли в "Воднику" плакат, чтобы сфоткать как "памятник").