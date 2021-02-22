Мать двоих детей сбросила 30 кило и стала звездой соцсетей

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31-летняя Али Кей из Флориды - матьдвоих детей, 7-летнего Лукаса и 2-летнего Форда. Во время второй беременности она набрала лишний вес, а родив, решила с ним расстаться. За полтора года она сбросила больше 30 килограммов, а ее рассказы о ходе похудения сделали ее звездой TikTok с почти 400 тысячами подписчиков.
31-летняя Али Кей из Лейкленда, Флорида, - мать двоих маленьких детей, 7-летнего Лукаса и 2-летнего Форда.
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Али очень поправилась во время последней беременности и набрала больше 20 килограммов лишнего веса. И ее это не устраивало!
Как признается Али, виной всему стала нехватка времени. Ей приходилось заниматься ребенком и хозяйством во время беременности, и у нее не было времени готовить для себя вкусную и полезную еду.
Чтобы решить проблему собственного питания, Али стала все чаще есть фаст-фуд, а также еду, боатую сахаром и углеводами.
На завтрак Али могла съесть большой пончик со сладкой начинкой и кофе с сахаром и сливками, на обед - куриный сэндвич со сладким молочным кокрейлем, а на ужин - куриные крылышки, пиццу или пасту.
Иногда у Али не хватало времени, чтобы заказать фаст-фуд, и тогда она доедала за старшим сыном ургер или жареную картошку.
После того, как Али родила второго ребенка, ее вес продолжал ползти вверх: отказаться от приобретенных вредных привычек оказалось не так-то просто.
Растущий вес так огорчал Али, что она перестала ходить на семейные праздники, потому что стеснялась своей фигуры.
"Я не могла контролировать свое питание и чувствовала себя некомфортно в собственном теле, - вспоминает Али. - Я была угнетена и физически, и ментально, и не ощущала себя счастливой".
Али решилась заняться собой через несколько месяцев после рождения младшего сына. Главным мотиватором для нее стало осознание того, что лишний вес мешает ей быть хорошей матерью.
"При первой возможности я старалась оставаться дома и не ходить никуда с детьми, поскольку стеснялась своего тела, - говорит Али. - Так продолжаться не могло".
Теперь Али начинала день с протеинового батончика, после чего отправлялась в спортзал. После часовой тренировки она позволяла себе второй завтрак - зеленый коктейль с миндальным молоком, овощи и зелень.
В обед и в ужин Али ест индейку на гриле, лосось, овощи, приготовленные на пару, и овощные салаты, а перекусывает яблоками, хумусом, орешками или зеленым перцем.
Али полностью отказалась от сладкого, хотя изредка, если очень хочется, может позволить себе бургер или пиццу.
О своей успешной диете Али рассказала на своей странице в TikTok, и ее история тут же привлекла всеобщее внимание: за короткое время на ее странице появилось 388 тысяч подписчиков.
За полтора года Али сбросила 32 килограмма, и, по ее словам, она никогда не чувствовала себя лучше.
"Похудеть стало одним из лучших решений в моей жизни, - говорит Али, - оно позитивно повлияло не только на мое здоровье, но и на душевное состояние. Сегодня я полна решимости показать миру то лучшее, что есть во мне".
По словам Али, секрет ее похудения - во взгляде на проблему. "Думайте об этом не как о необходимости сбросить вес, а как о желании стать здоровее и приобрести полезные для вашего самочувствия привычки", - советует она.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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