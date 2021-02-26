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Интересные факто о Второй мировой войне

Интересные факто о Второй мировой войне (16 фото)

Автор:
26 февраля 2021 15:26
Метки: вторая мировая   вторая мировая война   история   факты   фото   
2720
16
Подборка различных интересных фактов о Второй мировой
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Метки: вторая мировая   вторая мировая война   история   факты   фото   
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29k
Azesh 14 часов назад
"Россия и Япония никогда не подписывали официальный мирный договор друг с другом об окончании Второй мировой войны"

Победитель не подписывает мирный договор. Он принимает капитуляцию.
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1k
Кирилл Жукович 8 часов назад
Ну это не новость, что япошки были самыми жестокими палачами во время Второй Мировой...
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8k
Franklin Benjamin 10 часов назад
"В обеих мировых войнах американцы использовали в качестве радистов индейцев разных племён, их называли "говорящие с ветром". Немцы и японцы, перехватывая радиосообщения, не могли расшифровать их"

Давно программер. И вот я начинаю понимать, откуда пошло определение - "индусский код"
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1k
andretry 11 часов назад
Бразилия была единственной независимой страной Латинской Америки, принявшей непосредственное участие в военных действиях Второй мировой войны. - Не совсем правда.

Фото стран - тоже англосаксонское упрощение реальности.

В Антигитлеровскую коалицию еще входили:
Бельгия (05.1940)
Люксембург (1940)
Эфиопия (с 1940)
Непал
Куба (с 1941)
Мексика (с 1942)
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232
fda 12 часов назад
В войне принимали участие 16 млн. американцев? Очень интересно, где они прятались.
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3k
Мангуст fda 11 часов назад
Так они, наверное, не только солдат посчитали, а и: барменов, парикмахеров, проституток, торговых агентов... и так далее
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968
Лучший Друг fda 11 часов назад
Американцы воевали на 4 океанах, 4 частях света. Думаете, оти тремя солдатами обошлись?
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232
fda Мангуст 10 часов назад
Вот и мне так подумалось. Участвуй 16 мл. военнослужащих против 7-8 миллионных армий СССР и немцев, могли бы дождаться, кто кого, и Советского Союза уже тогда бы не было. Система подсчёта наверняка имела нюансы.
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11k
alexis 12 часов назад
Битва за Британию крупнейшая авиационная операция всех времен, продолжавшееся с 9 июля по 30 октября 1940 года. Но ни как не сражение.
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10k
Bill 12 часов назад
Украинский еврей Семён Константинович Гитлев, узнав что его забирают на фронт, на всякий случай решил сменить фамилию на Гитлер.
(шутка)
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28k
LEPA Bill 10 часов назад
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13k
куджо 13 часов назад
Вьетнам стал независимым в 1954 году, а единым в 1975. И все это не в результате второй мировой.
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13k
куджо 13 часов назад
Они сами себя называли говорящими с ветром)
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30k
Volga_34 14 часов назад
По поводу красноармейца Гитлера :

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968
Лучший Друг Volga_34 11 часов назад
Ему даже памятник поставили
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23
Leon Rom Лучший Друг 9 часов назад
неумело фотожопишь, подлец....
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968
Лучший Друг Leon Rom 9 часов назад
Погугли, умник

https://www.google.com/amp/s/apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2015-06-26/v-rossii-ustanovili-pamyatnik-vov-s-portretom-fashista-opublikovanyi-foto/27962?amphttps://www.google.com/amp/s/apostrophe.ua/news/world/ex-ussr/2015-06-26/v-rossii-ustanovili-pamyatnik-vov-s-portretom-fashista-opublikovanyi-foto/27962?amp
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14k
Killgrave Leon Rom 8 часов назад
Не, там малолетняя п*зда-редактор скачала фото из инета, которое ей больше всего понравилось. И не проверяя махнула его на эскиз. Потом лепетала "что я там, разбираюсь, немецкая эта каска или нет". Памятник практически сразу переделали.
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23
Leon Rom Лучший Друг 5 часов назад
погуглил и прочитал: "Об этом сообщили в сообществе "Типичный Тобольск!" в социальной сети "ВКонтакте". На памятнике, установленном около недели назад у клуба "Водник" Эх ты, наивный сельский дэвушк... веришь всему, что написано в "сообществах" в ВК.... на заборах.... "памятник у клуба Водник" - гы-гы

Т.е. рисовал не ты - извини, ошибся я. Ты просто распространитель.

посмотри сам на свою ссылку-то: плоский рисунок на каком-то фоне. Пямятники они и на фоках выглядят как-то массивно. А тут явный фотожоп (разве что местные уроды-приколисты принесли в "Воднику" плакат, чтобы сфоткать как "памятник").
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644
Serg Dex 14 часов назад
Не было в Китае таких эпидемий от бак.оружия, они его один раз применили и пострадали больше сами чем китайцы, с китайской стороны около 5 тыс.трупов с японской 8 тыс Они испытуемых( бревен) больше убили чем противника. Неадекваты ещё те.
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