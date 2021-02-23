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Подборка картинок. Вечерний выпуск

Подборка картинок. Вечерний выпуск (28 фото)

Автор:
23 февраля 2021 20:59
Метки: Разное   Юмор   картинки   сарказм   сатира   
1877
28
Странная авария, креативное украшение, последствия снегопада и другие забавные картинки этого вечера далее.
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Метки: Разное   Юмор   картинки   сарказм   сатира   
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40k
doker 8 часов назад
Всё таки - когда работать научитесь?

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4k
Евгений Час назад
Чувак ещё не определился?

"Кличка КУМ идет из воровского жаргона. И означает кум сотрудника тюрьмы, или сотрудника следственного изолятора. Начальника зоны тоже иногда называют кумом."

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29k
Azesh Евгений 23 минуты назад
вор из него примерно такой же.
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26k
АнтонПолднев 5 часов назад
Она не это пьёт

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2k
Max Lu 7 часов назад
я эти фотки на триникси посмотрю. зачем они тут? хоть бы название сменил
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26k
Acu900 7 часов назад
Маша подросла
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9k
Михалыч 8 часов назад
Да он уже хрон. Везите в клинику.

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