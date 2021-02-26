Не прошло и двух месяцев с прошлой спецоперации, как в ночь на 26 февраля подразделение сил особого назначения в количестве от 50 до 100 бойцов, выполняя команду по Министерству внутренних дел Правительства Российской Федерации, пошло на штурм Среднеуральского женского монастыря и через короткий промежуток времени взяло под контроль всю его территорию. Дольше всех сопротивлялся силовикам колокол, разливая окрест набат тревоги и отчаяния.
Адвокат Павел Бабиков, защищающий интересы отлучённого от церкви бывшего священника Сергия (Николая Романова), утверждает, что в штурме участвуют около 50 силовиков. Они отделили священнослужителей от прихожан и «скорее всего, их будут забирать».
Также по словам Бабикова, все бьют в колокола, и силовики «начали ломать колокольню»
Сторонники опального схиигумена Сергия также сообщили изданию Znak, что омоновцы «бьют монахинь».
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Происходящее в женском монастыре более подробно осветил портал URA.RU. В частности, источник агентства в силовых структурах раскрыл, что целью операции является задержание келейника бывшего схиигумена Сергия Силуана.
По непроверенным данным, теперь отца Силуана начали подозревать в нападении и тройном убийстве , которое он якобы мог совершить в прошлом тысячелетии, точнее, в 1999 году. Для ориентировки в URA.RU разместили фото подозреваемого:
Ранее здесь же размещался материал о прошедшем в ночь на 29 декабря 2020 года первом штурме Среднеуральского монастыря, когда сводный отряд силовиков внутреннего назначения героическим броском накрыл женскую обитель. Тогда же был приглашён "на поговорить", а затем арестован бывший схиигумен Сергий , в миру тёзка предыдущего императора - Николай Романов.
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Эту информацию опубликовали журналисты «РИА Новости». Источник Znak.com уточнил, что обыски в монастыре проводили сотрудники ГУ МВД по Свердловской области по поручению регионального СУ СКР.
А, так вот, как это называется...
Выжидают момент под кого прогнуться.
Мужик, чего ты вкурил???
Давайте вы о своём, а мы о своём.
За Верку, царя и Отечество
Живот свой хотел положить,
Но царя расстреляли нечисти,
А Отечество в жопе торчит.
Оказались говном на поверку
Все святыни и все идеалы:
Хотел я оттрахать Верку,
А она уже с кем-то съе*бала.