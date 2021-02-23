10 импровизаций, которые вошли в историю мирового кинематографа

Когда актеры выдают действительно глубокие и эмоциональные сцены иногда задумаешься, ну как им удаётся так искренне кричать или плакать, ведь это же не первый дубль, и, возможно, не десятый даже.

Однако, иногда помогает случай. В одной из сцен "Двух крепостей", когда Арагорн, Леголас и Гимли находят гору с обгоревшими останками хоббитов Виго Мортенсен (Арагорн) в ярости пинает шлем и кричит. В сценарии сцена была немой, однако актер во время удара сломал палец на ноге и крик получился действительно душераздирающий настолько, что вошел в окончательный монтаж фильма.