Подборка картинок. Вечерний выпуск

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Странная авария, креативное украшение, последствия снегопада и другие забавные картинки этого вечера далее.
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"Кличка КУМ идет из воровского жаргона. И означает кум сотрудника тюрьмы, или сотрудника следственного изолятора. Начальника зоны тоже иногда называют кумом."