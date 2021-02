Фотограф Сергей Анисимов

1.

Является автором 10-ти альбомов. Обладатель 1165 наград. В том числе 508 медалей (267 золотых) на международных фотоконкурсах в 62 странах.

Признан лучшим автором FIAP 12 раз.

Участник более 600 выставок в 74 странах мира. 49 персональных выставок.



Член Русского географического общества, Союза Фотохудожников России, Фотосообщества PhotoArt, Международных фотосообществ FIAP, PSA, GPU, IUP, WIEP, Ассоциации книгоиздателей России АСКО.



Вошел в ТОП-10 лучших иностранных фотографов мира Фотографического Сообщества Америки (ежегодный справочник «Who is Who in Photography» 2014-2015-2016, номинация Travel).