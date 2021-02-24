Депутат думы Екатеринбурга предложил создать Русскую республику со столицей на Урале

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Главе комитета Госдумы по законодательству Павлу Крашенинникову предложили создать в России Русскую республику со столицей в Екатеринбурге. Инициативу высказал депутат местной думы Александр Колесников в рамках информационного часа гордумы с господином Крашенинниковым, который избран от Свердловской области.
По словам господина Колесникова, у русского народа «нет своей республики, национальной автономии в составе России».
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«Почему не объединить 46 областей, три города федерального значения и эту несчастную Еврейскую автономную область и сделать “Русскую республику”. Или мы должны оставаться аморфной массой и как национальность исчезнуть?» — подчеркнул господин Колесников.
Павел Крашенинников пояснил, что любое объединение возможно только по итогам голосования граждан. «У нас большое количество национальностей и народов. Нам надо извлекать из этого огромную пользу, повышать и защищать права всех людей вне зависимости от национальности и места рождения. Мы — Россия — изначально были в этом сильны», — сказал депутат Госдумы.
Напомним, в 1993 году глава администрации Свердловской области Эдуард Россель инициировал создание Уральской республики со столицей в Екатеринбурге. По его словам, его идея заключалась в создании настоящих федеративных отношений. 25 апреля состоялся референдум с вопросом о расширении полномочий Свердловской области в социально-экономической сфере до уровня республики в составе Российской Федерации. 83,4% избирателей идею поддержали. Явка составила 67%. 27 октября Свердловским облсоветом была утверждена Конституция Уральской республики.
Эдуард Россель возложил на себя исполнение обязанностей ее губернатора. Однако 9 ноября вышел указ президента РФ № 1874 о роспуске Свердловского облсовета, а 10 ноября — указ № 1890 об отстранении от должности Эдуарда Росселя. Все решения по Уральской республике были признаны не имеющими силы.
Автор: Анастасия Реутова, Екатеринбург
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Павел Крашенинников пояснил, что любое объединение возможно только по итогам голосования граждан. «У нас большое количество национальностей и народов. Нам надо извлекать из этого огромную пользу, повышать и защищать права всех людей вне зависимости от национальности и места рождения. Мы — Россия — изначально были в этом сильны», — сказал депутат Госдумы.
Напомним, в 1993 году глава администрации Свердловской области Эдуард Россель инициировал создание Уральской республики со столицей в Екатеринбурге. По его словам, его идея заключалась в создании настоящих федеративных отношений. 25 апреля состоялся референдум с вопросом о расширении полномочий Свердловской области в социально-экономической сфере до уровня республики в составе Российской Федерации. 83,4% избирателей идею поддержали. Явка составила 67%. 27 октября Свердловским облсоветом была утверждена Конституция Уральской республики.
Эдуард Россель возложил на себя исполнение обязанностей ее губернатора. Однако 9 ноября вышел указ президента РФ № 1874 о роспуске Свердловского облсовета, а 10 ноября — указ № 1890 об отстранении от должности Эдуарда Росселя. Все решения по Уральской республике были признаны не имеющими силы.
Автор: Анастасия Реутова, Екатеринбург
Источник:
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Никому не придёт в голову назначать и снимать губернаторов, устраивать им "ротацию", вводить войска и прочие прелести. Исполнительная, законодательная и судебная системы, налоговые поступления там абсолютно независимы в каждом штате.
У нас таким суверенитетом обладает только Чечня. Ну и немного Татарстан. Все остальные "субъекты" это не федерация, а "вертикаль власти", то есть унитарное государство с прямой президентской формой правления. У нас не мэры и губернаторы, а "сити-" и "кантри - менеджеры" в прямом подчинении центра.
И, кстати, в США Техас и Калифорния периодически устраивают поползновения
Краснодар - "Кубанцы, вы же житница России! Прокормите себя!"
Ленобласть - "Вы же Питерцы! отделяйтесь от этого быдла!"
Калмыкия - "буддисты! отделимся от России!"
ХМАО - "зачем вам Россия? У вас есть нефть и газ!"
Якутия -"алмазы вас прокормят! Хватит Москву кормить"
Дальний Восток - "у вас же сибирские леса и рыба в морях! отделяейтесь"
и прочие либеральные сказочки 90-х.
Не смешите. Разве что на бумаге. У нас в Конституции написано, что президент может избираться только 2 раза.
И кого это останавливает?
.....
Это называется экстремизм и призывы к свержению существующего строя
И, кстати, я ничего не предлагал
Я тоже ни к чему не призывал, что вы. Это мое оценочное суждение
Вы либо уже ко всем относитесь как к федеративным участникам, либо ко всем как к частям унитарного государства.
Кстати, а почему нет вони по поводу долгозаседающих депутатах. Некоторые уже по 30 лет заседают.
по нац.признаку отрывать от России куски. Хуже врага, может быть только идиот во власти.
а то музыку гимна вернули, а название страны нет.
А вот реально не помню чье высказывание о бардаке 17-19 годов.
Создайте партию и газету назовите её "Свободная Россия "и продвигайте с помощью нее идеи закабаления и развала России .