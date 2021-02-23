Мисс село 2021. Офигенные девчонки!

Они не избалованы дорогими магазинами и ресторанами. Но они изо всех сил стараются выглядеть красиво и эффектно, чтобы долгожданные принцы на белых мерседесах забрали их к себе в город.

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