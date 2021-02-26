Как нескучно напиваться: летняя алкогольная эстафета для шумной компании

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Энергичная летняя эстафета на случай шумных посиделок с друзьями, которая подарит участникам массу положительных эмоций.
Если же вы и ваша компания предпочитаете трезвый образ жизни, то можете заменить алкоголь на любимые безалкогольные напитки и практически ничего не потеряете.
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