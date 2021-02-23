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10 импровизаций, которые вошли в историю мирового кинематографа

10 импровизаций, которые вошли в историю мирового кинематографа (1 фото + 10 видео)

Автор:
23 февраля 2021 23:01
Сообщество : Кино
Метки: актер   актриса   импровизация   интересное   кино   режиссеры   факты   фильмы   
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Когда на одной площадке собираются талантливые актеры, не менее талантливый режиссер, хорошая съемочная команда, то иногда импровизация бывает лучше оригинальной задумки.

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Метки: актер   актриса   импровизация   интересное   кино   режиссеры   факты   фильмы   
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11  комментариев
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10k
Паша Эмильевич 2 часа назад
Гэри Олдмен конечно красавец....
Так изобразить копа психопата... Это сцена, и где он в туалете беседует с Матильдой - сильная игра.
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15k
Robin Hood 8 минут назад
Х-е-р-н-я ваша эта "цельнометаллическая оболочка". Этот фильм надо смотреть ТОЛЬКО в переводе Гоблина
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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6k
Дарья 2 часа назад
спасибо за видео с этими моментами, не поленился!
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6k
Vallek 2 часа назад
"I'm walking here" - нет в списке, а должна быть на первом месте. Эту импровизацию растащили по фильмам, мульфильмам и футболкам.

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13k
Роман Vallek 2 часа назад
Чот не в курсе...
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1k
TroyDaGood Роман 57 минут назад
Из фильма "Полуночный ковбой".
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3k
newegg Роман 43 минуты назад
В малобюджетном фильме «Полуночный ковбой» уличную сцену снимали скрытой камерой. Во время одного из дублей актеры не успевали перейти дорогу на зеленый, и такси выскочило на них после того как светофор переключился.
Эта сцена, с импровизацией Хоффмана, вошла в фильм.
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20k
Юрьевич 2 часа назад
Какие великие импровизации!
Автор, посмотри комедии Гайдая с Вициным, Никулиным и Моргуновым - там почти все сцены сплошная импровизация!
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9k
Савл Юрьевич Час назад
Отмечали склонность к импровизации Ивана Бортника (Промокашку). Это заметно по его игре в "Место встречи изменить нельзя".
Практически любой известный актёр способен к импровизации.
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29k
семён 2 часа назад
Крёстный отец...остальное- фуфло...
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