С днём рождения, Олег Янковский!

Он чуть было не лишился роли в картине "Тот самый Мюнхгаузен". Сначала воспротивился худсовет, утверждавший, что у Янковского, мол, возраст не тот, артисту исполнилось 35 лет. Потом стало еще сложнее - негативно отозвался автор - писатель Григорий Горин. Он вспоминал, что "великолепный на вид барон Карл Фридрих Иероним разговаривает с каким-то саратовским акцентом". Не нравилось и то, что он менял текст. Например, фраза "Умное лицо - это еще не признак ума, господа" - изобретение Янковского. В оригинале было "серьезное лицо".



Актер очень опасался, что публика не примет его в образе Петра I в спектакле "Шут Балакирев", ведь планировалось использовать лишь минимальный условный грим. К тому же Янковский никогда не обладал богатырским телосложением. Но, по воспоминаниям партнерши по спектаклю Александры Захаровой, Олег в образе Петра казался "громадным и масштабным без всяких трюков и грима".

Во время съемок режиссерской работы Янковского - фильма "Приходи на меня посмотреть" у него с сорежиссером Михаилом Аграновичем случился конфликт. Янковский, сыгравший и главную мужскую роль, не соглашался дать пощечину партнерше - Ирине Купченко. Агранович доказывал ему, что этот момент нужен для движения сюжета, что именно тогда героиня понимает: "Бьет - значит любит". Но Янковский просто не мог ударить женщину. В итоге пощечину снимали издалека, на общем плане, а Купченко и вовсе не было видно из-за двери. Зритель только слышал хлопок.