"Белые призраки": как воевал секретный спецназ НКВД "Ходоки"

"Ходоков" под командованием Мирковского забросили под Брянск, рассчитывая, что бойцы легко пройдут вдоль железной дороги несколько десятков километров. Но отряд попал в разводье и идти пришлось по пояс в ледяной воде. А после выполнения задания за станцией Батагово начались расположения военных частей гитлеровцев, и у посёлка Гуда каратели плотно сели на хвост "Ходокам". "Еле-еле ушли", — признавался Мирковский. Набираться опыта бойцам спецназа приходилось быстро, на ходу. И вскоре каратели, ваффен-эсэсовцы, полицаи и гитлеровцы стали бледнеть при одном упоминании об отряде Мирковского. Про него рассказывали легенды: немцы считали, что в тылу действуют тысячи бойцов НКВД, а за голову Мирковского назначили небывалую награду в 50 000 рейхсмарок.

Сам Мирковский считал, что залогом успеха стала удачная тактика: отряд всё время находился в движении, действовал решительно, внезапно появляясь перед врагом и тут же исчезая. "Ходоки" никогда не действовали по шаблону, всегда придумывали что-то новое. Не выходили на связь с местными, всю информацию узнавали из Москвы. К концу войны отряд разросся до 350 бойцов и назывался отрядом им. Дзержинского.

Весной 1943 года "Ходоки" Мирковского совершили стремительный марш-бросок на 600 километров по маршруту Псков — Витебск — Житомир и 15 апреля взорвали в Житомире местную электростанцию, несколько зданий фашистской администрации и дом, в котором располагалась националистическая газета "Голос Волыни". Эффект был ошеломительный: при взрыве был повреждён кабель связи со ставкой Гитлера. Штаб армии "Центр" оказался отрезан от Берлина. Немцы скрежетали зубами, но поделать ничего не могли: "Ходоки" исчезли, как сквозь землю провалились. Забегая вперёд, нужно сказать, что всего отряд Мирковского выводил из строя кабель связи с Берлином 20 раз! В этот же день группа "ходоков" из пяти человек захватила в офицерской столовой капитана СС Фохта Армина и доставила языка в отряд. При эсэсовце оказались ценные документы.

27 апреля они орудовали уже под селом Стецково, где уничтожили автоколонну из 22 машин, в этот же день уничтожили 25 карателей в Розважеве. 1 мая поздравили фашистов с праздником, расстреляв в деревне Скоромное 25 полицаев, 4 мая пустили под откос поезд с живой силой противника в восьми километрах от Житомира, 19 мая в Ракитино уничтожили автомобиль с офицерами и несколько грузовиков с солдатами, сожгли ремонтную базу и взорвали 49 автомобилей.

И при этом — почти не несли потерь. Были и курьёзные случаи. Однажды отряду пришлось оставить раненого бойца... у полицая, который оказался своим. А при переправе через Десну выяснилось, что один из бойцов не умеет плавать. Тогда спецназовцы вылили воду из фляжек и сделали из них для товарища "спасательный круг".