Фотограф Сергей Анисимов

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Сергей Анисимов родился 31 марта 1961 года.
Получил диплом радиоинженера Киевского института инженеров гражданской авиации. Восемнадцать лет проработал инженером в Салехардском авиапредприятии.
Анисимов много времени проводит в путешествиях по северным и арктическим регионам планеты: Гренландия, Канада, Норвегия, о. Врангеля, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген.
Большое количество времени уделяет съёмкам родного края – Ямала.
Фотографии удивительной красоты
Получил диплом радиоинженера Киевского института инженеров гражданской авиации. Восемнадцать лет проработал инженером в Салехардском авиапредприятии.
Анисимов много времени проводит в путешествиях по северным и арктическим регионам планеты: Гренландия, Канада, Норвегия, о. Врангеля, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген.
Большое количество времени уделяет съёмкам родного края – Ямала.
Фотографии удивительной красоты
1.
Является автором 10-ти альбомов. Обладатель 1165 наград. В том числе 508 медалей (267 золотых) на международных фотоконкурсах в 62 странах.
Признан лучшим автором FIAP 12 раз.
Участник более 600 выставок в 74 странах мира. 49 персональных выставок.
Член Русского географического общества, Союза Фотохудожников России, Фотосообщества PhotoArt, Международных фотосообществ FIAP, PSA, GPU, IUP, WIEP, Ассоциации книгоиздателей России АСКО.
Вошел в ТОП-10 лучших иностранных фотографов мира Фотографического Сообщества Америки (ежегодный справочник «Who is Who in Photography» 2014-2015-2016, номинация Travel).
Признан лучшим автором FIAP 12 раз.
Участник более 600 выставок в 74 странах мира. 49 персональных выставок.
Член Русского географического общества, Союза Фотохудожников России, Фотосообщества PhotoArt, Международных фотосообществ FIAP, PSA, GPU, IUP, WIEP, Ассоциации книгоиздателей России АСКО.
Вошел в ТОП-10 лучших иностранных фотографов мира Фотографического Сообщества Америки (ежегодный справочник «Who is Who in Photography» 2014-2015-2016, номинация Travel).
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