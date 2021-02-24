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Жителю Дагестана пришлось откапывать свой скот после сильного снегопада

Жителю Дагестана пришлось откапывать свой скот после сильного снегопада (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 15:10
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   видео   дагестан   животные   снег   снегопад   
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В Дагестане выпало столько снега, что выкапывать из сугробов приходится не только машины, но и домашний скот. Видео, как корову достают из сугроба в горном селе Гагатли, стало вирусным.

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Метки: 360подмосковье   видео   дагестан   животные   снег   снегопад   
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