Иранская художница обнажает недостатки современного общества в сатирических иллюстрациях

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Тарават Ники — иранская карикатуристка-фрилансер, чьи работы исследуют и затрагивают различные проблемы, доминирующие в современном обществе, напоминая нам о важных вещах, которые мы склонны игнорировать, когда дело доходит до нашего быта.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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