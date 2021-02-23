10 импровизаций, которые вошли в историю мирового кинематографа

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Когда на одной площадке собираются талантливые актеры, не менее талантливый режиссер, хорошая съемочная команда, то иногда импровизация бывает лучше оригинальной задумки.
Некоторые вольности актеров оказались настолько хороши, что просто рука не поднялась заменить их на дубли "по сценарию".
"Джанго освобожденный"
Гениальная сцена, где между персонажами Шульцем и Кэлвином Кэнди должна была состояться сделка, но все пошло не по плану.
Совершенно дикая реакция персонажа Ди Каприо была чистой импровизацией, и когда он случайно разбил рукой стеклянный стакан на столе, по реакции его партнеров по сцене можно догадаться, что они в шоке. Леонардо доиграл сцену до конца, небрежно смахнув кровь с ладони, отчего сцена получилась мощнее в два раза.
Совершенно дикая реакция персонажа Ди Каприо была чистой импровизацией, и когда он случайно разбил рукой стеклянный стакан на столе, по реакции его партнеров по сцене можно догадаться, что они в шоке. Леонардо доиграл сцену до конца, небрежно смахнув кровь с ладони, отчего сцена получилась мощнее в два раза.
"Сияние"
Культовая сцена, культовый фильм.
Сцена, которая стала основой для сотен мемов была настоящей импровизацией. Прорубив расщелину в двери, персонаж Николсона произносит фразу, которую он взял из одного телешоу. В сценарии эти слова отсутствовали.
Сцена, которая стала основой для сотен мемов была настоящей импровизацией. Прорубив расщелину в двери, персонаж Николсона произносит фразу, которую он взял из одного телешоу. В сценарии эти слова отсутствовали.
"Цельнометаллическая оболочка"
Интересно подсчитать, но наверное добрая половина этого фильма состоит из оскорблений солдат сержантом Хартманом. Так вот оказывается половина из них была написана актером Ли Эми, а вторая была чистой импровизацией. Ли Эми - это настоящий армейский инструктор, готово Кубрик пригласил на съемки после того, как случайно услышал его ругань.
Перед съемками актер-инструктор настрочил в сценарий примерно сто пятьдесят страниц своих фирменных словечек и выражений.
Перед съемками актер-инструктор настрочил в сценарий примерно сто пятьдесят страниц своих фирменных словечек и выражений.
"От заката до рассвета"
Когда Сальма Хайек ставит ногу Джорджу Клуни на грудь и говорит, спич о том, что она с ним сделает, когда он станет ее рабом. Перед тем как выстрелить в люстру, которая рухнет на персонажа Хайек Клуни произносит спонтанную фразу, ставшую культовой: "Нет, спасибо, я уже был женат".
"Красотка"
Потрясающая сцена с ожерельем, которое преподносится Джулии Робертс (кстати, рубины в колье были реальны, украшение стоило 1,35 млн долларов и на съемках этого эпизода работала специально нанятая охрана).
Ричард Гир не предупреждал актрису, что захлопнет коробку с украшением, поэтому ее непосредственная реакция была такой органичной, что вошла в финальный монтаж фильма.
Ричард Гир не предупреждал актрису, что захлопнет коробку с украшением, поэтому ее непосредственная реакция была такой органичной, что вошла в финальный монтаж фильма.
"Крестный отец"
Жизнь подкидывает лучшие сценарии, честное слово. В сцене, где Вито Корлеоне отдает приказ расправиться с обидчиком, он поглаживает котейку у себя на коленях.
Этого не было в сценарии, кошка случайно забрела на площадку, а Марлон Брандо не растерялся, взял ее на руки и сцена из отличной стала совершенно гениальной.
Этого не было в сценарии, кошка случайно забрела на площадку, а Марлон Брандо не растерялся, взял ее на руки и сцена из отличной стала совершенно гениальной.
"Леон"
Гэри Олдмен очень любит импровизировать и Люк Бессон давал ему эту возможность, понимая, что от этого фильм точно не станет хуже. Так, в сцене, когда персонаж Олдмена беседует с отцом Матильды и обнюхивает его - чисто идея Гэри, он хотел, чтобы актер испугался его по-настоящему. Кстати, и в сцене, где он рассказывает про Бетховена - тоже импровизация. Дубли не повторялись.
"Индиана Джонс: в поисках утраченного ковчега"
По сценарию у Джонса со злодеем должна была быть сложная и долгая сцена боя на мечах. Все было готов, но накануне съемок Харрисон Форд чем-то отравился и у него просто не было сил на долгую битву. Он просто достал пистолет и застрелил противника. В итоге сцена стала одной из самых известных.
"Бойцовский клуб"
Первая драка, как заявка на появление того самого "Бойцовского клуба", была частично сымпровизирована. Персонаж Нортона должен был в процессе объяснения просто слегка толкнуть в плечо персонажа Бреда Питта. Но режиссер, Дэвид Финчер, попросил Нортона сделать что-то непредсказуемое и он смачно ударил Питта в ухо. Так что и вопль Бреда и извинения его спарринг-партнера совершенно искренние.
"Властелин колец"
Когда актеры выдают действительно глубокие и эмоциональные сцены иногда задумаешься, ну как им удаётся так искренне кричать или плакать, ведь это же не первый дубль, и, возможно, не десятый даже.
Однако, иногда помогает случай. В одной из сцен "Двух крепостей", когда Арагорн, Леголас и Гимли находят гору с обгоревшими останками хоббитов Виго Мортенсен (Арагорн) в ярости пинает шлем и кричит. В сценарии сцена была немой, однако актер во время удара сломал палец на ноге и крик получился действительно душераздирающий настолько, что вошел в окончательный монтаж фильма.
Однако, иногда помогает случай. В одной из сцен "Двух крепостей", когда Арагорн, Леголас и Гимли находят гору с обгоревшими останками хоббитов Виго Мортенсен (Арагорн) в ярости пинает шлем и кричит. В сценарии сцена была немой, однако актер во время удара сломал палец на ноге и крик получился действительно душераздирающий настолько, что вошел в окончательный монтаж фильма.
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Так изобразить копа психопата... Это сцена, и где он в туалете беседует с Матильдой - сильная игра.
Эта сцена, с импровизацией Хоффмана, вошла в фильм.
Автор, посмотри комедии Гайдая с Вициным, Никулиным и Моргуновым - там почти все сцены сплошная импровизация!
Практически любой известный актёр способен к импровизации.