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Под покровом темноты ОМОН сумел овладеть Среднеуральской женской обителью и её монашками

Под покровом темноты ОМОН сумел овладеть Среднеуральской женской обителью и её монашками (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 14:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Монастырь   Романов   Россия   Сергий   Среднеуральский   омон   схиигумен   штурм   
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Не прошло и двух месяцев с прошлой спецоперации, как в ночь на 26 февраля подразделение сил особого назначения в количестве от 50 до 100 бойцов, выполняя команду по Министерству внутренних дел Правительства Российской Федерации, пошло на штурм Среднеуральского женского монастыря и через короткий промежуток времени взяло под контроль всю его территорию. Дольше всех сопротивлялся силовикам колокол, разливая окрест набат тревоги и отчаяния.

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Метки: Монастырь   Романов   Россия   Сергий   Среднеуральский   омон   схиигумен   штурм   
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213
strepaf 16 часов назад
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879
vit34 9 часов назад
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8k
nihilists vit34 8 часов назад
Довыкладывались.............
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30k
Дмитрий 9 часов назад
Цирк карликов трансвиститов. Автор за название +100
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20k
Влад 9 часов назад
Чет я не врубаюсь. Кого не почитай все правые. Однако наводит на мысли вот что: Сначала кровопивец Сергий, не прокатило, нашлись люди готовые взять ответственность и теперь кровопивец отец Силуан, кто следующий? Это похоже на Рейдерский захват ООО"РПЦ" женского монастыря при участии власти от которой церковь вроде как отлучена отлучена? Они веруют, они не сдадутся, кто следующий? Что, опять крещенье Руси огнем и мечем? Где гарантированная конституцией свобода совести? Я молча смотрел когда Сергия брали, ну может и впрямь сволочь. Но два подряд? Убийства совершенные 30 лет назад? И вы не знали разрабатывая этот монастырь? Либо вы дебилы и вас из органов гнать надо, либо нас за них держите. Выбирайте вариант сами.
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500
Григорий Бабкин 11 часов назад
А монашки то довольны...
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27k
Fat Lynx 13 часов назад
Ты сори чо делаеся...
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278
Алексей Попов 14 часов назад
"ОМОН сумел овладеть...и её монашками". Всё просмотрел, но как омон овладевает монашками - нетути
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967
Лучший Друг Алексей Попов 14 часов назад
18+

На эрофишках ищи
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10k
Великий Кормчий 14 часов назад
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13k
Ser 14 часов назад
Круто ОМОН и попы...братья по верочке баблосы не поделили.
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240
Юрий 15 часов назад
Немного пугает тема ОМОНа овладевшего монашками. Это не будет оскорблением чувств кого-нибудь?
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19k
ПаганецЪ Юрий 14 часов назад
Зато какой сюжет для "кино"! Все "друзья" в очередь за ссылками выстроятся.
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11k
geminisf Юрий 14 часов назад
Лишь бы монашки были довольны. Может и протест прекратится на это почве. Да и монашки в люди пойдут.
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2k
Frank Borman 15 часов назад
Силовики захватили монастырь и арестовали попов, которые оказались слабовиками. В процессе освободили монашек, которые страдали от сексуальных поползновений окаянного схипопа Сергия. "И кто же теперь будет удовлетворять наши женские потребности?" - хором спросили монашки силовиков.
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11k
geminisf Frank Borman 14 часов назад
И силовики ответили - "Мы"
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72
Племянник Путина 15 часов назад
морда у плешивого бородача, очень подозрительная...
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645
Serg Dex 15 часов назад
Левитан епта, овладели, Берлином.
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26k
InfoVoin 15 часов назад
силовики искали в обители 47-летнего Андрея Кузнецова, который с 2001 года находится в розыске по подозрению в ограблении и убийстве трех человек. Кузнецовым может быть некий «отец Силуан», которого знают как келейника бывшего схиигумена Сергия отлученного от Церкви Николая Романова.

Эту информацию опубликовали журналисты «РИА Новости». Источник Znak.com уточнил, что обыски в монастыре проводили сотрудники ГУ МВД по Свердловской области по поручению регионального СУ СКР.
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967
Лучший Друг InfoVoin 14 часов назад
Ну как бы в посте об этом и написано
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5k
SR 15 часов назад
Женские монастыри ночью брать это да, это омон может.
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29k
семён Лучший Друг 14 часов назад
Как странно ты произнёс слово "обосраться"
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5k
SR семён 13 часов назад
А ты грамотно писать научись для начала.
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967
Лучший Друг семён 13 часов назад
Ссылка youtu.be


А, так вот, как это называется...

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29k
семён SR 12 часов назад
Я тебя ещё научу
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5k
SR семён 10 часов назад
Ты? Меня? Даже не смешно. Купи себе для начала букварь, выучи его. А потом, может быть, будешь со взрослыми разговаривать.
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240
Юрий 15 часов назад
Да, как-то не зашло в новой России ни православие, ни самодержавие, ни народность. А ведь красиво рисовалось еще лет 6 тому назад... Путин с его призывами пасть под Москвой, Тагил с танками и смешливыми Эскандерами и православные ходы с казачками... Все сошло на нет. Даже немного жаль. Царь от народа в бункер спрятался, рабочие больше не хотят писаться за воровскую власть, а и в церкви раздрай и шатание.
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10k
Великий Кормчий Юрий 14 часов назад
В церкви попил средств и "смирение".
Выжидают момент под кого прогнуться.
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240
Юрий Великий Кормчий 13 часов назад
Я не в курсе нынешней ситуации, а в 90-х реставрировал храмы и с батюшками, матушками беседы имел на разные темы. Таки вот, они все разные, нету там единомыслия и все держится только на страхе перед начальством церковным.
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7k
Андрей Ма-С 15 часов назад
автор будешь писать такую же херню впредь как бы и тобой не овладел ОМОН))))
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115k
Редька с хреном Автор поста Андрей Ма-С 15 часов назад (изменен)
Соблюдай дистанцию, а то тобой COVID-21(уже не за горами), раньше, чем мной ОМОН овладеет. Я удивляюсь, вот почему народ такой мелочно упёртый (из тех, кто не на зарплате)? Зачем рогами в дерьмо упираться, не лучше ли подняться над местечковыми упырями, пандемиями, массончиками с их новым порядком и транформацией и тогда быть может осознать, в каком нагромождении лжи увяз этот паноптикум. А может и познать Истину которая по словам Спасителя сделает вас свободными.
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3k
Петрович Редька с хреном 14 часов назад
Спаситель - это который?
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7k
Андрей Ма-С Редька с хреном 14 часов назад
на чем то забористом торчишь?
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3k
Мих Редька с хреном 14 часов назад
А может и познать Истину которая по словам Спасителя сделает вас свободными.

Мужик, чего ты вкурил???
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30k
Дмитрий Редька с хреном 9 часов назад
А мне понравилось продолжай
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40k
Соломей 16 часов назад
говноеды уже не знают, какого дерьма бы ,на фишках выложить..
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967
Лучший Друг Соломей 14 часов назад
Да будет тебе. Не все же о хохлах и пиндосам переживать.

Давайте вы о своём, а мы о своём.
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587
zu4ara 16 часов назад
разогнали бордель
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17k
Vital Idol 16 часов назад
ХЗабей - За Верку, Царя и Отечество

За Верку, царя и Отечество
Живот свой хотел положить,
Но царя расстреляли нечисти,
А Отечество в жопе торчит.

Оказались говном на поверку
Все святыни и все идеалы:
Хотел я оттрахать Верку,
А она уже с кем-то съе*бала.
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754
Анатолий Vital Idol 16 часов назад
Расстеляли ублюдка который кинул Россию.
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11k
Элитный тигр 16 часов назад
Опять у аффтора словесный понос и бред...
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Редька с хреном

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