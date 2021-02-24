В Кирове быдлан пнул в спину пожилого инвалида, который мешал ему пройти в магазин

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21 февраля утром, в центре города Киров, на ступеньках магазина, быдлоган ударил ногой в спину слабовидящего инвалида, передвигающегося с палочкой.
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После удара инвалид отлетел, ударился и упал на колени. Ударивший вместе с женщиной прошли мимо, затем скрылись.
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