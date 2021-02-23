FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы «Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы "Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели "Вы все мне должны!": я же матери, которые окончательно обнаглели Работа автомеханика полна неожиданностей Работа автомеханика полна неожиданностей 5 фраз, вырванных из контекста, которые на самом деле звучат иначе 5 фраз, вырванных из контекста, которые на самом деле звучат иначе Веселые картинки Веселые картинки "Белые призраки": как воевал секретный спецназ НКВД "Ходоки" "Белые призраки": как воевал секретный спецназ НКВД "Ходоки" 17 товарищей, чья логика нервно курит в сторонке 17 товарищей, чья логика нервно курит в сторонке Быт на войне, вторая чеченская кампания Быт на войне, вторая чеченская кампания Рентгеновские снимки, которые открывают мир с неожиданной стороны Рентгеновские снимки, которые открывают мир с неожиданной стороны Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг... Гифки Гифки Мисс село 2021. Офигенные девчонки! Мисс село 2021. Офигенные девчонки! Пророчества ближнего прицела Пророчества ближнего прицела Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири Ученые нашли объяснение появлению загадочных кратеров в Сибири Стилист и ведущий Сергей Зверев опубликовал фотку из дембельского альбома Стилист и ведущий Сергей Зверев опубликовал фотку из дембельского... Исторический винегрет прошлого Исторический винегрет прошлого Жизнь девочки с "суперпротезами" за 8 млн рублей Жизнь девочки с "суперпротезами" за 8 млн рублей Счастливая советская жизнь Счастливая советская жизнь Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные
С днём рождения, Олег Янковский!

С днём рождения, Олег Янковский! (7 фото)

Автор:
23 февраля 2021 15:48
Метки: Олег Янковский   кино   театр   
305
7
Очень грустно сегодня, что телеканалы забыли о дне рождения такого замечательного артиста, Олега Янковского! 23 февраля артисту Олегу Янковскому исполнилось бы 77 лет. Вспомним самые счастливые случайности, самые роковые совпадения и любопытные факты из жизни артиста.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Олег Янковский   кино   театр   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Александр 3 часа назад
Великий артист, а барон в его исполнении шедевр!!! Светлая память!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сибирячка 49 минут назад
Мужик и шарф по мужички накинут, а не то что сейчас наверчивают непонятно кто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Чёрный человек. 3 часа назад
++++
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Unics 3 часа назад
Светлая память..
Плюс, разумеется только плюс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине Известные российские мужчины, которые в юности успели отдать долг Родине 25 "сюжетных дыр" в известных фильмах и их объяснение 25 "сюжетных дыр" в известных фильмах и их объяснение 8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты» 8 интересных фактов о фильме «Особенности национальной охоты» Как сейчас выглядят парочки из популярных отечественных сериалов 2000-х Как сейчас выглядят парочки из популярных отечественных сериалов 2000-х 20 забавных фотографий Жозефины и Дафны из фильма "В джазе только девушки" 20 забавных фотографий Жозефины и Дафны из фильма "В джазе только девушки" 12 фильмов, где главная интрига раскрывается на постере 12 фильмов, где главная интрига раскрывается на постере
uutb

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7213



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Первый пошел: белый британец обнаружил разницу в зарплате с чернокожей и подал в суд
2
155
Первый пошел: белый британец обнаружил разницу в зарплате с чернокожей и подал в суд
Другая судьба Юрия Сенкевича
8
106
Другая судьба Юрия Сенкевича
﻿
Набирающие популярность
30-летний канадец потратил уже 20&nbsp;000 долларов на превращение в дракона
0
52
30-летний канадец потратил уже 20 000 долларов на превращение в дракона
Почему пилотам самолётов запрещено отращивать усы и бороды
0
17
Почему пилотам самолётов запрещено отращивать усы и бороды
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
«Есть три вещи, без которых нельзя» — фишки жизни пожарного из Москвы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#животные#СССР#кино#новости#смешно#прикол#страна#позитив
#Юмор#факты#Россия#армия#Украина#приколы#ситуации#подборка#дети#путешествия
#интересно#история#природа#картинки#настроение#ретро#прикольные#в мире#комментарии#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться