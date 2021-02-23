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Исторический винегрет прошлого

Исторический винегрет прошлого (15 фото)

Автор:
23 февраля 2021 08:19
Метки: Юмор   картинки   сатира   
670
15
В новой подборке собраны интересные факты - тут и бегуны, и знаменитости, и советские мультфильмы и даже плакаты СССР. Точно будет интересно!
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Метки: Юмор   картинки   сатира   
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4k
Евгений 2 часа назад
- Почему черные быстро бегают?
- Потому-что белые метко стреляют...

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21k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
Хиллари - она в центре?
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7k
diman02 Мойша 45 минут назад
Комментарий к фото
Да , а кто слева ?
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