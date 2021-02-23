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"Белые призраки": как воевал секретный спецназ НКВД "Ходоки"

"Белые призраки": как воевал секретный спецназ НКВД "Ходоки" (4 фото)

Автор:
23 февраля 2021 11:06
Метки: война   герои   история   народ   
867
4
Фашисты звали их "Белой смертью", "Белыми призраками" и "Смертью на лыжах". На оккупированных немцами территориях они появлялись перед фашистами неожиданно, нагрянув из глубины лесов. Пленных не брали и в живых никого не оставляли. Это были отряды сталинского спецназа — Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН).

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Метки: война   герои   история   народ   
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6  комментариев
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20k
InfoVoin Автор поста 2 часа назад
Минусуют либерасты, и минусуют они часто,
Простой народ всё понимает,
И Их ВСЕХ на@@@ посылает!
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Максим Гольдман 55 минут назад
Спасибо за хороший пост, про настоящих Героев!
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Taras Kozalupko Максим Гольдман 44 минуты назад
Хороший текст, своевременный, к Празднику!
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