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Фотограф Сергей Анисимов

Фотограф Сергей Анисимов (81 фото)

Автор:
23 февраля 2021 20:51
Метки: Россия   Фотограф Сергей Анисимов   Фотографии.   интересно   люди   природа   
346
81
Сергей Анисимов родился 31 марта 1961 года.
Получил диплом радиоинженера Киевского института инженеров гражданской авиации. Восемнадцать лет проработал инженером в Салехардском авиапредприятии.
Анисимов много времени проводит в путешествиях по северным и арктическим регионам планеты: Гренландия, Канада, Норвегия, о. Врангеля, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген.
Большое количество времени уделяет съёмкам родного края – Ямала.
Фотографии удивительной красоты
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Метки: Россия   Фотограф Сергей Анисимов   Фотографии.   интересно   люди   природа   
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19k
shevanez 6 часов назад
Награды заслуженные.
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412
D. K 2 часа назад
Потрясающие работы. Настоящее искусство.
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AРТУР ITA 4 часа назад
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salim777 5 часов назад
Божественно. Пару раз были были с запахами и звуками. Мастер!!! Спасибо.
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