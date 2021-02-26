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Как нескучно напиваться: летняя алкогольная эстафета для шумной компании

Как нескучно напиваться: летняя алкогольная эстафета для шумной компании (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 13:19
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   алкоголь   видео   игра   конкурс   прикол   эстафета   
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Энергичная летняя эстафета на случай шумных посиделок с друзьями, которая подарит участникам массу положительных эмоций.

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Метки: Юмор   алкоголь   видео   игра   конкурс   прикол   эстафета   
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14k
Alex 2 часа назад
Другие напитки ?
Другие напитки ?Посмотреть
Другие напитки ?
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5k
Николай 56 минут назад
через какое то время мне кажеться кататься будут не по мыльной пене а по выпитому и съеденному...
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