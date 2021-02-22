Мать двоих детей сбросила 30 кило и стала звездой соцсетей

31-летняя Али Кей из Флориды - матьдвоих детей, 7-летнего Лукаса и 2-летнего Форда. Во время второй беременности она набрала лишний вес, а родив, решила с ним расстаться. За полтора года она сбросила больше 30 килограммов, а ее рассказы о ходе похудения сделали ее звездой TikTok с почти 400 тысячами подписчиков.

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0 31-летняя Али Кей из Лейкленда, Флорида, - мать двоих маленьких детей, 7-летнего Лукаса и 2-летнего Форда.

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0 Али очень поправилась во время последней беременности и набрала больше 20 килограммов лишнего веса. И ее это не устраивало!

0 Источник: Как признается Али, виной всему стала нехватка времени. Ей приходилось заниматься ребенком и хозяйством во время беременности, и у нее не было времени готовить для себя вкусную и полезную еду.

Чтобы решить проблему собственного питания, Али стала все чаще есть фаст-фуд, а также еду, боатую сахаром и углеводами.

0 На завтрак Али могла съесть большой пончик со сладкой начинкой и кофе с сахаром и сливками, на обед - куриный сэндвич со сладким молочным кокрейлем, а на ужин - куриные крылышки, пиццу или пасту.

0 Иногда у Али не хватало времени, чтобы заказать фаст-фуд, и тогда она доедала за старшим сыном ургер или жареную картошку.

0 После того, как Али родила второго ребенка, ее вес продолжал ползти вверх: отказаться от приобретенных вредных привычек оказалось не так-то просто.

0 Растущий вес так огорчал Али, что она перестала ходить на семейные праздники, потому что стеснялась своей фигуры.

0 "Я не могла контролировать свое питание и чувствовала себя некомфортно в собственном теле, - вспоминает Али. - Я была угнетена и физически, и ментально, и не ощущала себя счастливой".

0 Когда лишний вес перевалил за отметку в 30 килограммов, Али поняла, что нужно что-то делать.

0 Али решилась заняться собой через несколько месяцев после рождения младшего сына. Главным мотиватором для нее стало осознание того, что лишний вес мешает ей быть хорошей матерью.

0 "При первой возможности я старалась оставаться дома и не ходить никуда с детьми, поскольку стеснялась своего тела, - говорит Али. - Так продолжаться не могло".

0 Али решительно взялась за свое питание и образ жизни.

0 Теперь Али начинала день с протеинового батончика, после чего отправлялась в спортзал. После часовой тренировки она позволяла себе второй завтрак - зеленый коктейль с миндальным молоком, овощи и зелень.

0 Основой диеты для Али стали протеины и овощи с доавлением необходимых витаминов и микроэлементов.

0 Ежедневные визиты в спортзал стали важной частью ежедневного графика Али.

0 Источник: С самого начала и до сих пор Али занимается в зале ежедневно, не меньше 30 минут.

0 Источник: В обед и в ужин Али ест индейку на гриле, лосось, овощи, приготовленные на пару, и овощные салаты, а перекусывает яблоками, хумусом, орешками или зеленым перцем.

0 Источник: Али полностью отказалась от сладкого, хотя изредка, если очень хочется, может позволить себе бургер или пиццу.

0 Источник: О своей успешной диете Али рассказала на своей странице в TikTok, и ее история тут же привлекла всеобщее внимание: за короткое время на ее странице появилось 388 тысяч подписчиков.

0 Источник: За полтора года Али сбросила 32 килограмма, и, по ее словам, она никогда не чувствовала себя лучше.

0 Источник: "Похудеть стало одним из лучших решений в моей жизни, - говорит Али, - оно позитивно повлияло не только на мое здоровье, но и на душевное состояние. Сегодня я полна решимости показать миру то лучшее, что есть во мне".

0 Источник: По словам Али, секрет ее похудения - во взгляде на проблему. "Думайте об этом не как о необходимости сбросить вес, а как о желании стать здоровее и приобрести полезные для вашего самочувствия привычки", - советует она.