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Мисс село 2021. Офигенные девчонки!

Мисс село 2021. Офигенные девчонки! (22 фото)

Автор:
23 февраля 2021 11:00
Метки: девушки   село   фото   
1359
22
Они не избалованы дорогими магазинами и ресторанами. Но они изо всех сил стараются выглядеть красиво и эффектно, чтобы долгожданные принцы на белых мерседесах забрали их к себе в город.
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Метки: девушки   село   фото   
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10k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
В основном, дачницы.
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тов.Suhov Полчаса назад
Есть таки парочка дачниц. Но в целом, зачёт!
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Xopc Полчаса назад
Девушку можно вывезти из деревни, а вот деревню из девушки вывести не получится!
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Taras Kozalupko Xopc Полчаса назад
Поэтому не обижай её, она батьке помогала хряка резать, а мамке головы курям откручивать
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564
Serg Dex Час назад
Селянки тоже разные бывают, есть дурынды похлеще городских, бабу из села вывезти не проблема а вот село из бабы проблематично.
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262
... Час назад
где там селянки то? 3 штуки только деревенские
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1k
Алек Сандр 2 часа назад
ИнфоВоин, наверное, давно в российском селе не бывал и не видел на чём нынче современные селяне ездят. Вертели они на коромысле городских прЫнцев с их марданэсами.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Чистый натурпродукт. Ни силикона, ни ботокса. Вот он, генофонд нации.
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14k
Lynx 2 часа назад
Кровь с молоком.
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