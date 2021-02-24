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Депутат думы Екатеринбурга предложил создать Русскую республику со столицей на Урале

Депутат думы Екатеринбурга предложил создать Русскую республику со столицей на Урале (1 фото)

Автор:
24 февраля 2021 14:41
Метки: Российская республика   депутат   предложение   
465
1
Главе комитета Госдумы по законодательству Павлу Крашенинникову предложили создать в России Русскую республику со столицей в Екатеринбурге. Инициативу высказал депутат местной думы Александр Колесников в рамках информационного часа гордумы с господином Крашенинниковым, который избран от Свердловской области.

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Метки: Российская республика   депутат   предложение   
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2k
insaider 3 часа назад
Чтобы таких мыслей больше ни у кого не возникало,надо консульство США в Екатеринбурге прикрыть,а депутату срок дать за призывы к изменению территориальной целостности России.
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9k
K7OO Полчаса назад
Да какой-то дурачок из местного заксобрания квакнул тупую фигню. Видимо, надеется за счет этого бреда на федеральный уровень пролезть. Было бы что обсуждать..
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743
Viktor 56 минут назад
План Даллеса .
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10k
Bill 58 минут назад
В Штатах такой фуйни не происходит. Потому что там нет американских посольств.
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952
Лучший Друг Bill 49 минут назад
Нет. Потому что там каждый штат это отдельное государство с очень большим набором суверенитета.

Никому не придёт в голову назначать и снимать губернаторов, устраивать им "ротацию", вводить войска и прочие прелести. Исполнительная, законодательная и судебная системы, налоговые поступления там абсолютно независимы в каждом штате.

У нас таким суверенитетом обладает только Чечня. Ну и немного Татарстан. Все остальные "субъекты" это не федерация, а "вертикаль власти", то есть унитарное государство с прямой президентской формой правления. У нас не мэры и губернаторы, а "сити-" и "кантри - менеджеры" в прямом подчинении центра.

И, кстати, в США Техас и Калифорния периодически устраивают поползновения
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181
Hexo4uha Час назад
Понеслась раскручивать центробежные силы. Давайте, начинайте старые песни
Краснодар - "Кубанцы, вы же житница России! Прокормите себя!"
Ленобласть - "Вы же Питерцы! отделяйтесь от этого быдла!"
Калмыкия - "буддисты! отделимся от России!"
ХМАО - "зачем вам Россия? У вас есть нефть и газ!"
Якутия -"алмазы вас прокормят! Хватит Москву кормить"
Дальний Восток - "у вас же сибирские леса и рыба в морях! отделяейтесь"

и прочие либеральные сказочки 90-х.
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952
Лучший Друг Hexo4uha 22 минуты назад
Россия - федерация


Не смешите. Разве что на бумаге. У нас в Конституции написано, что президент может избираться только 2 раза.
И кого это останавливает?
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181
Hexo4uha Лучший Друг 16 минут назад
Ну а какой вы тогда федерализации требуете? Еще один неисполняемый закон? Ну так разумнее требовать исполнения существующих законов, а не коспенсировать их неисполнение новыми неисполняемыми законами. Как говорится в известном афоризме про дохлую лошадь, стаскивание дохлых лошадей вместе не заставит их скакать быстрее.
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952
Лучший Друг Hexo4uha 12 минут назад
Ну так разумнее требовать исполнения существующих законов
.....

Это называется экстремизм и призывы к свержению существующего строя


И, кстати, я ничего не предлагал
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181
Hexo4uha Лучший Друг 10 минут назад
Раз власть старательно затыкает все возможности к мирному диалогу - то да, остается только так.
Я тоже ни к чему не призывал, что вы. Это мое оценочное суждение
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952
Лучший Друг Hexo4uha 9 минут назад
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38k
Элек Мек Час назад
Мля,как давно я живу в 90 годы продавались и были популярны книги бывшего сценариста и режиссера Эдуарда Тополя,так вот в одной из книг как раз такой сюжет был.
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30k
Korolev 2 часа назад
Союз разорвали, за Россию принялись. Как говорил мой дед-коммунист: "Всё просрали демократы ху#вы! Связать всех верёвкой и утопить в речке!". Раньше я его не понимал...
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30k
Korolev 2 часа назад
Ссылка coub.com
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54k
Алекс Юстасов 2 часа назад
Открывается Окно Овертона с названием "порвать страну на удельные княжества".
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952
Лучший Друг Алекс Юстасов 45 минут назад
А Татарстан, Чечня? Разве нет?
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181
Hexo4uha Алекс Юстасов 19 минут назад
Этим занимается нынешняя власть. Москва- удельное княжество со своими законами и документами ( "карта москвича", каково?), города, по сути подчиненные олигархам и уже вышеупомянутые республики. Остальная часть страны почему-то работает как странный кадавр- по документам части федераии, реально унитарные.
Вы либо уже ко всем относитесь как к федеративным участникам, либо ко всем как к частям унитарного государства.
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52
Дядя Витя 2 часа назад
Разжигание розни и сепаратизм. Какаие статьи не знаю. Думаю если публично извинтся - простить.
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21k
Мойша 2 часа назад
Дяденька сбендил. Еще с того момента, когда [мат] место уступал. Гнать таких из Думы поганой метлой, и без депутатской пенсии.
Кстати, а почему нет вони по поводу долгозаседающих депутатах. Некоторые уже по 30 лет заседают.
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4k
Александр Зотов 2 часа назад
обвинениями по 282 ещё не закидали?
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768
Довер Иванович 2 часа назад
Дождались блин. Что еще придумают?
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3k
tamin 3 часа назад
Интересно, откуда такие дебилы берутся...
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54k
Алекс Юстасов tamin 2 часа назад
Откуда и все. Только этих при процессе появления на свет на пол роняют.
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60k
Доктор Джонс 3 часа назад
Похоже на сепаратизм...
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4k
Александр Иванов 3 часа назад
На Урале одна татарва живёт! Тогда уж в Верхнем Поволжье.
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11k
alexis Александр Иванов Час назад
Там немцы....
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4k
Александр Иванов alexis Час назад
Их нет там и не было. Немцы были в Саратовской области.
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322
Monher Александр Иванов 24 минуты назад
Своим очком клянешся?
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944
Максим Алтадуков 3 часа назад
ах как было бы удобно.......
по нац.признаку отрывать от России куски. Хуже врага, может быть только идиот во власти.
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27k
Fat Lynx 3 часа назад
Дурак... чего еще сказать...
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20k
Батончик с маком 3 часа назад
давайте лучше страну назовём СССР.
а то музыку гимна вернули, а название страны нет.
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26k
Snork Snorkoff Батончик с маком 3 часа назад
Деление унитарной империи на республики было самой тупой дичью сотворенной большевиками и началом конца.
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1k
Виталий Касандров 3 часа назад
Ну мы не хохлы, что бы как то страдать, от того что кто то рядом на украинском или удмуртском песню запоет так что мимо.
А вот реально не помню чье высказывание о бардаке 17-19 годов.
Создайте партию и газету назовите её "Свободная Россия "и продвигайте с помощью нее идеи закабаления и развала России .
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39k
Александр 4 часа назад
Лучше бы предложили голову депутатам полечить в принудительном порядке
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