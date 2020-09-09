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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4131 пост • 596 подписчиков подписаться
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"Страшно, капец, а что делать?": Рожков из "Уральских пельменей" пошел в электрики

"Страшно, капец, а что делать?": Рожков из "Уральских пельменей" пошел в электрики (4 фото)

Автор:
09 сентября 2020 14:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Рожков   кризис   лэп   пандемия   шоу бизнес   экономика   электричество   
1896
4
Звезда комедийного шоу, как и многие другие, лишился концертов из-за кризиса и теперь зажигает не на сцене, а на столбе ЛЭП. Говорит, что пригодились навыки, полученные в школе на практике в УПК.

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Метки: Рожков   кризис   лэп   пандемия   шоу бизнес   экономика   электричество   
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23  комментария
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11k
робт 57 минут назад
3.14здабол, это он залез левый отвод к коттеджу делать, мимо счетчика
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174
Nane First NameLast 6 минут назад
После того, как Рожков зашкварился в рекламе ЕР - перестал смотреть пилименей. До этого Юлька шкварилась в ЕР - но с нее какой спрос. На сцене нормаль выступали и номера интересные.

А сейчас - гудбааааай, ИииигОООрь!

Кстати, со Шнуром та же хня. Им там мозгового червя вживляют? Были ж классные артисты и музыканты! А как закремлились - ... Из глаз долой, из сердца вон!
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7k
Антон Семёныч 11 минут назад
Мне кажется, что его уровень подготовки, где-то рядом с автором ролика ниже.

Ссылка www.youtube.com
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34k
Прораб 14 минут назад
Меня терзают смутные сомненья(с)
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141
Slava Gvaberidze 18 минут назад
А ничего, что допуски надо подтверждать , даже действующим электрикам
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9k
Хью́берт 20 минут назад
Ага, так и поверили.
В школе на уроках труда ещё скворечники делали.
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3k
Фомич 23 минуты назад
Иииигорь,подай кусачки!
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5k
Михалыч Полчаса назад
Интересно, много кто поверил в эту шутку юмора? При доходах этих ребяток-то?
Ссылка youtu.be
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32k
jonnyD Полчаса назад
Ну бог , с ним , с Рожковым , а... вот хотелось бы знать , не подрабатывает ли где Юля Михалкова ...
Ну бог , с ним , с Рожковым , а... вот хотелось бы знать , не подрабатывает ли где Юля Михалкова ...
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2k
Алекс jonnyD 20 минут назад
...и какой у нее разряд))))
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8k
Нихуахуа jonnyD 19 минут назад
Она не пропадёт. У неё для этого есть все данные.
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7k
Антон Семёныч Нихуахуа 17 минут назад
У неё есть самое главное..."кормилица", уж она её точно прокормит.
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8k
Алексей jonnyD 11 минут назад
А можно спросить... А вы с какой целью интересуетесь?
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40k
zloykoyot Полчаса назад
А чем разряд, полученный на УПК, поможет ему в работе электриком? Действующая группа допуска есть? Если нет - гуляй полем, пусть хоть на УПК получил разряд "Зевс-громовержец".
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19k
Vazari 38 минут назад
Ну, ребята они в принципе простые. Помню, лет 15 назад столкнулся с ними в ночном магазине на Шаболовке, недалеко от телецентра. Видимо работали допоздна. Стояли передо мной в очереди, покупали-пельмени,что не удивительно и прочий простой хавчик.
А по ролику- конечно это фейк. Залез на столб возле дачного участка. по личным нуждам и решил попиариться.
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32k
Андрей Бертон 41 минуту назад
Был уже пост про Левина, так там один комментатор написал, что Левин в Лондоне устраивается в Русские рестораны, устраивает скандалы,, его увольняют и он подает иски на компенсацию.
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40k
zloykoyot Андрей Бертон Полчаса назад
Левину с его талантом разве что в цирке работать, за лошадью бегать и вместо говна падать.
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34k
Нанук Паналык 49 минут назад
Дешевый пиар....
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13k
Александр 49 минут назад
Если это правда, то красавчик, не то что нытики типа "Тарзана"...
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7k
harlamov Александр 42 минуты назад
Правда? Ты наверное в Деда Мороза до сих пор веришь)
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13k
Александр harlamov Полчаса назад
Знавал одного "начальника", который, при доходе 10К$ (2008-10 году!) оказался грузчиком в "Ашане"... Жизнь заставила...
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19k
Mike Miller 50 минут назад
Ето же чушь.
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