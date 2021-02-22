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Эти сумасшедшие русские

Эти сумасшедшие русские (14 фото)

Автор:
22 февраля 2021 16:14
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   люди   ситуации   
1725
14
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На сайте Reddit есть сообщество, посвященное русским, под названием «Нормальный день в России». В нем более 1 млн пользователей. Иностранцы (но скорее всего и русскоязычные участники группы тоже) регулярно публикуют необычные кадры из России, которые их удивили.

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Метки: Россия   Юмор   люди   ситуации   
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43  комментария
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45k
Albert GER Час назад
Комментарий к фото
Чернобыль не русский.
Раз уж начали делить, так уж негатив тоже пусть забирают.
Авария ЧАЭС произошла по вине украинских диспетчеров, украинские чиновники сначала приуменьшали размер катастрофы, и только когда вмешалась Москва, началась ликвидация последствий.

Что неправда в моих словах?
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22k
Кура́тор 2 минуты назад
Комментарий к фото
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19k
Слепой Пью 5 минут назад
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Психика у наших поустойчивее - не головой же об столб биться.
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19k
Слепой Пью 7 минут назад
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И стопудово поймает. В отличие от штатиков, где и в городах порой тырнета не найти.
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495
grandNEW 16 минут назад
Комментарий к фото
Прям как в Техасе. Ну это исходя из тамошнего описания ихнего апокалипсиса
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495
grandNEW 15 минут назад
Комментарий к фото
Хотя нет, там жрать нема
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19k
Слепой Пью grandNEW 4 минуты назад
Комментарий к фото
А чо киоск с мороженкой не засняли? Или он сзади?
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1k
Андрей 17 минут назад
Комментарий к фото
Потому что на Берлин! ))
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495
grandNEW 20 минут назад
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Техническое задание тендера выполнено
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39k
Александр Полчаса назад
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Дед уверен в головен вертит самое знаменитое высказывание Лаврова....
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1k
lekha-fil 49 минут назад
Комментарий к фото
Позориться не нужно.
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11k
Хреноффф 52 минуты назад
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11,5 - ставка, конечно, высокая...
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21k
Мойша 53 минуты назад
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И я так встречал. Только стола не было, а по вагону по кругу гуляли четыре шампанского, и две водки.
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16k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
Комментарий к фото
Норильск, Якутск и иже с ними это пипец и для остальных русских
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21k
Мойша 57 минут назад
Комментарий к фото
Просто реальный пацан.
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19k
Слепой Пью Мойша 8 минут назад
Комментарий к фото
Но вполне культурный - семок не грызет...
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100
lan Час назад
Комментарий к фото
Вы ещё атракционы не видели
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Предлагаю InfoVonЬ наградить медалью "Археолог интернета".
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806
Денис Ануфриев 2 часа назад
Комментарий к фото
по технологии не стоит навешивать камеры на деревья,их пошатывает во время ветра,картинка получается плохая на мониторе,особенно если в тёмное время суток.
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2k
RoseM 2 часа назад
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Чувак посрать сел. Чё такова?
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3k
Едондер пуп RoseM 2 часа назад
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Анализ сдает. Почему в офисе банка? Так они должны знать о здоровье заемщиков)))
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1k
Дмитрий 2 часа назад
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Ремонт сделал. Телевизор новый купил.)))
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859
Лучший Друг Дмитрий Час назад
Комментарий к фото
Это он у бабушки
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8k
Kucher 2 часа назад
Комментарий к фото
В 2000 помните под Астраханью, на аэродроме "Приволжский" Ил-76 сгорел? Мы туда комиссию повезли. У меня со штурманской моей стеклобудки особенно обзор хороший. Заходим на посадку, а между торцом и ближним приводом хвост от Ила стоймя стоит. Всё что от самолёта осталось. Вид, действительно не самый приятный.
Тогда все живые остались, командиру даже потом Героя присвоили.
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31k
Йожык Kucher 17 минут назад
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А я на всю жизнь хвост АН-124 запомнил в Иркутску 97-ого. Жутко было!
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8k
Kucher 2 часа назад
Комментарий к фото
А что не так с кассой?
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3k
Едондер пуп Kucher 2 часа назад
Комментарий к фото
Утята омереканские - непорядок))
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41k
Хельги Kucher 41 минуту назад
Комментарий к фото
Ну касса нормальная, только она существовала в доисторические времена.
В нее можно поверить только, если ты не был в России последние лет 15 точно.
А так то все норм, где ни будь в Жмеренке такое есть.
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2k
KL11 Kucher 18 минут назад
Комментарий к фото
этому фото лет десять точно есть. Но раз в год его постят типа "свежак". Это его основная аномалия. Ну вот пример 2014 год https://www.bbc.com/news/blogs-trending-30105541https://www.bbc.com/news/blogs-trending-30105541
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1k
ALEX 2 часа назад
Комментарий к фото
Этому парню исполнится 80-лет, президент будет всё тот же.
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21k
Мойша ALEX 56 минут назад
Комментарий к фото
И чем это плохо?
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1k
ALEX Мойша 22 минуты назад
Комментарий к фото
Я разве написал что это плохо?
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