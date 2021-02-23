Исторический винегрет прошлого

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В новой подборке собраны интересные факты - тут и бегуны, и знаменитости, и советские мультфильмы и даже плакаты СССР. Точно будет интересно!
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Кристиан Слейтер, Том Круз, Кирстен Данст, Антонио Бандерас и Брэд Питт на премьере фильма "Интервью с вампиром", 1994 год.
"Человек против машины". Африканский бегун Матиас Канда из Южной Родезии, ныне Зимбабве, во время своих тренировок соперничал с паровым поездом и ни разу ему не проиграл в забеге, Селукве 1968 год.
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