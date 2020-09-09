"Страшно, капец, а что делать?": Рожков из "Уральских пельменей" пошел в электрики

"Электромонтёр 3-го разряда! Приходится вспоминать учёбу в УПК))) Всем хорошего настроения, друзья!"- прокомментировал свое видеообращение Рожков.

Кто-то из подписчиков не поверил актеру, решив, что это розыгрыш. Другие, впрочем, согласились, что сейчас ситуация такая, что смена профессии никого не может удивить.