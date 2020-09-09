"Страшно, капец, а что делать?": Рожков из "Уральских пельменей" пошел в электрики

Звезда комедийного шоу, как и многие другие, лишился концертов из-за кризиса и теперь зажигает не на сцене, а на столбе ЛЭП. Говорит, что пригодились навыки, полученные в школе на практике в УПК.
Из-за отсутствия концертов артисты крутятся как белки в колесе. Андрей Рожков опубликовал пост в своем Инстаграм, в котором рассказал, что теперь трудится электриком.
"Электромонтёр 3-го разряда! Приходится вспоминать учёбу в УПК))) Всем хорошего настроения, друзья!"- прокомментировал свое видеообращение Рожков.
Кто-то из подписчиков не поверил актеру, решив, что это розыгрыш. Другие, впрочем, согласились, что сейчас ситуация такая, что смена профессии никого не может удивить.
Кто-то из подписчиков не поверил актеру, решив, что это розыгрыш. Другие, впрочем, согласились, что сейчас ситуация такая, что смена профессии никого не может удивить.
Почему Борис Левин из "Интернов" работает в Лондоне официантом?
Жить захочешь - пойдешь работать кем угодно.
Источник:
Ссылки по теме:
- "От голода еще никто не умер!": министр экономики Бурятии описала ситуацию в республике
- Из-за пандемии обанкротился и закрылся крупнейший европейский бордель
- Актриса Татьяна Васильева, у которой обнаружили коронавирус, отказалась возвращаться в больницу
- Бывший солист «Отпетых мошенников» устроился работать в такси
- В Испании пошли в ход вертолётные деньги
20
Понравилось20
Новости партнёров
Загрузка...
А сейчас - гудбааааай, ИииигОООрь!
Кстати, со Шнуром та же хня. Им там мозгового червя вживляют? Были ж классные артисты и музыканты! А как закремлились - ... Из глаз долой, из сердца вон!
В школе на уроках труда ещё скворечники делали.
А по ролику- конечно это фейк. Залез на столб возле дачного участка. по личным нуждам и решил попиариться.