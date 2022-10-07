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Иранская художница обнажает недостатки современного общества в сатирических иллюстрациях

Иранская художница обнажает недостатки современного общества в сатирических иллюстрациях

Автор:
07 октября 2022 18:10
Сообщество : Искусство
Метки: иллюстрации   иран   карикатуры   сатира   социальные проблемы   творчество   художница   
406
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Тарават Ники — иранская карикатуристка-фрилансер, чьи работы исследуют и затрагивают различные проблемы, доминирующие в современном обществе, напоминая нам о важных вещах, которые мы склонны игнорировать, когда дело доходит до нашего быта.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: иллюстрации   иран   карикатуры   сатира   социальные проблемы   творчество   художница   
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4  комментария
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52k
noName Час назад
Сильная работа...
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60k
Опиум для народа Час назад
А свой "банутый Ислам она не хочет покритиковать?
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Porky Pig

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