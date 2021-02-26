Не прошло и двух месяцев с прошлой спецоперации, как в ночь на 26 февраля подразделение сил особого назначения в количестве от 50 до 100 бойцов, выполняя команду по Министерству внутренних дел Правительства Российской Федерации, пошло на штурм Среднеуральского женского монастыря и через короткий промежуток времени взяло под контроль всю его территорию. Дольше всех сопротивлялся силовикам колокол, разливая окрест набат тревоги и отчаяния.