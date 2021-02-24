Жителю Дагестана пришлось откапывать свой скот после сильного снегопада

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В Дагестане выпало столько снега, что выкапывать из сугробов приходится не только машины, но и домашний скот. Видео, как корову достают из сугроба в горном селе Гагатли, стало вирусным.
Из-за снега в Дагестане временно перекрыли несколько участков федеральной трассы «Кавказ». В Махачкале так заледенели улицы и тротуары, что по ним теперь можно кататься на санках и на коньках.
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