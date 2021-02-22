Эти сумасшедшие русские

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На сайте Reddit есть сообщество, посвященное русским, под названием «Нормальный день в России». В нем более 1 млн пользователей. Иностранцы (но скорее всего и русскоязычные участники группы тоже) регулярно публикуют необычные кадры из России, которые их удивили.
1.
Касса в Брянске.
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2.
То, что для иностранцев выглядит безумно, для большинства жителей России — норма.
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3.
«Эта камера наблюдения установлена на березе в парке Маяковского в Екатеринбурге. Береза - символ русской природы и русской красоты».
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4.
«Студентка пытается поймать интернет в отдаленном сибирском селе Станкевичи».
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5.
" Минус 47, автобус Cyberpunk в Якутске".
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6.
Танк на заправке.
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«Челябинский ответ Илону Маску. Встречайте российскую Tesla».
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Один президент.
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9.
Пока ждут полицию после ДТП.
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Сибирь.
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«Настоящий русский снежный шар».
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«Лучшее место для встречи Нового года».
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«Перед посадкой. Не то, что хочется увидеть».
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