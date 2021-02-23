С днём рождения, Олег Янковский!

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Очень грустно сегодня, что телеканалы забыли о дне рождения такого замечательного артиста, Олега Янковского! 23 февраля артисту Олегу Янковскому исполнилось бы 77 лет. Вспомним самые счастливые случайности, самые роковые совпадения и любопытные факты из жизни артиста.
Олега Янковского называли аристократом советского кино. И не случайно. Он действительно был "белая кость", аристократ по рождению, отца которого дважды репрессировали. Поводом послужило то, что в Первую мировую Ян Янковский (потом поменял имя на Иван) служил вместе с Тухачевским. Род Янковских имеет белорусские и польские корни.
Он был поздним ребенком, младшим из троих братьев, и родился в городе Джезказган в Казахстане, куда на строительство отправили отца с семьей. Как рассказывал старший брат Ростислав, мама Марина Ивановна очень ждала девочку. Олег в детстве был невероятно хорошеньким, и мама часто повязывала ему на белокурые локоны красный бант.
Он мог бы навсегда остаться звездой саратовского театра, где работал по окончании училища, если бы не случай. Театр был на гастролях во Львове в то же время, что и режиссер Владимир Басов, который отчаянно искал артиста на роль Генриха Шварцкопфа в фильме "Щит и меч". Однажды, сидя в ресторане со съемочной группой, Басов увидел свой идеал артиста. "Наверняка какой-нибудь физик или филолог", - сказал он ассистенту, показывая на Янковского, но все же настоял, чтобы помощник выяснил род деятельности молодого человека. Басову доложили, что он - артист саратовского театра, Янковского тут же пригласили на пробы.
Он был поздним ребенком, младшим из троих братьев, и родился в городе Джезказган в Казахстане, куда на строительство отправили отца с семьей. Как рассказывал старший брат Ростислав, мама Марина Ивановна очень ждала девочку. Олег в детстве был невероятно хорошеньким, и мама часто повязывала ему на белокурые локоны красный бант.
Он мог бы навсегда остаться звездой саратовского театра, где работал по окончании училища, если бы не случай. Театр был на гастролях во Львове в то же время, что и режиссер Владимир Басов, который отчаянно искал артиста на роль Генриха Шварцкопфа в фильме "Щит и меч". Однажды, сидя в ресторане со съемочной группой, Басов увидел свой идеал артиста. "Наверняка какой-нибудь физик или филолог", - сказал он ассистенту, показывая на Янковского, но все же настоял, чтобы помощник выяснил род деятельности молодого человека. Басову доложили, что он - артист саратовского театра, Янковского тут же пригласили на пробы.
Игорь Масленников искал для главной роли в фильме "Гонщики" актера с сильным характером в партнеры Евгению Леонову. Олег прошел пробы, его утвердили, и тут выясняется, что он не умеет водить машину. Даже за рулем никогда не сидел. "Другой бы от роли отказался, - вспоминает режиссер, - ведь надо попасть в движения профессионального гонщика, но Янковский сел за руль и начал себя вести так, как повел бы шофер. Вспомнил свои наблюдения за водителями. И машина пошла". Конечно, артист взял потом несколько занятий у тренера, но это было уже второстепенно. Он любил повторять, что "научиться чему-либо можно даже у своего кота. У меня кот, и я за ним наблюдаю". А Евгений Леонов после съемок посоветовал Марку Захарову съездить в Саратов и сходить на спектакль "Идиот", в котором Янковский играл Мышкина. Так актеру поступило предложение стать артистом "Ленкома".
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Он чуть было не лишился роли в картине "Тот самый Мюнхгаузен". Сначала воспротивился худсовет, утверждавший, что у Янковского, мол, возраст не тот, артисту исполнилось 35 лет. Потом стало еще сложнее - негативно отозвался автор - писатель Григорий Горин. Он вспоминал, что "великолепный на вид барон Карл Фридрих Иероним разговаривает с каким-то саратовским акцентом". Не нравилось и то, что он менял текст. Например, фраза "Умное лицо - это еще не признак ума, господа" - изобретение Янковского. В оригинале было "серьезное лицо".
Актер очень опасался, что публика не примет его в образе Петра I в спектакле "Шут Балакирев", ведь планировалось использовать лишь минимальный условный грим. К тому же Янковский никогда не обладал богатырским телосложением. Но, по воспоминаниям партнерши по спектаклю Александры Захаровой, Олег в образе Петра казался "громадным и масштабным без всяких трюков и грима".
Во время съемок режиссерской работы Янковского - фильма "Приходи на меня посмотреть" у него с сорежиссером Михаилом Аграновичем случился конфликт. Янковский, сыгравший и главную мужскую роль, не соглашался дать пощечину партнерше - Ирине Купченко. Агранович доказывал ему, что этот момент нужен для движения сюжета, что именно тогда героиня понимает: "Бьет - значит любит". Но Янковский просто не мог ударить женщину. В итоге пощечину снимали издалека, на общем плане, а Купченко и вовсе не было видно из-за двери. Зритель только слышал хлопок.
Актер очень опасался, что публика не примет его в образе Петра I в спектакле "Шут Балакирев", ведь планировалось использовать лишь минимальный условный грим. К тому же Янковский никогда не обладал богатырским телосложением. Но, по воспоминаниям партнерши по спектаклю Александры Захаровой, Олег в образе Петра казался "громадным и масштабным без всяких трюков и грима".
Во время съемок режиссерской работы Янковского - фильма "Приходи на меня посмотреть" у него с сорежиссером Михаилом Аграновичем случился конфликт. Янковский, сыгравший и главную мужскую роль, не соглашался дать пощечину партнерше - Ирине Купченко. Агранович доказывал ему, что этот момент нужен для движения сюжета, что именно тогда героиня понимает: "Бьет - значит любит". Но Янковский просто не мог ударить женщину. В итоге пощечину снимали издалека, на общем плане, а Купченко и вовсе не было видно из-за двери. Зритель только слышал хлопок.
Янковский хотел снять фильм по сюжету "Героя нашего времени", где Печорин жил бы в наши дни и ему было бы 60 лет. В "Полетах во сне и наяву" он сыграл кризис среднего возраста и хотел рассказать про то, что переживает человек, переходя в возраст старший. Сценарием должен был заняться Михаил Агранович.
Для съемок в фильме Павла Лунгина "Царь", где Янковский сыграл митрополита Филиппа (последняя роль в кино) был изготовлен нательный крест - точная копия того, что носил митрополит. В конце съемок Олег Иванович попросил крест освятить и оставил его себе. Актер уже знал, что смертельно болен, но никому из съемочной группы об этом не говорил. Но зрители почувствовали, что актер прощается с ними через экран – многие не могли сдержать слез, слушая его пророческие слова в финале картины.
Для съемок в фильме Павла Лунгина "Царь", где Янковский сыграл митрополита Филиппа (последняя роль в кино) был изготовлен нательный крест - точная копия того, что носил митрополит. В конце съемок Олег Иванович попросил крест освятить и оставил его себе. Актер уже знал, что смертельно болен, но никому из съемочной группы об этом не говорил. Но зрители почувствовали, что актер прощается с ними через экран – многие не могли сдержать слез, слушая его пророческие слова в финале картины.
Олег Янковский на своем последнем спектакле
В театре последней работой Янковского стала роль моряка Жевакина в гоголевской «Женитьбе». 10 апреля 2009 года он чувствовал себя уже очень плохо, но нашел силы доиграть спектакль и попрощался со зрителями словами своего Балтазара Балтазаровича: «Как жаль уходить от вас… Прощайте!».
В театре последней работой Янковского стала роль моряка Жевакина в гоголевской «Женитьбе». 10 апреля 2009 года он чувствовал себя уже очень плохо, но нашел силы доиграть спектакль и попрощался со зрителями словами своего Балтазара Балтазаровича: «Как жаль уходить от вас… Прощайте!».
В январе 2009 года Олег Иванович прошел курс лечения в немецкой клинике, но положительной динамики не случилось. Вернувшись в Москву, он снова приступил к работе, но через три месяца окончательно потерял силы и слег. Утром 20 мая актеру стало плохо, открылось внутреннее кровотечение, с которым его госпитализировали в клинику. В этот же день его не стало.
Гроб с телом Янковского был выставлен на сцене Ленкома – проститься с актером пришли тысячи поклонников его гениального таланта. Похоронен Олег Иванович на Новодевичьем кладбище, на его могиле установлен строгий памятник из белоснежного мрамора в виде прямоугольной стелы с врезанным в нее крестом. Памятник актеру установлен и в сквере у Саратовского драмтеатра. Янковский изображен в образе барона Мюнхгаузена, одного из любимейших героев отечественного кинематографа.
Гроб с телом Янковского был выставлен на сцене Ленкома – проститься с актером пришли тысячи поклонников его гениального таланта. Похоронен Олег Иванович на Новодевичьем кладбище, на его могиле установлен строгий памятник из белоснежного мрамора в виде прямоугольной стелы с врезанным в нее крестом. Памятник актеру установлен и в сквере у Саратовского драмтеатра. Янковский изображен в образе барона Мюнхгаузена, одного из любимейших героев отечественного кинематографа.
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Метки: Олег Янковский кино театр
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