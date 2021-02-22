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Мать двоих детей сбросила 30 кило и стала звездой соцсетей

Мать двоих детей сбросила 30 кило и стала звездой соцсетей (24 фото)

Автор:
22 февраля 2021 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Али Кей   Физкультура   беременность   диета   звезда тиктока   история   материнство   похудение   
306
24
31-летняя Али Кей из Флориды - матьдвоих детей, 7-летнего Лукаса и 2-летнего Форда. Во время второй беременности она набрала лишний вес, а родив, решила с ним расстаться. За полтора года она сбросила больше 30 килограммов, а ее рассказы о ходе похудения сделали ее звездой TikTok с почти 400 тысячами подписчиков.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Али Кей   Физкультура   беременность   диета   звезда тиктока   история   материнство   похудение   
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2k
Агасфер 2 часа назад
Научитесь уже правильно со смыслом писать название поста
В глаза бросается первым делом: -Мать двоих детей сбросила...
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12k
sssss3 Полчаса назад
Вопрос простой - НАХРЕНА она так разсвинячилась, у многих моих знакомых жёны по 2-3 детей имеют, но выглядят прекрасно, и никто по 25-30 кг не нажирал.
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12k
KOSTELLO Час назад
Следующим этапом найдет себе нового мужа
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