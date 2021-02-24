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В Кирове быдлан пнул в спину пожилого инвалида, который мешал ему пройти в магазин

В Кирове быдлан пнул в спину пожилого инвалида, который мешал ему пройти в магазин (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 19:26
Метки: быдло   киров   мразь   
657
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21 февраля утром, в центре города Киров, на ступеньках магазина, быдлоган ударил ногой в спину слабовидящего инвалида, передвигающегося с палочкой.

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Метки: быдло   киров   мразь   
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21k
dna72 2 часа назад
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1k
ALEX 18 минут назад
По ссылке есть видео допроса задержанного жиробаса.

https://www.newsler.ru/incidents/2021/02/24/policiya-zaderzhala-kirovchanina-kotoryj-pnul-slepogo-invalida?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&nw=1614189433000https://www.newsler.ru/incidents/2021/02/24/policiya-zaderzhala-kirovchanina-kotoryj-pnul-slepogo-invalida?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&nw=1614189433000

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1k
Андрей 18 минут назад
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1k
Андрей 18 минут назад
А вот петушару и словили _)
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39k
Александр Полчаса назад
Вот тут мне в посте ниже где зека дубинуой по сраке убили писали, что такое надо перевоспитывать. А я считаю, такое надо убивать.
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62
Племянник Путина Полчаса назад
одна нога у него явно лишняя, да и рука тоже...
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15k
Александр Сучков Полчаса назад
ублюдок! Ковид ему в десятой степени, но не умереть! Прострелить конечности и на костыли до самой гробовой доски! При этом ежегодно вырезать то, что не помешает жить, но очень обломает жизнь!
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681
Hamioza Girey 46 минут назад
Надо ему колени перебить, чтобы тоже с палочкой ходил.
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54k
Racer777 Час назад
Ну что же. Придется устроить ГАДУ сладкую жизнь ВКонтакте.
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155
Ahtaron Час назад
Биомусор сука...Зачем это животное нужно обществу?
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38
Алиса Час назад
На ЯПе пишут- полицейские нашли урода
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11k
albedo Алиса 56 минут назад
Надеюсь с ним проведут достойную воспитательную работу.
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7k
kaboza Час назад
сук, на фотке мем готовый))))
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27
ватная тельняшка 2 часа назад
лицо прям обезображено интеллектом...
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
Говорят тюрьма людей учит.....но есть особи которые до крышки гроба не меняться
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1k
мега гон Димка Смола/67 Час назад
меняются, высыхают и разлагаются! кстате этому уроду там и место, высыхать и разлагаться у него лучше получится чем топтать эту землю.
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57k
Опиум для народа Димка Смола/67 53 минуты назад
Кто говорит? Вы еще скажите что это "школа жизни",ага.)))
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15k
Александр Сучков Димка Смола/67 38 минут назад
у нас за этот поступок не посадят, максимум заставят извиниться эту тварь. А так то да- перебить кости на ногах, что бы всю жизнь помнил, тварь....
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